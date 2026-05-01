Perú

Ministerio de la Producción eleva a 371 mil toneladas el límite de captura de calamar gigante, pero alerta sobrepesca artesanal

Por primera vez, las embarcaciones artesanales más pequeñas tendrán un tope propio y solo podrán pescar hasta 46.060 toneladas, cuando antes no tenían un límite específico

Guardar
pota - calamar gigante
IMARPE alertó que el calamar gigante se encuentra cerca del Máximo Rendimiento Sostenible, recomendando incrementar el control ante el aumento de embarcaciones y presión pesquera.

El Ministerio de la Producción (PRODUCE) modificó el límite máximo de captura total permisible (LMCTP) para el calamar gigante o pota (Dosidicus gigas) correspondiente al periodo enero-agosto de 2026.

Con esta decisión, el tope para la flota artesanal con permiso vigente se eleva a 371,103 toneladas, reemplazando el límite anterior fijado solo hasta junio. La medida fue oficializada mediante la Resolución Ministerial N° 00120-2026-PRODUCE, publicada el 30 de abril de 2026.

PUBLICIDAD

¿Qué ha pasado? El informe de IMARPE reconoce que la abundancia del calamar gigante ha mejorado respecto a años anteriores, pero también advierte que el número de embarcaciones pescando ha aumentado y que todavía no hay evidencia suficiente de una recuperación total del recurso.

Por eso, aunque se eleva la cuota general para la temporada, se establecen límites más estrictos y diferenciados para ciertos segmentos, como las embarcaciones menores a 10 m³.

PUBLICIDAD

Los detalles: ampliación y segmentación del límite para la extracción

La nueva resolución extiende el periodo de pesca autorizada hasta el 31 de agosto y distribuye el LMCTP de manera diferenciada para las embarcaciones artesanales menores a 10 m³ de capacidad de bodega.

Para este segmento se fija un tope específico de 46,060 toneladas entre el 27 de marzo y el 31 de agosto, incluyendo un sublímite de 19,603 toneladas para el periodo del 2 de mayo al 31 de agosto.

“La abundancia del calamar se mantiene cerca del Máximo Rendimiento Sostenible (MSY), aunque también se ha observado un aumento considerable en el número de embarcaciones operando sobre este recurso”, refirió el IMARPE.

Así, se prioriza “el límite en el esfuerzo de pesca” mientras no existan evidencias científicas de una plena recuperación del stock.

pota - calamar gigante - pesca
La pesquería del calamar gigante representa el 40% de las exportaciones peruanas de productos congelados, siendo clave en la economía nacional y en la generación de empleo artesanal.

Medidas de control y cierre anticipado

La normativa otorga a la Dirección General de Supervisión, Fiscalización y Sanción (DGSFS-PA) la facultad de suspender o concluir la actividad extractiva en caso de alcanzarse el límite fijado, si así lo recomienda IMARPE por factores biológicos o ambientales, o al llegar al 31 de agosto.

De acuerdo con el documento del Ministerio de la Producción, el seguimiento y avance de las capturas será publicado oficialmente para garantizar la transparencia.

La Dirección General de Políticas y Análisis Regulatorio en Pesca y Acuicultura explica esta decisión busca “promover el óptimo aprovechamiento social y económico de la cuota establecida del recurso”, bajo un enfoque precautorio y adaptativo que garantice la sostenibilidad de la pesquería y la seguridad alimentaria.

Difusión y fiscalización en todo el litoral

El Ministerio de la Producción encargó a sus órganos técnicos la difusión y fiscalización de las nuevas reglas, tarea que se coordinará con los Gobiernos Regionales y la Dirección General de Capitanías y Guardacostas.

“La DGSFS-PA publica el seguimiento del avance de la extracción del recurso calamar gigante o pota durante el periodo desde el 1 de enero hasta el 31 de agosto del año 2026”, destaca la resolución.

La modificación del límite de captura responde a las perspectivas positivas para el recurso pota en 2026 tras los efectos ambientales del fenómeno El Niño, pero mantiene medidas de precaución ante el incremento del esfuerzo pesquero y la necesidad de preservar un stock saludable.

Mincetur impulsa obras turísticas en Machu Picchu, Valle del Colca y cataratas de Huánuco. (Foto: Agencia Andina)
El calamar gigante, rico en proteínas y Omega-3, contribuye a la seguridad alimentaria y la salud pública, reforzando la necesidad de una regulación sostenible del recurso.

¿Por qué la pota es importante para la pesca y economía de Perú?

La pesca de pota (calamar gigante) es un pilar fundamental para el Perú, ya que es la segunda pesquería más relevante del país y sostiene la economía de miles de familias dedicadas a la actividad artesanal.

