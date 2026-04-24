Perú

Misterio en España: Sigue la búsqueda de peruana que desapareció tras alojarse en un hotel de Barcelona

El último rastro confirmado de Elba Cruz la sitúa en Barcelona, donde ingresó a un hotel antes de desaparecer sin dejar pistas. La peruana había salido de Vinaròs tras una discusión con su pareja

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Elba Rocío Cruz La Madrid, una peruana de 33 años, desapareció en España tras una discusión con su pareja. Un video de seguridad captó sus últimos momentos al salir de su departamento en Vinaròs. Su rastro se perdió en un hotel de Barcelona. Latina Noticias

La búsqueda de Elba Rocío Cruz Lamadrid, peruana de 33 años desaparecida en España desde el pasado 6 de abril, sumó nuevas pistas luego de que se difundieran las últimas imágenes en las que aparece saliendo del departamento que compartía con su pareja en la ciudad de Vinaròs, provincia de Castellón.

El registro audiovisual, que ya se encuentra en manos de la Guardia Civil española, muestra a la joven abandonando el inmueble el 5 de abril, un día antes de que se perdiera todo contacto con ella. En las imágenes se observa a Elba vistiendo un polo blanco y pantalón jean, mientras carga un celular, un abrigo, un bolso y una maleta gris. Antes de retirarse, incluso mira fijamente a la cámara de seguridad.

Según relató su hermana, Victoria Cruz, la versión entregada por la pareja de la desaparecida, identificada como Alex Ferreres, es que ambos tuvieron una discusión y que luego ella decidió irse del lugar con sus pertenencias.

Díptico de una mujer joven con cabello rubio y tez clara. A la izquierda, mira hacia arriba con camiseta blanca; a la derecha, en primer plano con sudadera clara
Dos imágenes de Elba Rocío Cruz Lamadrid, la mujer peruana desaparecida en España, compartidas para facilitar su identificación y búsqueda. (Infobae)

“Bueno, la versión que nos da es que tuvieron una discusión, que ella se va ese día con sus cosas y me dice: ‘Todas las parejas tienen problemas’”, señaló. Previamente había manifestado sus sospechas contra Ferreres tras conocer por tercera personas que la pareja tenía antecedentes de conflicto.

Último rastro en Barcelona

Tras dejar Vinaròs, Elba viajó a Barcelona, donde registró su ingreso a un hotel el 6 de abril. Desde ese lugar envió una última fotografía a la niñera de sus hijos, quienes se encuentran en Chile, y le comentó que iba a reunirse con un hombre.

Hasta el momento, la identidad de esa persona sigue siendo desconocida para la familia.

“Ahora, la identidad de este chico no se sabe, pero en ese hotel se le pierde el rastro. Se registró sola, no hay nadie más registrado y se quedó el lunes 6 y martes 7 de abril”, explicó su hermana.

Desde entonces, no se ha vuelto a saber nada de su paradero.

Familia pide ayuda para viajar a España

Han pasado 18 días desde la desaparición y los familiares de Elba evalúan viajar a España para colaborar con las diligencias. Sin embargo, aseguran que enfrentan limitaciones económicas y logísticas, ya que la investigación principal se desarrolla en Vinaròs, donde no cuentan con familiares ni alojamiento.

“Sí, pero familiares no tenemos. Y donde nosotros necesitamos ir a quedarnos es en Vinaròs, porque la investigación se está haciendo ahí”, sostuvo Victoria Cruz.

Asimismo, la familia solicitó apoyo al consulado peruano y a la embajada española para acceder a más información y facilitar su traslado.

Detective privado y apoyo del MIMP

Ante la falta de resultados, los allegados también contrataron a un detective privado en España para intentar esclarecer lo ocurrido.

Mientras tanto, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) informó que ya tomó conocimiento del caso y viene realizando seguimiento a la situación.

La desaparición de Elba Cruz mantiene en alerta a sus familiares, quienes exigen celeridad en las investigaciones y no descartan nuevas acciones para intensificar su búsqueda.

Medios de ayuda en Perú

La violencia es un problema que afecta a personas de todas las edades. Si eres víctima o conoces a alguien que lo sea, es importante que sepas que no estás sola en esto. El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables pone a tu disposición una serie de servicios para brindarte apoyo:

Línea 100: Este servicio te ofrece asesoramiento, orientación y apoyo emocional en quechua, aimara y español en caso de que sufras violencia de género. Solo tienes que marcar el número 100 desde cualquier teléfono fijo o celular en todo el país.

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