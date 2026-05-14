Perú

Alianza del Pacífico lanza 350 becas para estudiar en Perú, Chile, Colombia y México: conoce cómo postular

Las postulaciones estarán abiertas hasta el 19 de mayo y el proceso se realizará de manera virtual a través de la plataforma oficial de Pronabec

Guardar
Google icon
Aprende paso a paso cómo completar tu postulación a la Beca Alianza del Pacífico 2026. Este tutorial te guiará a través del registro, la información personal, académica y la carga de documentos. (Crédito: Pronabec-MINEDU)

Los gobiernos de Chile, Colombia, México y Perú, integrantes de la Alianza del Pacífico, anunciaron el lanzamiento de la XVII Convocatoria 2026 de la Plataforma de Movilidad Estudiantil y Académica, programa que ofrecerá hasta 350 becas para estudios y actividades de investigación durante el segundo semestre del próximo año.

De acuerdo con la información difundida por Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (Pronabec), cada país miembro otorgará hasta 100 becas, excepto Perú, que ofrecerá 50 vacantes en esta edición. La iniciativa busca fortalecer la formación académica y el intercambio educativo entre estudiantes, investigadores y docentes de los países integrantes del bloque regional.

PUBLICIDAD

La convocatoria está dirigida a ciudadanos de las cuatro naciones participantes que deseen realizar estudios, pasantías o actividades académicas en universidades e instituciones de educación superior de la región. Según información de Andina Noticias, participarán más de 600 instituciones educativas de Chile, Colombia y México, además de cerca de 200 sedes universitarias en Perú.

Pronabec ofrece estudios de maestría y postgrado en las mejores universidades del mundo para profesionales peruanos. (Fotocomposición: Infobae Perú)
Pronabec ofrece estudios de maestría y postgrado en las mejores universidades del mundo para profesionales peruanos. (Fotocomposición: Infobae Perú)

¿Quiénes pueden postular y cuáles son los requisitos?

Según las bases del programa, podrán postular los siguientes perfiles académicos:

PUBLICIDAD

  • Estudiantes de pregrado de carreras profesionales, técnicas y tecnológicas.
  • Estudiantes de doctorado interesados en cursos, pasantías o estancias de investigación.
  • Investigadores y docentes que busquen integrarse a equipos académicos o dictar clases como invitados.
Pronabec refuerza exigencias ante baja tasa de retorno de becarios
Pronabec refuerza exigencias ante baja tasa de retorno de becarios| Andina

En el caso de los estudiantes de pregrado, será obligatorio haber aprobado al menos el 50 % de la malla curricular al momento de presentar la solicitud. Además, para los postulantes peruanos, Pronabec precisó que deberán acreditar alto rendimiento académico, ubicándose como mínimo en el tercio superior de su facultad o carrera.

Las becas estarán orientadas principalmente a programas vinculados con áreas consideradas prioritarias por la Alianza del Pacífico, entre ellas:

  • Administración Pública
  • Ciencias Políticas
  • Economía
  • Ingenierías
  • Innovación y áreas STEM
  • Medio Ambiente
  • Turismo
Foto: Pronabec
Foto: Pronabec

Beneficios de las becas y fechas de postulación

El programa contempla una cobertura integral para facilitar la permanencia de los beneficiarios en el país de destino. Entre los principales beneficios se incluyen:

  • Manutención mensual según el país receptor y modalidad académica.
  • Pasajes aéreos de ida y vuelta en clase económica.
  • Seguro médico durante el periodo de estudios.
  • Exoneración de matrícula, pensiones y algunos costos académicos.

En el caso de Perú, el apoyo económico asciende a S/ 2.275 mensuales para estudiantes de pregrado y S/ 3.220 para doctorandos y docentes. En tanto, Chile, Colombia y México otorgarán montos equivalentes en sus respectivas monedas locales.

Japón abre becas 2026 para estudiantes y docentes peruanos: cubren estudios, pasajes y manutención. Foto: Pronabec
Japón abre becas 2026 para estudiantes y docentes peruanos: cubren estudios, pasajes y manutención. Foto: Pronabec

Según información de Andina Noticias, el cronograma oficial establece que la etapa de postulación permanecerá abierta hasta el 19 de mayo de 2026. Posteriormente, la fase de preselección se desarrollará entre el 26 y 28 de mayo, mientras que la publicación de seleccionados finales se realizará el 16 de junio a través de los canales oficiales de la Alianza del Pacífico.

Pronabec recordó que el proceso para los postulantes peruanos se desarrollará de manera virtual y que la carta de aceptación de la universidad extranjera deberá ser gestionada directamente por cada estudiante antes de completar la postulación oficial a la beca.

