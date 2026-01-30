Perú

Lima se está quedando sin oficinas: compañías aceleran cierre de alquileres por baja disponibilidad, según Cushman & Wakefield

El mercado inmobiliario corporativo en Lima enfrenta alza sostenida de precios, debido a que la reducción de vacancia de oficinas restringe las opciones, señala la firma especializada

Cushman & Wakefield observa que la modalidad de alquiler se consolida ante la falta de nuevos proyectos y la creciente demanda en Lima.

En 2026, la dinámica del mercado inmobiliario corporativo en Lima atraviesa un cambio sustancial: las empresas priorizan el alquiler de oficinas en vez de la compra, de acuerdo con un reciente análisis de Cushman & Wakefield.

La razón principal es clara: la oferta de espacios disponibles se reduce y los precios suben. Esta combinación impulsa a las organizaciones a buscar alternativas que les permitan operar con mayor flexibilidad y optimizar recursos en un entorno cada vez más competitivo.

Las compañías capitalinas optan por alquiler ante escasez de oficinas disponibles

La tasa de vacancia de oficinas cayó por debajo del 12%. Esto significa que el número de oficinas desocupadas es cada vez menor. Al mismo tiempo, la demanda crece y no hay previsión de nuevos proyectos en el corto plazo.

La consecuencia directa es un mercado donde los pocos espacios disponibles se valorizan más. Este contexto lleva a las compañías a decidir rápido y a apostar por el alquiler como estrategia principal.

“Estamos viendo más empresas buscando oficinas y cada vez hay menos espacios”, afirma Diego Briceño, gerente de Transacciones y Proyectos en Cushman & Wakefield. “Eso genera presión sobre los valores de alquiler y obliga a muchos a cerrar contratos antes de lo previsto”.

La escasez de oficinas listas para ocupar limita la capacidad de negociación de los potenciales compradores y beneficia a quienes ya cuentan con contratos de arrendamiento vigentes. Cushman & Wakefield no aclaró a Infobae Perú en cuánto se había encarecido la compra frente al alquiler.

La escasez de oficinas corporativas listas y el alza de precios transforman el mercado inmobiliario en Lima en 2026.

¿La maduración del mercado inmobiliario corporativo cambia prioridades de ocupación?

De este modo, el alquiler se posiciona como la modalidad más asequible porque ofrece flexibilidad operativa y financiera. Muchas firmas consideran innecesario destinar capital a la compra de inmuebles, sobre todo si su actividad no está relacionada con el sector inmobiliario.

Las empreas prefieren incorporar el alquiler a su estructura de costos operativos y dedicar los fondos disponibles a impulsar sus negocios principales. Esta decisión se percibe en empresas de distintos tamaños y rubros que buscan adaptarse a las condiciones del mercado actual.

El escenario para los próximos meses se perfila con poca oferta y precios al alza. No hay anuncios de nuevos edificios de oficinas para este año, lo que anticipa que la competencia entre empresas por los mejores espacios continuará.

Las expectativas de los especialistas apuntan a que las condiciones actuales se mantendrán y que el alquiler seguirá siendo la opción más práctica y eficiente para la mayoría de las compañías.

El aumento de la demanda de oficinas presiona a las empresas en Lima

El mercado ha dejado atrás la etapa de sobreoferta que caracterizó años anteriores. Ahora, la demanda marca el ritmo y obliga a las empresas a planificar con mayor anticipación sus necesidades inmobiliarias. Las decisiones ya no se toman solo en función del costo, sino también de la capacidad de adaptación y de la velocidad de respuesta.

La presión sobre los precios y la baja disponibilidad obligan a las organizaciones a ajustar sus planes y buscar alternativas que les permitan mantener la competitividad, explica Cushman & Wakefield.

La firma especializada en servicios inmobiliarios comerciales destaca que el mercado peruano ha madurado en los últimos años. La firma observa que la tendencia de preferir alquileres sobre compras se afianza y responde tanto a necesidades financieras como operativas.

Este es el precio de

Javier Prado es un caos

Mano Menezes vivió momento surrealista

Bernie Navarro llega a Lima

Esteban Pavez fue anunciado como
Jazmín Pinedo rechazó ser conductora

Esteban Pavez fue anunciado como

