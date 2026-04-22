Piero Corvetto no estuvo solo: gerente de Galaga también acudió a la Fiscalía

Tras señalamientos de la ONPE, gerente de Galaga llega a la Fiscalía. Video: TV Perú/ Noticias tarde

El exjefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Piero Corvetto, llegó a la sede de la Fiscalía Anticorrupción, en el Centro de Lima, para entregar su pasaporte y brindar algunas declaraciones sobre las presuntas irregularidades ocurridas durante las elecciones del 12 de abril. Si bien los medios presentes estaban atentos a su arribo, nadie esperaba que Juan Alvarado, gerente de la empresa Galaga, también se apersonara a la sede fiscal.

Como se recuerda, apenas se produjeron las primeras denuncias de demoras en la instalación de mesas por falta de material electoral, la ONPE emitió un comunicado responsabilizando a Galaga por estas fallas. Según la entidad, la empresa incumplió con lo acordado y no realizó la distribución del material.

Al igual que Corvetto, Alvarado se retiró rápidamente y sin declarar a la prensa. Su salida fue caótica, pues algunos periodistas incluso cayeron al intentar obtener sus declaraciones. El empresario permaneció menos tiempo que el exjefe de la ONPE y, al salir, se dirigió directamente a su vehículo.

Tras señalamientos de la ONPE, gerente de Galaga llega a la Fiscalía

Cuestionamientos a la empresa Galaga

El día de las elecciones, tras el comunicado de la ONPE, se conoció que la empresa Galaga realizó una convocatoria en redes sociales para alquilar camiones y contratar choferes, lo que sugirió que no contaba con las unidades necesarias para trasladar el material electoral.

Asimismo, la Contraloría recordó que emitió un informe a la ONPE alertando sobre deficiencias detectadas en la empresa. Tras una revisión más detallada, también se conoció que, en el pasado, Galaga había sido sancionada por la propia ONPE por incumplimientos.

En ese contexto, surgió la interrogante de por qué se contrató a una empresa más costosa y con antecedentes de sanción.

Empresa cuestionada por fallas electorales: su gerente llegó a la Fiscalía

En un primer momento, el gerente de la empresa, Juan Alvarado, optó por guardar silencio. Sin embargo, Galaga sí se pronunció mediante un comunicado, en el que desmintió a la ONPE y le exigió que se disculpe públicamente por afectar su imagen.

Juan Alvarado responde

El gerente y fundador de Galaga S.A.C., Juan Charles Alvarado, rompió su silencio y respondió a los cuestionamientos por los retrasos en la distribución del material electoral durante las elecciones del 12 de abril. En declaraciones al dominical Punto Final, el empresario responsabilizó directamente a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) por las demoras y anunció que ha solicitado una rectificación pública.

Alvarado sostuvo que su empresa cumplió con proporcionar los vehículos y conductores necesarios para el traslado del material. Sin embargo, afirmó que el problema se originó en el área de despacho de la ONPE, donde —según dijo— el material no estaba listo a tiempo. Como ejemplo, indicó que el último camión salió recién el mismo día de la elección, a las 5:51 de la mañana.

El empresario explicó que decidió no pronunciarse en los días previos para no interferir en el proceso electoral. “Yo guardé silencio, me mordí la lengua. Mi silencio ha obedecido a que yo estaba en proceso de ejecución del servicio (...) La ONPE nos culpa a nosotros de no llegar a tiempo, pero ¿qué hubiese pasado si yo hubiese salido a hablar?”, señaló.

Empresa Gálaga explica el motivo de la demora en la entrega de material electoral: abogado afirma que ONPE no lo tenía listo. (Foto: Composición - Infobae)

Asimismo, detalló que la operación logística se vio afectada por los tiempos de despacho y la dinámica interna de los almacenes asignados por la ONPE. “La entidad nos brindó 3 almacenes, en Eucaliptos, Lúcumo y San Pedro Life. Las 400 unidades no pueden estar amontonadas dentro de un almacén”, afirmó. Según explicó, cada unidad requería entre 25 y 35 minutos para completar el proceso antes de salir a ruta, lo que extendía significativamente los tiempos de distribución.

Alvarado también indicó que advirtió a funcionarios de la ONPE sobre unidades que no habían cargado material y que, pese a ello, se les pidió esperar. “Ya va a salir el material”, fue la respuesta que recibió, según relató.

Finalmente, rechazó observaciones de la Contraloría sobre la experiencia de los conductores y aseguró que su empresa cumplió con entregar toda la documentación requerida. Galaga ha remitido información a la ONPE solicitando una rectificación, sin obtener respuesta hasta el momento.