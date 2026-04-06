Plan de gobierno del partido del Buen Gobierno para el Perú 2026–2031: propuestas por un Estado profesional y equitativo

El Partido de Buen Gobierno, encabezado por Jorge Nieto Montesinos, presentó su plan de gobierno 2026–2031 con una propuesta orientada a transformar el modelo de desarrollo nacional hacia la equidad, la sostenibilidad y la transparencia. El documento apuesta por un Estado profesional y descentralizado, con metas para reducir la pobreza, combatir la corrupción y promover la industrialización sostenible y la inclusión digital en todo el país.
El plan plantea como objetivos centrales: alcanzar un crecimiento del PBI igual o mayor al 5 % anual, reducir la informalidad laboral por debajo del 50 % y la pobreza a un máximo de 20 % para 2031. Además, propone universalizar el acceso a salud, educación y conectividad digital, consolidar la descentralización fiscal y administrativa, e impulsar la independencia energética mediante fuentes renovables y políticas ambientales de largo plazo.
Reforma estatal, descentralización y lucha anticorrupción
La propuesta de Jorge Nieto incluye una reforma integral del Estado basada en la meritocracia, la profesionalización y la transparencia en todos los niveles de gobierno. Se plantea la creación de un sistema de coordinación multinivel vinculante y la implementación de Oficinas de Integridad en todas las regiones y municipios provinciales. El control concurrente de la Contraloría y un Registro Único de Obras Paralizadas serán herramientas clave para prevenir la corrupción y asegurar la rendición de cuentas.
El plan prevé la digitalización total de las contrataciones públicas, la fiscalización ciudadana mediante observatorios y denuncias anónimas protegidas, y la interoperabilidad tecnológica para la trazabilidad del gasto público. Se fortalecerán las fiscalías anticorrupción regionales y se implementarán sanciones rápidas y vinculantes para los funcionarios que incurran en delitos contra el Estado.
Economía, empleo y formalización
En materia económica, el Partido de Buen Gobierno propone una transición de la economía extractiva a una diversificada e inclusiva, fomentando la industrialización, la ciencia y tecnología, y el apoyo a las micro, pequeñas y medianas empresas (MYPE). Se impulsará un Fondo Soberano de Riqueza para inversiones estratégicas y se buscará elevar el gasto en investigación y desarrollo al 1 % del PBI.
La formalización laboral y empresarial será promovida mediante ventanillas digitales, incentivos tributarios y campañas de sensibilización. El plan establece la creación de un Fondo Nacional de Inclusión Financiera, estrategias para el empleo juvenil, la reducción de la brecha digital y la universalización de la protección social y previsional, con énfasis en la reducción de la desigualdad territorial y de género.
Seguridad y justicia: eje ciudadano
El plan de Jorge Nieto prioriza una política de seguridad ciudadana integral, enfocada en reducir los delitos violentos y la extorsión. Se fortalecerán la Policía Nacional, el sistema de justicia y los programas de prevención, con énfasis en la articulación interinstitucional, el uso de tecnología y la participación comunitaria. Se propone consolidar la justicia de paz, eliminar tasas judiciales para procesos familiares y crear un portal único de acceso a la justicia.
En materia judicial, se plantea reducir la provisionalidad en cargos, reformar la elección de magistrados del Tribunal Constitucional y asegurar la interoperabilidad digital entre todas las instituciones del sistema de justicia.
Salud, educación y transición ambiental
El Partido de Buen Gobierno propone un sistema de salud universal, articulado e intercultural, con digitalización completa, historia clínica electrónica única y cobertura efectiva del 100 %. Las metas incluyen reducir la anemia infantil por debajo del 10 % y universalizar el aseguramiento en salud para toda la población.
En educación, se prioriza la calidad, la equidad y el pensamiento crítico, con fortalecimiento de la carrera docente y universalización de la educación superior. La agenda ambiental incluye la transición a energías renovables, impuestos verdes y la protección de la Amazonía y el mar peruano como motores estratégicos de desarrollo sostenible.
Participación ciudadana y control social
El plan enfatiza la participación activa de la ciudadanía en el control y evaluación de las políticas públicas, con mecanismos de transparencia presupuestaria, auditorías independientes y observatorios ciudadanos en todos los niveles. Se promoverá la integración regional y la adhesión a organismos internacionales como la OCDE, la Alianza del Pacífico y la Comunidad Andina.