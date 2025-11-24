Perú

Chilca se convierte en el principal polo industrial de Lima tras desplazar a Lurín y Huachipa en terrenos y precios por m2 disponibles

Cushman & Wakefield reporta que la mayor demanda al 3T2025 provino de pequeñas y medianas empresas (pymes), que buscan lotes de entre 1.000 y 5.000 metros cuadrados para desarrollar operaciones industriales, logísticas y de transporte

Lurín y Chilca concentran casi el 80% de los parques industriales en Lima, según Cushman & Wakefield.

El mercado de parques industriales en Lima muestra al cierre de 2025 indicadores de firmeza y demanda sostenida, de acuerdo con el último reporte de la consultora Cushman & Wakefield.

La región capitalina mantiene una vacancia moderada y una tendencia hacia la diversificación de la oferta, impulsada en gran parte por la creciente participación de pequeñas y medianas empresas (pymes), sobre todo de los sectores logístico, metalmecánico y transporte.

Vacancia en parques industriales de Lima cae por auge de pymes

Según el informe, el inventario total de parques industriales en Lima alcanza 1.569 hectáreas, con una vacancia general del 19,6% al cierre del tercer trimestre. La distribución evidencia diferencias considerables por zona: Chilca presenta la mayor vacancia, con 34,1%, seguida de Lurín con 11,9% y Huachipa Este con 7,9%.

A pesar de estos porcentajes, la tendencia apunta a una reducción paulatina de la vacancia conforme las empresas buscan adecuar su logística a nuevas necesidades y se adapta la oferta.

El comportamiento del mercado se explica en parte por la preferencia actual de pymes por lotes de entre 1.000 y 5.000 metros cuadrados, lo que ha dinamizado la ocupación de espacios menores y motivado a los desarrolladores a ofrecer superficies flexibles y esquemas de pago más versátiles.

Además, el tiempo de negociación varía entre 3 y 6 meses, según Cushman & Wakefield, lo que refleja una mayor predisposición entre los actores a cerrar acuerdos rápidamente según el perfil del cliente y el tamaño de la transacción.

Chilca lidera vacancia en parques industriales: Lurín y Huachipa muestran mayor dinamismo

Los precios de venta, de acuerdo con Cushman & Wakefield, se mantienen estables en el promedio de US$127/m², aunque el rango es amplio: en Chilca los valores parten de US$70/m², mientras que en zonas consolidadas de Lurín pueden alcanzar hasta US$200/m². En Huachipa Este, el precio sube a US$135/m², mostrando cierta presión de demanda en esa área.

A nivel de inventario, la participación se distribuye principalmente entre Lurín (38,7%), Chilca (39,0%) y Huachipa Este (22,3%). La estrategia de los desarrolladores se enfoca en mejorar servicios, infraestructura y brindar alternativas de ocupación para reducir el volumen de espacios vacantes.

Chancay fortalece interconexión logística en Lima, según Cushman &amp; Wakefield

El estudio también resalta la importancia del Megapuerto de Chancay, que ya movilizó una carga de 231.800 TEU hasta el noveno mes del año, un dato que pone sobre la mesa el vínculo creciente entre logística portuaria, el comercio exterior y el desarrollo de la industria nacional.

Asimismo, el entorno macroeconómico de 2025 influye de manera positiva: el PIB nacional crecería 3,2% según el BCRP, la inflación se mantiene en 1,7% y las exportaciones aumentaron 22,13% en el último año, dinamizando tanto la demanda interna como los flujos comerciales.

Con este escenario, Cushman & Wakefield espera que los parques industriales de Perú renueven su rol en el crecimiento económico y su adaptación a la demanda cambiante, marcada por la expansión y profesionalización de las pymes en Lima y alrededores.

