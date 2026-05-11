¿Créditos sin banco? BaaS en la mira: SBS busca regular acceso masivo a préstamos por apps y fintech

La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP inicia consulta pública sobre regulación de servicios Banking as a Service en Perú.

Tal como adelantó Infobae Perú, la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) dispuso la publicación en consulta pública del proyecto normativo que regulará los servicios financieros bajo el modelo de Banking as a Service (BaaS).

La propuesta, oficializada mediante la Resolución SBS N° 01371-2026 y publicada en la Sede Digital de la SBS, establece un periodo de 20 días calendario para que ciudadanos, entidades y actores del sector remitan sus comentarios u observaciones.

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Esta iniciativa busca definir un marco claro sobre las condiciones y responsabilidades de bancos y fintech, priorizando la protección del usuario y el fortalecimiento de la supervisión en el ecosistema financiero digital.

Nuevo modelo para ampliar el acceso a servicios financieros

El borrador del reglamento responde al crecimiento de las fintech y a la necesidad de regular su integración con la banca tradicional. Actualmente, empresas tecnológicas operan como intermediarias en la oferta de productos financieros digitales, pero sin un marco normativo específico.

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El proyecto de la SBS apunta a delimitar las obligaciones y derechos de cada parte en la cadena de valor, evitando vacíos legales en materia de supervisión y atención al cliente.

Los usuarios ganarán mayor acceso y protección, con control total sobre el uso de sus datos personales y autorización directa para compartirlos.

Según declaraciones a Infobae Perú del superintendente Sergio Espinosa, el BaaS permitirá que fintech gestionen y ofrezcan productos bancarios a través de plataformas digitales, facilitando la contratación de créditos y otros servicios sin acudir a sucursales.

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Espinosa explicó durante el SIM Arequipa 2026 que “actualmente existen fintech que gestionan servicios financieros para los bancos, pero no hay regulación clara sobre cuáles son las responsabilidades de cada parte en la cadena”.

Regulación se desarrolla en paralelo al avance del Open banking

La regulación de BaaS avanzará de manera coordinada con el desarrollo del open banking en el Perú. Este modelo promoverá la portabilidad de información y servicios entre bancos, cajas y cooperativas mediante el uso de APIs estandarizadas y autorizaciones revocables otorgadas por los propios clientes.

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De acuerdo con la superintendencia, esta integración permitirá “trasladar fácilmente el historial financiero de una entidad a otra y acceder a mejores ofertas y productos”.

La agenda de open banking sigue en etapa de mesas técnicas y coordinación con el Banco Central de Reserva (BCR), así como la incorporación voluntaria de nuevas entidades interesadas en cumplir los estándares de seguridad y tecnología. Más de 100 actores del sistema financiero y fintech participan de estas discusiones.

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La ausencia actual de regulación para intermediarios fintech motivó la creación del nuevo marco normativo según detalló el superintendente Sergio Espinosa.

BaaS y open banking: principales beneficios para los usuarios

El avance de BaaS y Open banking ampliará el acceso a productos financieros digitales, reducirá costos y aumentará la competencia entre entidades.

Un ejemplo práctico es la posibilidad de solicitar un crédito bancario desde la plataforma de una fintech, que canaliza la gestión y aprobación con el banco.

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Para las personas, esto significa acceso a productos financieros más allá de las sucursales tradicionales. La autorización, además, será revocable en cualquier momento.

La protección del consumidor es otro de los ejes centrales del borrador normativo. El sistema se basa en el principio de que “nada se mueve sin autorización del cliente”, quien decide si comparte o no sus datos, para qué fin y por cuánto tiempo.

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La SBS busca cubrir vacíos legales y aumentar la capacidad de supervisión sobre las fintech aliadas al sistema bancario, ya que actualmente “podemos sancionar a bancos, cajas y financieras, pero no tenemos la facultad de multar a una fintech”, reconoció Espinosa.