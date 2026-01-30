Perú

Gobernanza de datos: tecnología para generar confianza

En un entorno en el que el crédito, la digitalización y la automatización ganan protagonismo, la gestión adecuada de la información personal se vuelve clave para generar confianza, reducir errores y respaldar decisiones más precisas. Entender por qué la gobernanza de la información será un factor decisivo para los usuarios y una ventaja competitiva para las empresas hacia 2026

La gobernanza de datos en el sector crediticio garantiza información precisa, protegida y utilizada de forma adecuada para decisiones confiables. (Imagen Ilustrativa Infobae / Gemini)

En el mundo del crédito existe un factor clave que muchas veces pasa desapercibido: la gobernanza de datos. Se trata de asegurar que la información de cada usuario sea precisa, esté protegida y se utilice de forma adecuada. Cuando estas condiciones se cumplen, la información se consolida como una herramienta confiable para respaldar decisiones relevantes.

Al momento de compartir información o solicitar un producto financiero, es natural que surjan dudas. Preguntas como “¿qué harán con mi información?”, “¿y si hay un error?” o “¿y si me evalúan mal?” son cada vez más frecuentes. La gestión adecuada de la información existe justamente para abordar estas inquietudes: es un conjunto de procesos que asegura que datos como el nombre, la dirección o el historial se registren correctamente desde el inicio, reduciendo fallas que pueden derivar en demoras, inconsistencias o reprocesos.

La consolidación de datos de calidad permite evaluaciones de crédito más claras, precisas y fundamentadas a favor de los usuarios. (Imagen Ilustrariva Infobae / Gemini)

Los beneficios de un manejo riguroso y responsables en los datos son concretos. De acuerdo con cifras de Experian, los procesos bien estructurados pueden reducir hasta un 16 % los registros duplicados y disminuir hasta en un 96 % los envíos tardíos o fallas asociadas a información mal administrada. Para el usuario, esto se traduce en una experiencia más simple: menos correcciones, menos solicitudes de documentos y menos problemas que nunca provocó.

La gestión responsable de la información también cumple un rol clave en la prevención del fraude. Hoy, los riesgos no provienen únicamente de estafas evidentes, sino de la creciente complejidad de los entornos digitales y del volumen de datos que circulan. De acuerdo con el estudio Radiografía de la seguridad digital en Limade Experian Perú, 9 de cada 10 personas manifiestan preocupación frente a las amenazas digitales, lo que refleja la importancia de contar con información precisa, protegida y correctamente gestionada.

La buena gestión de datos reduce registros duplicados hasta en un 16 % y minimiza envíos tardíos en un 96 %, según Experian. (Imagen Ilustrariva Infobae / Gemini)

Otro beneficio es la posibilidad de tomar decisiones más precisas y consistentes. Al momento de solicitar crédito, muchas personas buscan tener claridad sobre cómo se realiza una evaluación. Cuando la información está correctamente gestionada desde el origen, las entidades pueden contar con una visión más completa del perfil de cada usuario y respaldar decisiones bien fundamentadas.

Para las compañías, trabajar con información de calidad fortalece la toma de decisiones y mejora la eficiencia operativa. Procesos que antes dependían de revisiones manuales extensas pueden integrarse de forma más ágil, permitiendo automatizar tareas, reducir fricciones internas y optimizar tiempos. Esto libera a los equipos para enfocarse en análisis de mayor valor, innovación y mejora continua.

La mejora en la gestión de datos optimiza procesos internos, libera recursos y fomenta la innovación en las instituciones financieras. (Imagen Ilustrariva Infobae / Gemini)

De cara a 2026, este enfoque deja de ser un componente técnico de back office para consolidarse como una ventaja competitiva. Las organizaciones que priorizan la trazabilidad, la consistencia y el uso responsable de la información están mejor preparadas para incorporar automatización e inteligencia artificial, desarrollar experiencias más relevantes y crecer con mayor control en entornos cada vez más digitales.

En definitiva, se trata de confianza. Para las personas, se expresa en mayor claridad y previsibilidad en los procesos. Para las empresas, en eficiencia, control y capacidad de escalar con solidez. Cuando la información se gestiona de forma adecuada, el sistema opera sobre bases más estables y genera valor sostenido para todo el ecosistema.

