Perú

Resta un otoño más frío: Lima se despide de máximas de 30 ºC y tendrá mínimas de 19 ºC en estos días

Según el Senamhi, las neblinas densas, garúas intermitentes y sensación térmica baja seguirán sorprendiendo a los limeños durante las mañanas de lo que resta del mes de abril

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¿Cuándo llegará más frío a Lima? Senamhi explica esta situación
Las temperaturas en Lima caen con la llegada del otoño, según reportes del SENAMHI y declaraciones del meteorólogo Matt Nieto.

Lima experimenta un cambio abrupto en su clima con el avance de la temporada otoño, que ya se ve reflejado en la disminución de temperaturas máximas y mínimas, presencia de neblina y una mayor sensación de frío por las mañanas, según reportes del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).

Las mañanas limeñas presentan una nueva postal: neblinas densas, garúas intermitentes y una sensación térmica mucho más baja en comparación con las semanas previas. Lima ya abandona los registros habituales de máximas de 30 ºC y ahora espera mínimas entre 19 ºC y 20 ºC. Así lo confirmó Matt Nieto, meteorólogo del Senamhi.

“Podríamos tener temperaturas mucho más frescas en relación a los recientes o últimos días. Las temperaturas en las primeras horas de la mañana podrían alcanzar los diecinueve a veinte grados, mientras que en el día ya las máximas de treinta grados ya podrían ser menos probables. Podríamos tener máximas de veintisiete y veintiocho grados”, explicó Nieto en declaraciones recogidas por Exitosa.

Senamhi pronostica neblina en Lima durante las mañanas del 28, 29 y 30 de marzo. (Foto: Andina)
La capital peruana abandona los registros de 30 °C y espera mínimas entre 19 °C y 20 °C en los próximos días. (Andina)

Neblinas y garúas

El cambio en las condiciones meteorológicas sorprendió a los habitantes de Lima. La ciudad, acostumbrada a amaneceres despejados y temperaturas elevadas durante los últimos meses, enfrenta ahora un escenario distinto. En zonas como la vía Expresa, la visibilidad cayó de manera significativa y el aire adquirió una sensación más fría de lo habitual.

De acuerdo con el Senamhi, las temperaturas en distritos cercanos al litoral limeño han oscilado entre 17 ºC y 20 ºC, con una humedad relativa que alcanzó el 90 %.

La presencia de neblinas densas responde a la combinación entre aire húmedo y superficies frías, lo que favorece la condensación y reduce la visibilidad en las primeras horas del día. Los técnicos del Senamhi señalaron que este fenómeno no implica necesariamente un descenso sostenido de las temperaturas máximas en la capital, sino que se trata de un episodio vinculado a la transición estacional.

La inusual lluvia de verano sorprendió a distritos como Miraflores, Santiago de Surco y La Molina, alterando la rutina en Lima Metropolitana.
Distritos del litoral limeño registran temperaturas entre 17 °C y 20 °C y humedad relativa de hasta 90 %. (Senamhi)

Factores meteorológicos

El origen de estas condiciones se encuentra en la interacción de dos fenómenos: los remanentes del fenómeno El Niño y la influencia del Anticiclón del Pacífico Sur.

Especialistas consultados explicaron que El Niño ha producido alteraciones en los patrones habituales de temperatura y precipitación en la costa peruana durante los últimos meses. La presencia del anticiclón, una masa de aire frío desplazándose desde el hemisferio sur hacia la costa, actúa como barrera para las masas cálidas del interior y favorece la acumulación de humedad en la franja costera.

El resultado es un clima volátil, donde las mañanas pueden iniciar con alta humedad y temperaturas bajas, para dar paso a tardes cálidas. El vocero del Senamhi recomendó: “La humedad alta en la mañana puede dar paso a una jornada calurosa en pocas horas, por lo que se recomienda vestirse por capas y mantenerse hidratado”.

Las mañanas de los últimos días en Lima Metropolitana se han reportado con neblina y cielo cubierto.
Las mañanas de los últimos días en Lima Metropolitana se han reportado con neblina y cielo cubierto. (Imagen: Senamhi)

Impacto

La variación térmica no solo afecta la percepción del clima, también genera efectos inmediatos en las rutinas y la economía local. Los vendedores de desayunos registraron un incremento en la demanda de productos calientes como la maca power, la quinua con leche, el café y la soya.

Una comerciante de la zona de La Victoria relató: “Hoy vendimos el doble de maca y quinua con leche que un día normal”, en referencia a la mayor afluencia de clientes que buscan bebidas calientes para enfrentar el frío matutino.

El tránsito en la ciudad también se ve condicionado por las neblinas. Conductores en la vía Expresa reportaron dificultades para desplazarse con normalidad debido a la escasa visibilidad. “La neblina era tan densa que costaba ver los autos a pocos metros”, narró un usuario del transporte público. Las autoridades municipales recomendaron reducir la velocidad y mantener las luces encendidas durante estos episodios.

Lluvia en Lima: Intensa llovizna, bajas temperaturas y neblina se registró en varios distritos de la capital. (Infobae/Paula Elizalde)
Los cambios abruptos de clima en Lima aumentan la demanda de bebidas calientes y dificultan el tránsito por la escasa visibilidad matutina. (Infobae/Paula Elizalde)

Para las próximas semanas

El Senamhi advirtió que estas condiciones meteorológicas se mantendrán mientras persista la influencia conjunta del fenómeno El Niño y el anticiclón del sur. Los episodios de neblina, garúa y temperaturas variables se mantendrán frecuentes entre abril y septiembre, periodo que abarca el otoño y el inicio del invierno austral.

En este contexto, la ciudad se adapta a una meteorología alternante, marcada por mañanas frescas y tardes calurosas, con la expectativa de que los cambios abruptos en el clima continúen durante las próximas semanas.

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