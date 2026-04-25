Nuevo accidente en la Vía Expresa Sur: motociclista queda grave tras violento choque con camioneta

Un grave accidente de tránsito se registró en el cruce de la avenida Surco con Paseo de la República. Una cámara de seguridad captó el preciso instante en que una camioneta embiste a un motociclista, dejándolo tendido en la pista y gravemente herido. - Canal N

Un nuevo accidente de tránsito se registró este sábado en la Vía Expresa Sur, en el distrito de Santiago de Surco, generando alarma entre vecinos y autoridades. El incidente ocurrió cerca de las 11:30 de la mañana, cuando una camioneta impactó violentamente contra un motociclista en el cruce de las avenidas Surco y Paseo de la República, dejando al conductor de la moto gravemente herido sobre la pista.

De acuerdo con la información obtenida por Canal N, el choque fue captado por cámaras de seguridad y se produjo en un punto donde, según testimonios de residentes y reportes de tránsito, los accidentes ocurren con preocupante frecuencia, pese a la presencia de semáforos e inspectores municipales. Vecinos de la zona han expresado su preocupación por la falta de control efectivo y la reiteración de emergencias similares en ese sector.

El motociclista fue atendido en el lugar por un inspector de tránsito, quien brindó los primeros auxilios mientras se esperaba la llegada de servicios médicos. Las autoridades aún no han precisado el estado de salud del conductor ni las causas exactas del accidente, aunque señalaron que la dinámica del hecho apunta a una posible maniobra imprudente en el cambio de luz del semáforo.

Cámaras de seguridad registran accidente que dejó herido grave en la Vía Expresa Sur

El accidente ocurrió cuando la camioneta, que transitaba por la vía principal, impactó contra el motociclista que aparentemente intentaba adelantar durante la transición del semáforo. La colisión dejó al conductor de la moto gravemente herido y tendido sobre la pista, generando congestión vehicular y preocupación en el cruce de Surco y Paseo de la República.

Una camioneta impactó violentamente contra un motociclista en el cruce de las avenidas Surco y Paseo de la República, dejando al conductor gravemente herido en la Vía Expresa Sur de Santiago de Surco. (Captura / Canal N)

El inspector presente en la escena fue quien auxilió de inmediato a la víctima, mientras decenas de vehículos se detenían por la emergencia. Las cámaras de seguridad municipales captaron el momento exacto del impacto, lo que facilitará la investigación para determinar responsabilidades y posibles infracciones.

Según habitantes y transeúntes, la falta de respeto por las señales y la tendencia de los motociclistas a intentar ganar tiempo en los cruces semaforizados incrementan el riesgo de accidentes graves. Las autoridades locales han reiterado la importancia de respetar las normas de tránsito y han anunciado que se revisarán las imágenes para esclarecer las circunstancias del hecho.

Vía Expresa Sur cobró su primera víctima en enero de 2026

En enero de 2026, la Vía Expresa Sur registró su primer fallecimiento por accidente de tránsito a menos de cuatro meses de haber sido habilitada por la Municipalidad de Lima. Una mujer de aproximadamente 60 años perdió la vida al intentar cruzar la autopista, en un tramo donde la infraestructura peatonal estaba inconclusa. El accidente ocurrió cuando un vehículo desobedeció las indicaciones de los inspectores presentes y avanzó, ocasionando el atropello mortal.

Una mujer perdió la vida trágicamente al ser atropellada por un vehículo en la Vía Expresa Sur. El video muestra la desgarradora escena con los servicios de emergencia y familiares en el lugar del accidente, que ocurrió en un cruce peatonal informal. Twitter Epicentro

Tras ese hecho, la Municipalidad Metropolitana de Lima declaró en emergencia la Vía Expresa Sur e inició la construcción de cinco puentes peatonales en puntos críticos, con la promesa de entregarlos antes de la quincena de marzo, coincidiendo con el inicio del año escolar. Según la regidora Giuliana Calambrogio, el objetivo es garantizar protección a estudiantes, trabajadores y residentes, quienes hoy enfrentan un riesgo elevado debido al retraso de las obras y la ausencia de señalización adecuada.

Hasta el momento, solo el 75% de los muros de seguridad tipo New Jersey ha sido instalado, y permanecen pendientes la iluminación, la señalización y la culminación de los pasos peatonales. A raíz de estos incidentes, equipos de serenazgo y agentes municipales han reforzado la vigilancia en las intersecciones más peligrosas, sin que esto logre erradicar los accidentes.

La inauguración de la vía, en septiembre de 2025, fue duramente cuestionada por expertos en movilidad y organizaciones vecinales, quienes advirtieron sobre una planificación deficiente y la priorización del flujo vehicular por encima de la seguridad peatonal. El debate se ha intensificado tras los recientes accidentes, con llamados a acelerar la entrega de los puentes y a reorganizar los cruces para reducir la siniestralidad.

Video institucional de la Municipalidad de Surco sobre la instalación del primer puente peatonal provisional en la Vía Expresa Sur, tras la muerte de una persona.

Los residentes y usuarios frecuentes de la Vía Expresa Sur han manifestado su inconformidad por lo que consideran una solución parcial y tardía. La instalación de puentes peatonales provisionales —presentada por la Municipalidad Metropolitana de Lima como medida de contingencia— no ha aliviado las críticas ni la sensación de inseguridad. La inversión total para las obras definitivas asciende a 28 millones de soles, con un plazo de ejecución de seis meses a partir de febrero.

Mientras tanto, la falta de pasos peatonales, la iluminación insuficiente y la velocidad excesiva de los vehículos siguen representando factores de riesgo. Las autoridades han anunciado la integración semafórica de más de 490 cruces en Lima y el desarrollo de un centro de control inteligente de movilidad, aunque estos proyectos dependen de la obtención de financiamiento internacional.