Temas Relacionados

BecasAlianza del PacíficoPronabecEstudiantesperu-noticias

Más Noticias

“Me enfrenté hasta lo último”: Rafael López Aliaga admite su derrota electoral tras gritos de fraude, insultos y llamado a insurgencia

El líder de Renovación Popular reconoció su fracaso en los comicios tras semanas de acusaciones infundadas de fraude, insultos a las autoridades electorales y advertencias de una ‘marcha de los cuatro suyos’ si se proclamaban resultados oficiales

“Me enfrenté hasta lo último”: Rafael López Aliaga admite su derrota electoral tras gritos de fraude, insultos y llamado a insurgencia

Brando Gallesi revela el difícil fin de su amistad con Thiago Vernal tras el rodaje de ‘Locos de amor: mi primer amor’

El joven actor sorprendió al contar en un pódcast cómo los excesos y el ambiente tenso afectaron su trabajo y cercanía con su amigo, quien no se contacto cuando hizo pública su crisis económica

Brando Gallesi revela el difícil fin de su amistad con Thiago Vernal tras el rodaje de ‘Locos de amor: mi primer amor’

Pablo Villanueva, ‘Melcochita’ revela cómo se le declaró a su pareja de 22 años: “Me aceptó en una”

El comediante revela detalles de su relación con Heydi Amado, una joven enfermera, y defiende su derecho a rehacer su vida tras la separación de Monserrat Seminario.

Pablo Villanueva, ‘Melcochita’ revela cómo se le declaró a su pareja de 22 años: “Me aceptó en una”

Alumnos de la PUCP mantienen tomada las oficinas del rectorado y exigen mesa de diálogo con autoridades universitarias

Cerca de 50 estudiantes permanecieron durante la noche dentro del campus universitario mientras continúan las movilizaciones contra la reforma del sistema de pensiones prevista para 2027

Alumnos de la PUCP mantienen tomada las oficinas del rectorado y exigen mesa de diálogo con autoridades universitarias

Gerenta de San Martín recuerda dichos de Cenaida Uribe sobre “cheque en blanco” y cuestiona rumores en el vóley: “Nos pone en peligro”

Yudy Balcázar criticó la ligereza de algunas afirmaciones en medio del mercado de fichajes del vóley peruano, que han escalado hasta generar polémicas y cartas notariales, como en el caso de Flavia Montes y Vivian Baella

Gerenta de San Martín recuerda dichos de Cenaida Uribe sobre “cheque en blanco” y cuestiona rumores en el vóley: “Nos pone en peligro”
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

“Me enfrenté hasta lo último”: Rafael López Aliaga admite su derrota electoral tras gritos de fraude, insultos y llamado a insurgencia

“Me enfrenté hasta lo último”: Rafael López Aliaga admite su derrota electoral tras gritos de fraude, insultos y llamado a insurgencia

Funcionario del Ministerio de Justicia fue arrestado por mafia de cobro de cupos en Gamarra: cartera lo despidió tras operativo

Roberto Sánchez reta a Keiko Fujimori a iniciar los debates de segunda vuelta en Chota, tierra de Pedro Castillo

JNE rechaza definitivamente pedido de Rafael López Aliaga para anular las mesas 900 mil

Congreso rechaza interpelar al ministro de Defensa el asesinato de cinco jóvenes en Colcabamba

ENTRETENIMIENTO

Pablo Villanueva, ‘Melcochita’, revela cómo se le declaró a su pareja de 22 años: “Me aceptó en una”

Pablo Villanueva, ‘Melcochita’, revela cómo se le declaró a su pareja de 22 años: “Me aceptó en una”

Brando Gallesi revela el difícil fin de su amistad con Thiago Vernal tras el rodaje de ‘Locos de amor: mi primer amor’

Alessa Witchel revela el verdadero motivo detrás de su ruptura con Aldo Corzo: "Hay relaciones destinadas a terminar"

Pareja de André Carrillo expone en redes supuesta infidelidad del futbolista: “Estoy buscando a la dueña de este arete”

Macla Yamada, su pasión por la actuación y la libertad que encontró en OUKE: “El streaming me enseñó a dejar de callar para encajar”

DEPORTES

Gerenta de San Martín recuerda dichos de Cenaida Uribe sobre “cheque en blanco” y cuestiona rumores en el vóley: “Nos pone en peligro”

Gerenta de San Martín recuerda dichos de Cenaida Uribe sobre “cheque en blanco” y cuestiona rumores en el vóley: “Nos pone en peligro”

César Vallejo le abre las puertas a Hernán Barcos en caso se desligue de FC Cajamarca: “Que venga, encantado”

Directivo de César Vallejo niega salida de José ‘Chemo’ del Solar: “Confiamos en lograr el ascenso con él”

Los Chankas confirman a Walter Paolella como técnico habilitado: la Liga 1 le otorgó el carné de campo

El primer gol de Nick Fernández en la MLS despertó la atención de la selección peruana: “Tengo contacto, hay conversaciones”