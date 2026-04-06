Plan de gobierno del partido del Buen Gobierno para el Perú 2026–2031: propuestas por un Estado profesional y equitativo

El símbolo del Partido del Buen Gobierno está inspirado en la iconografía de Guamán Poma de Ayala y busca representar una identidad vinculada a lo andino. (Infobae / Composición)

El Partido de Buen Gobierno, encabezado por Jorge Nieto Montesinos, presentó su plan de gobierno 2026–2031 con una propuesta orientada a transformar el modelo de desarrollo nacional hacia la equidad, la sostenibilidad y la transparencia. El documento apuesta por un Estado profesional y descentralizado, con metas para reducir la pobreza, combatir la corrupción y promover la industrialización sostenible y la inclusión digital en todo el país.

El plan plantea como objetivos centrales: alcanzar un crecimiento del PBI igual o mayor al 5 % anual, reducir la informalidad laboral por debajo del 50 % y la pobreza a un máximo de 20 % para 2031. Además, propone universalizar el acceso a salud, educación y conectividad digital, consolidar la descentralización fiscal y administrativa, e impulsar la independencia energética mediante fuentes renovables y políticas ambientales de largo plazo.

Reforma estatal, descentralización y lucha anticorrupción

La propuesta de Jorge Nieto incluye una reforma integral del Estado basada en la meritocracia, la profesionalización y la transparencia en todos los niveles de gobierno. Se plantea la creación de un sistema de coordinación multinivel vinculante y la implementación de Oficinas de Integridad en todas las regiones y municipios provinciales. El control concurrente de la Contraloría y un Registro Único de Obras Paralizadas serán herramientas clave para prevenir la corrupción y asegurar la rendición de cuentas.

El plan prevé la digitalización total de las contrataciones públicas, la fiscalización ciudadana mediante observatorios y denuncias anónimas protegidas, y la interoperabilidad tecnológica para la trazabilidad del gasto público. Se fortalecerán las fiscalías anticorrupción regionales y se implementarán sanciones rápidas y vinculantes para los funcionarios que incurran en delitos contra el Estado.

Jorge Nieto Montesinos se posiciona como candidato presidencial del Partido del Buen Gobierno para las Elecciones Generales 2026 en Perú. (Infobae / Composición)

Economía, empleo y formalización

En materia económica, el Partido de Buen Gobierno propone una transición de la economía extractiva a una diversificada e inclusiva, fomentando la industrialización, la ciencia y tecnología, y el apoyo a las micro, pequeñas y medianas empresas (MYPE). Se impulsará un Fondo Soberano de Riqueza para inversiones estratégicas y se buscará elevar el gasto en investigación y desarrollo al 1 % del PBI.

La formalización laboral y empresarial será promovida mediante ventanillas digitales, incentivos tributarios y campañas de sensibilización. El plan establece la creación de un Fondo Nacional de Inclusión Financiera, estrategias para el empleo juvenil, la reducción de la brecha digital y la universalización de la protección social y previsional, con énfasis en la reducción de la desigualdad territorial y de género.

La fórmula presidencial del partido Buen Gobierno está conformada por Jorge Nieto (candidatoa presidente, en el centro), Susana Natute (candidata primer vicepresidente, derecha) y Carlos Caballero (candidato segundo vicepresidente, izquierda).

Seguridad y justicia: eje ciudadano

El plan de Jorge Nieto prioriza una política de seguridad ciudadana integral, enfocada en reducir los delitos violentos y la extorsión. Se fortalecerán la Policía Nacional, el sistema de justicia y los programas de prevención, con énfasis en la articulación interinstitucional, el uso de tecnología y la participación comunitaria. Se propone consolidar la justicia de paz, eliminar tasas judiciales para procesos familiares y crear un portal único de acceso a la justicia.

En materia judicial, se plantea reducir la provisionalidad en cargos, reformar la elección de magistrados del Tribunal Constitucional y asegurar la interoperabilidad digital entre todas las instituciones del sistema de justicia.

El candidato de Buen Gobierno afirma que sus opositores han sostenido el poder junto a Gobiernos recientes y asegura impulsar un cambio para que los responsables de delitos respondan ante la justicia| Foto: Jorge Nieto (Facebook)/ Andina

Salud, educación y transición ambiental

El Partido de Buen Gobierno propone un sistema de salud universal, articulado e intercultural, con digitalización completa, historia clínica electrónica única y cobertura efectiva del 100 %. Las metas incluyen reducir la anemia infantil por debajo del 10 % y universalizar el aseguramiento en salud para toda la población.

En educación, se prioriza la calidad, la equidad y el pensamiento crítico, con fortalecimiento de la carrera docente y universalización de la educación superior. La agenda ambiental incluye la transición a energías renovables, impuestos verdes y la protección de la Amazonía y el mar peruano como motores estratégicos de desarrollo sostenible.

Participación ciudadana y control social

El plan enfatiza la participación activa de la ciudadanía en el control y evaluación de las políticas públicas, con mecanismos de transparencia presupuestaria, auditorías independientes y observatorios ciudadanos en todos los niveles. Se promoverá la integración regional y la adhesión a organismos internacionales como la OCDE, la Alianza del Pacífico y la Comunidad Andina.