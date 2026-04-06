Perú

Plan de gobierno del partido del Buen Gobierno para el Perú 2026–2031: propuestas por un Estado profesional y equitativo

El plan prioriza la reforma estatal, la lucha anticorrupción, la reducción de la pobreza y la universalización de salud, educación y conectividad digital para transformar la estructura productiva y social del país

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Hombre sonriente en camisa blanca levanta el puño. A la izquierda, logo del Partido del Buen Gobierno con sol humanizado. Fondo: mapa de Perú y paisaje
El símbolo del Partido del Buen Gobierno está inspirado en la iconografía de Guamán Poma de Ayala y busca representar una identidad vinculada a lo andino. (Infobae / Composición)

El Partido de Buen Gobierno, encabezado por Jorge Nieto Montesinos, presentó su plan de gobierno 2026–2031 con una propuesta orientada a transformar el modelo de desarrollo nacional hacia la equidad, la sostenibilidad y la transparencia. El documento apuesta por un Estado profesional y descentralizado, con metas para reducir la pobreza, combatir la corrupción y promover la industrialización sostenible y la inclusión digital en todo el país.

El plan plantea como objetivos centrales: alcanzar un crecimiento del PBI igual o mayor al 5 % anual, reducir la informalidad laboral por debajo del 50 % y la pobreza a un máximo de 20 % para 2031. Además, propone universalizar el acceso a salud, educación y conectividad digital, consolidar la descentralización fiscal y administrativa, e impulsar la independencia energética mediante fuentes renovables y políticas ambientales de largo plazo.

Plan de gobierno del Partido del Buen Gobierno by Infobae Perú

Reforma estatal, descentralización y lucha anticorrupción

La propuesta de Jorge Nieto incluye una reforma integral del Estado basada en la meritocracia, la profesionalización y la transparencia en todos los niveles de gobierno. Se plantea la creación de un sistema de coordinación multinivel vinculante y la implementación de Oficinas de Integridad en todas las regiones y municipios provinciales. El control concurrente de la Contraloría y un Registro Único de Obras Paralizadas serán herramientas clave para prevenir la corrupción y asegurar la rendición de cuentas.

El plan prevé la digitalización total de las contrataciones públicas, la fiscalización ciudadana mediante observatorios y denuncias anónimas protegidas, y la interoperabilidad tecnológica para la trazabilidad del gasto público. Se fortalecerán las fiscalías anticorrupción regionales y se implementarán sanciones rápidas y vinculantes para los funcionarios que incurran en delitos contra el Estado.

Hombre de traje azul con brazos cruzados, frente a un edificio colonial gris. A la derecha, un logo blanco con un sol rojizo y la frase Partido del Buen Gobierno
Jorge Nieto Montesinos se posiciona como candidato presidencial del Partido del Buen Gobierno para las Elecciones Generales 2026 en Perú. (Infobae / Composición)

Economía, empleo y formalización

En materia económica, el Partido de Buen Gobierno propone una transición de la economía extractiva a una diversificada e inclusiva, fomentando la industrialización, la ciencia y tecnología, y el apoyo a las micro, pequeñas y medianas empresas (MYPE). Se impulsará un Fondo Soberano de Riqueza para inversiones estratégicas y se buscará elevar el gasto en investigación y desarrollo al 1 % del PBI.

La formalización laboral y empresarial será promovida mediante ventanillas digitales, incentivos tributarios y campañas de sensibilización. El plan establece la creación de un Fondo Nacional de Inclusión Financiera, estrategias para el empleo juvenil, la reducción de la brecha digital y la universalización de la protección social y previsional, con énfasis en la reducción de la desigualdad territorial y de género.

La fórmula presidencial del partido Buen Gobierno está conformada por Jorge Nieto (candidatoa presidente, en el centro), Susana Natute (candidata primer vicepresidente, derecha) y Carlos Caballero (candidato segundo vicepresidente, izquierda).
La fórmula presidencial del partido Buen Gobierno está conformada por Jorge Nieto (candidatoa presidente, en el centro), Susana Natute (candidata primer vicepresidente, derecha) y Carlos Caballero (candidato segundo vicepresidente, izquierda).

Seguridad y justicia: eje ciudadano

El plan de Jorge Nieto prioriza una política de seguridad ciudadana integral, enfocada en reducir los delitos violentos y la extorsión. Se fortalecerán la Policía Nacional, el sistema de justicia y los programas de prevención, con énfasis en la articulación interinstitucional, el uso de tecnología y la participación comunitaria. Se propone consolidar la justicia de paz, eliminar tasas judiciales para procesos familiares y crear un portal único de acceso a la justicia.

En materia judicial, se plantea reducir la provisionalidad en cargos, reformar la elección de magistrados del Tribunal Constitucional y asegurar la interoperabilidad digital entre todas las instituciones del sistema de justicia.

El candidato de Buen Gobierno afirma que sus opositores han sostenido el poder junto a Gobiernos recientes y asegura impulsar un cambio para que los responsables de delitos respondan ante la justicia
El candidato de Buen Gobierno afirma que sus opositores han sostenido el poder junto a Gobiernos recientes y asegura impulsar un cambio para que los responsables de delitos respondan ante la justicia| Foto: Jorge Nieto (Facebook)/ Andina

Salud, educación y transición ambiental

El Partido de Buen Gobierno propone un sistema de salud universal, articulado e intercultural, con digitalización completa, historia clínica electrónica única y cobertura efectiva del 100 %. Las metas incluyen reducir la anemia infantil por debajo del 10 % y universalizar el aseguramiento en salud para toda la población.

En educación, se prioriza la calidad, la equidad y el pensamiento crítico, con fortalecimiento de la carrera docente y universalización de la educación superior. La agenda ambiental incluye la transición a energías renovables, impuestos verdes y la protección de la Amazonía y el mar peruano como motores estratégicos de desarrollo sostenible.

Participación ciudadana y control social

El plan enfatiza la participación activa de la ciudadanía en el control y evaluación de las políticas públicas, con mecanismos de transparencia presupuestaria, auditorías independientes y observatorios ciudadanos en todos los niveles. Se promoverá la integración regional y la adhesión a organismos internacionales como la OCDE, la Alianza del Pacífico y la Comunidad Andina.

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