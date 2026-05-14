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Milett Figueroa se pronuncia sobre el romance entre Marcelo Tinelli y Rossana Almeyda: “Tiene derecho a rehacer su vida”

La modelo peruana señaló que espera que su expareja no cometa los mismos errores que tuvo en su relación

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La modelo peruana señaló que espera que su expareja no cometa los mismos errores que tuvo en su relación | Willax

La ruptura entre Marcelo Tinelli y Milett Figueroa acaparó la atención tanto en Argentina como en Perú. Después de semanas de especulaciones, la modelo peruana rompió el silencio y ofreció sus primeras declaraciones sobre el final de su relación con el conductor argentino.

“Le deseo toda la felicidad del mundo”, afirmó Figueroa al referirse al nuevo vínculo entre Tinelli y Rossana Almeyda, dejando ver una postura distante pero serena respecto al presente sentimental de su expareja.

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La separación se confirmó hace poco más de un mes, luego de un periodo cargado de rumores, distanciamiento y versiones cruzadas sobre los motivos de la ruptura. Hasta ahora, Milett Figueroa había optado por guardar silencio, mientras circulaban versiones sobre infidelidades y diferencias personales.

Milett Figueroa sentada en un sofá azul claro en un set de televisión, vistiendo un vestido blanco y con un micrófono. Tiene las manos abiertas mientras habla
Milett Figueroa se pronuncia en un programa de televisión sobre el romance entre Marcelo Tinelli y Rossana Almeyda, declarando que les desea toda la felicidad del mundo.

Su aparición en el programa ‘Amor y Fuego’ marcó el primer testimonio público tras la ruptura, donde no solo habló de su soltería sino que también abordó la reciente relación de Tinelli con Almeyda.

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Durante la entrevista, los conductores Rodrigo González y Gigi Mitre consultaron a la modelo sobre la nueva pareja de su exnovio.

Milett Figueroa respondió con mesura: “Todo el mundo tiene derecho a rehacer su vida como le parezca. Obviamente le deseo toda la felicidad del mundo. Si no comete los mismos errores que cometió conmigo, va a poder ser feliz”. La modelo evitó entrar en detalles, aunque sus palabras dejaron entrever que las causas de la ruptura siguen presentes en su memoria.
Una mujer de cabello castaño claro y blusa blanca mira al frente en un set de televisión. A su derecha, dos recortes: un hombre barbudo y una mujer de cabello oscuro.
Milett Figueroa, relajada en un set de televisión, comparte detalles sobre Marcelo Tinelli y Rossana Almeyda, cuyas imágenes aparecen en pantalla. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Más adelante, Figueroa profundizó sobre los motivos que la llevaron a terminar la relación. Aseguró que la decisión no fue sencilla y que sus sentimientos seguían intactos al momento de la ruptura. “Terminé la relación estando muy enamorada porque nuestros valores no se alinean y no era sano para mí”, explicó la modelo. Su declaración aportó una mirada personal sobre el quiebre y evidenció que la separación no respondió a una simple pérdida de afecto.

Milett Figueroa deja entrever infidelidad de Marcelo Tinelli

El tema de la posible infidelidad de Marcelo Tinelli con Rossana Almeyda fue abordado directamente durante la conversación. Aunque Figueroa evitó confirmarlo de manera explícita, sus respuestas dejaron entrever un trasfondo tenso. “Yo fui completamente fiel con una persona. Estuve para esa persona todo el tiempo y lo que hagan otras personas responderán otras personas… No me gustan las mentiras, no me gustan las traiciones y la deslealtad no va conmigo para nada”, sostuvo la actriz, dejando claro que la confianza y el respeto fueron ejes centrales en su postura.

En una emotiva entrevista en "Amor y Fuego", Milet Figueroa comparte sus sentimientos más profundos sobre el amor, la desilusión y el valor de su familia. "Estas lágrimas no son de despecho, son de desilusión", revela conmovida. Willax/ Amor y Fuego.

En otro pasaje de la entrevista, Milett Figueroa remarcó que durante casi tres años apostó por la relación y el compromiso, aunque las diferencias de integridad y la falta de respeto volvieron insostenible el vínculo. “No negociable, en una relación de exclusividad tiene que haber un respeto para la otra persona... fue por eso”, puntualizó Figueroa, quien subrayó que la decisión estuvo motivada por cuestiones de principios y valores personales.

Las declaraciones de la modelo peruana arrojan luz sobre el desenlace de una de las parejas más seguidas del espectáculo sudamericano. Milett Figueroa insistió en que su historia con Tinelli finalizó por diferencias profundas y no por falta de amor.

A pesar de la distancia, la modelo eligió la diplomacia y no se refirió de manera directa a los rumores de infidelidad, aunque sus palabras sugieren que la transparencia y la fidelidad fueron esenciales en su perspectiva sobre las relaciones.

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