Admisión COAR 2026: este lunes 2 de marzo se publicarán resultados finales del Proceso Único de Selección

El Ministerio de Educación (Minedu) difundirá este lunes 2 de marzo la lista final de estudiantes admitidos en el Proceso Único de Admisión (PUA) 2026 para los Colegios de Alto Rendimiento (COAR), una red educativa presente en las 25 regiones del país. La publicación marcará el cierre de un proceso selectivo que este año convocó a más de 20.000 postulantes provenientes de instituciones públicas.

La publicación de resultados corresponde a quienes superaron las dos fases de evaluación, la última de las cuales se desarrolló entre el 21 y el 23 de febrero en los locales COAR de cada región y en una sede habilitada en Lima Metropolitana. Esta segunda etapa consistió en una entrevista personal diseñada para medir habilidades socioemocionales, motivacionales, de autonomía y convivencia, criterios considerados esenciales para la formación integral que caracteriza a los COAR.

En la primera etapa, llevada a cabo el 8 de febrero, los aspirantes rindieron una prueba escrita que evaluó competencias lectoras y matemáticas en 61 sedes a nivel nacional. De acuerdo con el Ministerio de Educación, la mayor concentración de postulantes se registró en Lima Metropolitana, seguida de Ayacucho, Piura, Cusco y La Libertad. Del total de inscritos, el 59 % fueron mujeres y cerca del 48 % provino de zonas rurales, lo que evidencia la expansión territorial y la diversidad social que busca el programa.

La relación oficial de ingresantes podrá consultarse a partir del lunes 2 de marzo en el portal institucional del Minedu, habilitado para tal fin. Según el cronograma, ese mismo día también se publicará el listado de accesitarios, conforme al orden de mérito obtenido tras ambas fases de evaluación.

Cronograma COAR 2026: fechas y etapas del proceso de ingreso a colegios de alto rendimiento| Andina

Resultados, reclamos y etapas posteriores a la publicación

En caso de disconformidad con los resultados, los participantes podrán presentar reclamos el martes 3 de marzo, mientras que la absolución de los mismos se realizará el miércoles 4 de marzo. Solo después de esta etapa, la lista de estudiantes seleccionados quedará firme y será definitiva.

A partir del martes 3 hasta el viernes 7 de marzo, los padres o apoderados de los estudiantes admitidos deberán confirmar formalmente la aceptación de la vacante asignada. Si no se realiza este trámite dentro del plazo, la vacante se reasignará al accesitario correspondiente según el orden de mérito.

El proceso de matrícula se desarrollará entre el 3 y el 31 de marzo, conforme a la normativa vigente del sector Educación. Durante este periodo, los directores de los COAR formalizarán el traslado de los estudiantes admitidos a través del Sistema de Información de Apoyo a la Gestión de la Institución Educativa (SIAGIE).

COAR 2026: evaluación seleccionó a jóvenes con alto rendimiento académico. (Foto composición: Infobae Perú/Minedu)

¿Cómo fue el proceso de selección para los COAR 2026?

El Proceso Único de Admisión 2026 inició con la convocatoria e inscripción entre el 12 y el 30 de enero. Posteriormente, el 2 de febrero se publicó la lista de postulantes aptos para rendir la prueba escrita. La Fase I se desarrolló el 8 de febrero y sus resultados se dieron a conocer el 17 de ese mes.

La Fase II, de carácter presencial y eliminatorio, se llevó a cabo del 21 al 23 de febrero en cada una de las sedes regionales. Los postulantes participaron en entrevistas que evaluaron sus habilidades socioemocionales, motivacionales y de convivencia, requisitos considerados fundamentales para el perfil de ingreso a los COAR. Solamente accedieron a esta etapa quienes superaron la prueba escrita inicial.

El proceso de admisión está regulado por las “Bases para el desarrollo del Proceso Único de Admisión a los COAR 2026”, aprobadas mediante resolución viceministerial, que establecen el cronograma oficial para la publicación de resultados, presentación de reclamos, confirmación de vacantes y matrícula.