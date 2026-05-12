Un nuevo accidente mortal en la Panamericana Sur deja tres fallecidos y ocho heridos en Chorrillos

Nuevo accidente en la Panamericana Sur deja tres muertos por choque de minivan con trailer. Latina

Un nuevo accidente fatal sacudió la Panamericana Sur durante la madrugada de este martes, cuando una minivan impactó violentamente contra un camión detenido en el kilómetro 18.5 de la autopista, en el distrito de Chorrillos. El hecho dejó tres personas fallecidas, entre ellas dos integrantes de una misma familia, y ocho heridas, informaron fuentes policiales.

El camión, que trasladaba piedras, se encontraba parado en plena vía. El conductor habría dejado la unidad estacionada para acercarse a un grifo cercano, dejando el vehículo sin señalización apropiada en un tramo oscuro de la autopista. En ese momento, una minivan que transportaba al menos una docena de pasajeros con destino a Pisco colisionó de manera directa contra el lado lateral del camión.

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Entre las víctimas mortales figuran dos miembros de la familia Torres Cárdenas, padre e hija, quienes estaban sentados cerca de la puerta lateral de la minivan, la cual resultó expulsada por la fuerza del impacto. De acuerdo con el testimonio de una pasajera sobreviviente, el conductor de la minivan habría perdido momentáneamente la atención al volante, posiblemente debido al cansancio, lo que impidió evitar la colisión.

Una van amarilla queda severamente dañada tras impactar con un camión de carga en la Panamericana Sur, un accidente que dejó al menos tres personas fallecidas. (X.com)

Ocho personas resultaron heridas y recibieron atención médica de emergencia tras el accidente. Tanto el conductor del camión como el de la minivan fueron trasladados a la comisaría Mateo Pumacahua para la realización de las pericias legales correspondientes.

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La situación revive la preocupación en torno a la informalidad en el transporte de pasajeros y las condiciones de seguridad en la Panamericana Sur, donde apenas un día antes se había registrado otro accidente mortal con características similares.

Otro accidente mortal

Un accidente de tránsito muy similar se produjo en el kilómetro 17 de la Panamericana Sur, en Villa El Salvador, dejó dos muertos y doce heridos la mañana del lunes 11 de mayo. El siniestro ocurrió cerca del paradero informal “Capilla”, donde una minivan se empotró contra la parte trasera de un bus que había reducido su velocidad. Entre las víctimas fatales se encuentra el copiloto de la unidad menor, un joven de 20 años, mientras que los heridos, incluido un adolescente de 16 años, fueron trasladados al Hospital de Emergencias de Villa El Salvador.

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Imágenes de una cámara de seguridad registran el preciso instante en que una cúster se estrella a gran velocidad contra la parte trasera de un autobús detenido en el kilómetro 17 de la Panamericana Sur, en Villa El Salvador. El lamentable accidente dejó un saldo de dos personas fallecidas y varios heridos.| Canal N

El conductor de la minivan huyó del lugar inmediatamente después del impacto para evitar su detención. Según los registros de transporte, el chofer prófugo acumula una deuda de aproximadamente 22 mil soles en papeletas por infracciones de tránsito, lo que evidencia un historial de imprudencia al volante. Las primeras investigaciones y grabaciones de cámaras de seguridad sugieren que el accidente de tránsito pudo ser causado por una distracción o una presunta carrera entre vehículos en plena autopista.

Ante la emergencia, el Cuerpo General de Bomberos y el personal del SAMU desplegaron varias unidades para rescatar a los pasajeros atrapados. La Fiscalía y la Policía Nacional del Perú (PNP) ya iniciaron las diligencias para identificar formalmente a las víctimas y dar con el paradero del conductor fugitivo. Debido al choque, la concesionaria y las autoridades restringieron el tránsito en el sentido sur a norte, provocando una fuerte congestión vehicular en uno de los principales accesos a Lima.

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