Ministerio de la Producción eleva a 371 mil toneladas el límite de captura de calamar gigante, pero alerta sobrepesca artesanal

IMARPE alertó que el calamar gigante se encuentra cerca del Máximo Rendimiento Sostenible, recomendando incrementar el control ante el aumento de embarcaciones y presión pesquera.

El Ministerio de la Producción (PRODUCE) modificó el límite máximo de captura total permisible (LMCTP) para el calamar gigante o pota (Dosidicus gigas) correspondiente al periodo enero-agosto de 2026.

Con esta decisión, el tope para la flota artesanal con permiso vigente se eleva a 371,103 toneladas, reemplazando el límite anterior fijado solo hasta junio. La medida fue oficializada mediante la Resolución Ministerial N° 00120-2026-PRODUCE, publicada el 30 de abril de 2026.

PUBLICIDAD

¿Qué ha pasado? El informe de IMARPE reconoce que la abundancia del calamar gigante ha mejorado respecto a años anteriores, pero también advierte que el número de embarcaciones pescando ha aumentado y que todavía no hay evidencia suficiente de una recuperación total del recurso.

Por eso, aunque se eleva la cuota general para la temporada, se establecen límites más estrictos y diferenciados para ciertos segmentos, como las embarcaciones menores a 10 m³.

PUBLICIDAD

Los detalles: ampliación y segmentación del límite para la extracción

La nueva resolución extiende el periodo de pesca autorizada hasta el 31 de agosto y distribuye el LMCTP de manera diferenciada para las embarcaciones artesanales menores a 10 m³ de capacidad de bodega.

Para este segmento se fija un tope específico de 46,060 toneladas entre el 27 de marzo y el 31 de agosto, incluyendo un sublímite de 19,603 toneladas para el periodo del 2 de mayo al 31 de agosto.

PUBLICIDAD

“La abundancia del calamar se mantiene cerca del Máximo Rendimiento Sostenible (MSY), aunque también se ha observado un aumento considerable en el número de embarcaciones operando sobre este recurso”, refirió el IMARPE.

Así, se prioriza “el límite en el esfuerzo de pesca” mientras no existan evidencias científicas de una plena recuperación del stock.

PUBLICIDAD

La pesquería del calamar gigante representa el 40% de las exportaciones peruanas de productos congelados, siendo clave en la economía nacional y en la generación de empleo artesanal.

Medidas de control y cierre anticipado

La normativa otorga a la Dirección General de Supervisión, Fiscalización y Sanción (DGSFS-PA) la facultad de suspender o concluir la actividad extractiva en caso de alcanzarse el límite fijado, si así lo recomienda IMARPE por factores biológicos o ambientales, o al llegar al 31 de agosto.

De acuerdo con el documento del Ministerio de la Producción, el seguimiento y avance de las capturas será publicado oficialmente para garantizar la transparencia.

PUBLICIDAD

La Dirección General de Políticas y Análisis Regulatorio en Pesca y Acuicultura explica esta decisión busca “promover el óptimo aprovechamiento social y económico de la cuota establecida del recurso”, bajo un enfoque precautorio y adaptativo que garantice la sostenibilidad de la pesquería y la seguridad alimentaria.

Difusión y fiscalización en todo el litoral

El Ministerio de la Producción encargó a sus órganos técnicos la difusión y fiscalización de las nuevas reglas, tarea que se coordinará con los Gobiernos Regionales y la Dirección General de Capitanías y Guardacostas.

PUBLICIDAD

“La DGSFS-PA publica el seguimiento del avance de la extracción del recurso calamar gigante o pota durante el periodo desde el 1 de enero hasta el 31 de agosto del año 2026”, destaca la resolución.

La modificación del límite de captura responde a las perspectivas positivas para el recurso pota en 2026 tras los efectos ambientales del fenómeno El Niño, pero mantiene medidas de precaución ante el incremento del esfuerzo pesquero y la necesidad de preservar un stock saludable.

PUBLICIDAD

El calamar gigante, rico en proteínas y Omega-3, contribuye a la seguridad alimentaria y la salud pública, reforzando la necesidad de una regulación sostenible del recurso.

¿Por qué la pota es importante para la pesca y economía de Perú?

La pesca de pota (calamar gigante) es un pilar fundamental para el Perú, ya que es la segunda pesquería más relevante del país y sostiene la economía de miles de familias dedicadas a la actividad artesanal.

Más de 3,000 embarcaciones y alrededor de 30,000 personas dependen directamente de su extracción, lo que la convierte en la principal fuente de empleo en el sector pesquero artesanal.

PUBLICIDAD

Además, la pota representa cerca del 40% de las exportaciones peruanas de productos congelados, generando importantes ingresos y consolidando al país como uno de los principales productores mundiales.

Este recurso no solo impulsa la economía, sino que también aporta alto valor nutricional gracias a su riqueza en proteínas y Omega-3, claves para la salud y la seguridad alimentaria.

La cadena de valor que genera la pesca de pota se extiende a armadores, estibadores, plantas de procesamiento y transportistas, demostrando su impacto integral en la economía nacional.