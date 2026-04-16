Perú

Prima de Marcelo Tinelli acusa a Milett Figueroa de brujería tras separación de conductor: “Lo volvió loco y no pudo”

Mimi Alvarado, pareja del primo de Tinelli, arremetió en la TV argentina contra Milett y la acusó de brujería tras la reciente separación del conductor.

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Mimi Alvarado, pareja del primo de Marcelo Tinelli, acusó a Milett Figueroa de hacer brujería tras la separación del conductor argentino.

La separación entre Marcelo Tinelli y Milett Figueroa continúa generando repercusiones tanto en Argentina como en Perú. Esta vez, la polémica se encendió por las declaraciones de Mimi Alvarado, pareja del primo de Tinelli, quien en una entrevista con el programa 'A la tarde’ acusó directamente a la modelo peruana de practicar brujería para influir sobre el conductor argentino.

Las afirmaciones, contundentes y plagadas de calificativos, enfurecieron a seguidores de ambas figuras y reavivaron el debate mediático en torno al final de una de las relaciones más mediáticas de los últimos años.

Mimi Alvarado: “La mamá de Milett es la bruja más grande del Perú”

En la entrevista, Mimi Alvarado no solo apuntó a Milett Figueroa, sino también a su madre, Martha Valcárcel, a quien calificó como “la bruja más grande del Perú”.

Alvarado relató que la ruptura de Milett con Tinelli no fue decisión de la modelo, sino que duda de su sinceridad: “Dudo. Dudo. Al final no le creí, pues la tipa es actriz”, aseguró.

Además, la novia del ‘Tirri’ sostuvo que, tras dejar de seguirla en redes sociales, optó por “protegerse con anillos y cosas” debido a los rumores sobre supuestas prácticas de brujería en la familia de Milett.

La pareja del primo de Tinelli fue más allá al insinuar que Milett habría recurrido a “macumba” (brujería) para conquistar al popular conductor.

“Si esa tipa llega a volver con Marcelo, júrelo por Dios que es macumba en el medio. Lo volvió casi loco, pero no pudo porque la energía de Marcelo es muy fuerte”, declaró, asegurando que fuentes peruanas le habían advertido sobre el “prontuario” de Milett.
Prima de Marcelo Tinelli acusa a Milett Figueroa de brujería tras separación de conductor
Prima de Marcelo Tinelli acusa a Milett Figueroa de brujería tras separación de conductor

Acusaciones, viejos resentimientos y conflicto familiar

Durante la conversación, Mimi Alvarado también se refirió a tensiones previas con Martha Valcárcel, madre de Milett, a quien llamó irrespetuosa por sugerir que su interés en Marcelo era romántico.

“Se atrevió a decir que yo no soportaba a su hija porque estaba enamorada de Marcelo. Yo con veinte años de novia con Luciano, mi novio, voy a estar enamorada de Marcelo. Qué desubicada tu mamá que dijo eso”, sentenció.

Alvarado, firme en sus convicciones, remató: “No me arrepiento de nada de lo que digo. La maldita bruja del Perú. La bruja más grande. Si vuelve con Marcelo, seguro es por macumba”.

Milett Figueroa responde: “Estoy enfocada en mi trabajo y feliz con mi independencia”

Mientras tanto, Milett Figueroa ha optado por la mesura y el silencio ante las acusaciones, enfocándose en su carrera profesional y su regreso a la actuación en Perú.

En una reciente entrevista en 'Habla Chino’, la modelo confirmó su soltería y pidió respeto por su vida privada: “Estoy completamente soltera, concentradísima en lo que viene en mi trabajo”.

La artista también abordó los rumores que la vinculan con otros hombres y rechazó las versiones sobre supuestas relaciones ocultas. “No tengo necesidad de estar con un hombre 24/7. No salgo de una relación para estar con otra. No tengo a nadie escondido ni nada que negar”, afirmó.

Figueroa aprovechó la oportunidad para pedir responsabilidad a la prensa y a quienes difunden rumores infundados: “No voy a estar desmintiendo cada cosa que vayan a decir porque la verdad es bien aburrido y agota. Pero estoy acostumbrada”.

La actriz marcó distancia de los comentarios que la vinculan con Dante Gebel y aseguró estar feliz con su independencia | TikTok

Milett Figueroa mira hacia adelante

Pese a las polémicas, Milett Figueroa sigue centrada en sus proyectos profesionales. Ha vuelto a Perú para participar en la próxima película de La Gran Sangre y mantiene su compromiso con la actuación y el modelaje. Sobre su futuro sentimental, la artista ha sido tajante: “Estoy feliz con mi independencia y no tengo apuro por iniciar una nueva relación”.

Con el escándalo mediático aún en desarrollo, la historia entre Milett Figueroa, Marcelo Tinelli y la familia Tinelli continúa generando titulares y reacciones tanto en Argentina como en Perú.

Pantalla dividida: a la izquierda, Milett Figueroa rubia en un plató. A la derecha, Marcelo Tinelli y una mujer sonrientes con gafas de sol, frente al mar con barcos
Milett Figueroa reafirma su soltería tras la separación de Marcelo Tinelli, mientras una imagen del presentador junto a otra mujer circula en redes.

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