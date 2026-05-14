Alianza del Pacífico lanza 350 becas para estudiar en Perú, Chile, Colombia y México: conoce cómo postular

Aprende paso a paso cómo completar tu postulación a la Beca Alianza del Pacífico 2026. Este tutorial te guiará a través del registro, la información personal, académica y la carga de documentos. (Crédito: Pronabec-MINEDU)

Los gobiernos de Chile, Colombia, México y Perú, integrantes de la Alianza del Pacífico, anunciaron el lanzamiento de la XVII Convocatoria 2026 de la Plataforma de Movilidad Estudiantil y Académica, programa que ofrecerá hasta 350 becas para estudios y actividades de investigación durante el segundo semestre del próximo año.

De acuerdo con la información difundida por Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (Pronabec), cada país miembro otorgará hasta 100 becas, excepto Perú, que ofrecerá 50 vacantes en esta edición. La iniciativa busca fortalecer la formación académica y el intercambio educativo entre estudiantes, investigadores y docentes de los países integrantes del bloque regional.

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La convocatoria está dirigida a ciudadanos de las cuatro naciones participantes que deseen realizar estudios, pasantías o actividades académicas en universidades e instituciones de educación superior de la región. Según información de Andina Noticias, participarán más de 600 instituciones educativas de Chile, Colombia y México, además de cerca de 200 sedes universitarias en Perú.

Pronabec ofrece estudios de maestría y postgrado en las mejores universidades del mundo para profesionales peruanos. (Fotocomposición: Infobae Perú)

¿Quiénes pueden postular y cuáles son los requisitos?

Según las bases del programa, podrán postular los siguientes perfiles académicos:

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Estudiantes de pregrado de carreras profesionales, técnicas y tecnológicas.

Estudiantes de doctorado interesados en cursos, pasantías o estancias de investigación.

Investigadores y docentes que busquen integrarse a equipos académicos o dictar clases como invitados.

Pronabec refuerza exigencias ante baja tasa de retorno de becarios| Andina

En el caso de los estudiantes de pregrado, será obligatorio haber aprobado al menos el 50 % de la malla curricular al momento de presentar la solicitud. Además, para los postulantes peruanos, Pronabec precisó que deberán acreditar alto rendimiento académico, ubicándose como mínimo en el tercio superior de su facultad o carrera.

Las becas estarán orientadas principalmente a programas vinculados con áreas consideradas prioritarias por la Alianza del Pacífico, entre ellas:

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Administración Pública

Ciencias Políticas

Economía

Ingenierías

Innovación y áreas STEM

Medio Ambiente

Turismo

Foto: Pronabec

Beneficios de las becas y fechas de postulación

El programa contempla una cobertura integral para facilitar la permanencia de los beneficiarios en el país de destino. Entre los principales beneficios se incluyen:

Manutención mensual según el país receptor y modalidad académica.

Pasajes aéreos de ida y vuelta en clase económica.

Seguro médico durante el periodo de estudios.

Exoneración de matrícula, pensiones y algunos costos académicos.

En el caso de Perú, el apoyo económico asciende a S/ 2.275 mensuales para estudiantes de pregrado y S/ 3.220 para doctorandos y docentes. En tanto, Chile, Colombia y México otorgarán montos equivalentes en sus respectivas monedas locales.

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Japón abre becas 2026 para estudiantes y docentes peruanos: cubren estudios, pasajes y manutención. Foto: Pronabec

Según información de Andina Noticias, el cronograma oficial establece que la etapa de postulación permanecerá abierta hasta el 19 de mayo de 2026. Posteriormente, la fase de preselección se desarrollará entre el 26 y 28 de mayo, mientras que la publicación de seleccionados finales se realizará el 16 de junio a través de los canales oficiales de la Alianza del Pacífico.

Pronabec recordó que el proceso para los postulantes peruanos se desarrollará de manera virtual y que la carta de aceptación de la universidad extranjera deberá ser gestionada directamente por cada estudiante antes de completar la postulación oficial a la beca.

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