Más de 3,000 embarcaciones y alrededor de 30,000 personas dependen directamente de su extracción, lo que la convierte en la principal fuente de empleo en el sector pesquero artesanal.

Además, la pota representa cerca del 40% de las exportaciones peruanas de productos congelados, generando importantes ingresos y consolidando al país como uno de los principales productores mundiales.

Este recurso no solo impulsa la economía, sino que también aporta alto valor nutricional gracias a su riqueza en proteínas y Omega-3, claves para la salud y la seguridad alimentaria.

La cadena de valor que genera la pesca de pota se extiende a armadores, estibadores, plantas de procesamiento y transportistas, demostrando su impacto integral en la economía nacional.

Temas Relacionados

potacalamar giganteMinisterio de la ProducciónpescaImarpeperu-economia

Más Noticias

Ministerio Público incluye a perito en investigación en caso de “cambiazo” de lingote de oro por cobre

La Fiscalía Anticorrupción de Lima Centro evalúa la solicitud de prisión preventiva contra varios implicados en el presunto intercambio de material valioso

Ministerio Público incluye a perito en investigación en caso de “cambiazo” de lingote de oro por cobre

Perú queda a un paso de tener medidores de luz que muestran cuánta electricidad consumes en tiempo real

No más sorpresas en el recibo. Los nuevos medidores que impondrá el Ministerio de Energía y Minas permitirán incluso revisar el consumo diario por celular

Perú queda a un paso de tener medidores de luz que muestran cuánta electricidad consumes en tiempo real

Mundialito de El Porvenir 2026: Collaval venció a Mi Barrunto 1-0 y se consagró campeón del fútbol callejero

Las calles de La Victoria volvieron a ser protagonistas del campeonato más esperado de cada 1 de mayo para conocer al campeón de la temporada. Revive las incidencias de los partidos

Mundialito de El Porvenir 2026: Collaval venció a Mi Barrunto 1-0 y se consagró campeón del fútbol callejero

Cinco vidas, un solo pulso: la jornada que desafió los límites de EsSalud

Una operación médica sincronizada permitió a EsSalud realizar trasplantes simultáneos de riñón y córnea, cambiando el destino de cinco pacientes en hospitales de su red nacional

Cinco vidas, un solo pulso: la jornada que desafió los límites de EsSalud

Collaval campeón del Mundialito de El Porvenir 2026: este es el premio ecónomico que ganó

El equipo se impuso 1-0 a Mi Barrunto en la final y escribió su nombre en la historia de este torneo histórico

Collaval campeón del Mundialito de El Porvenir 2026: este es el premio ecónomico que ganó
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Segunda vuelta 2026: ¿Transportes Gálaga insistiría en la licitación de la ONPE para el balotaje del 7 de junio?

Segunda vuelta 2026: ¿Transportes Gálaga insistiría en la licitación de la ONPE para el balotaje del 7 de junio?

Ley Anti Delia Espinoza: Congreso aprueba reforma de contrabando para descabezar el Colegio de Abogados de Lima

JNE condena protestas en domicilio de su presidente Roberto Burneo: “Estas conductas son inaceptables en un Estado de derecho”

Petroperú: estos son los salarios que perciben sus trabajadores, pese a crisis financiera de la empresa estatal

José Domingo Pérez se pronuncia ante la posibilidad de ser ministro de Roberto Sánchez: “No tengo impedimento”

ENTRETENIMIENTO

Lorna Cepeda y Natalia Ramírez, de ‘Yo soy Betty, la fea’ regresan a Perú para presentar ‘Muertas de risa’

Lorna Cepeda y Natalia Ramírez, de ‘Yo soy Betty, la fea’ regresan a Perú para presentar ‘Muertas de risa’

Pamela López rompe en llanto tras discutir con Paul Michael porque intentó intimar con ella en ‘La Granja VIP’: “Tengo pudor”

Samahara Lobatón asegura que Cri Cri intentó sobrepasarse con ella en ‘La Granja VIP’: “En mi borrachera me acuerdo clarito”

Brando Gallesi responde a críticas por mostrarse sensible y a cuestionamientos sobre su orientación sexual

Yaco Eskenazi confiesa que le diagnosticaron TDAH a los 46 años y su madre no entendía

DEPORTES

Mundialito de El Porvenir 2026: Collaval venció a Mi Barrunto 1-0 y se consagró campeón del fútbol callejero

Mundialito de El Porvenir 2026: Collaval venció a Mi Barrunto 1-0 y se consagró campeón del fútbol callejero

Collaval campeón del Mundialito de El Porvenir 2026: este es el premio ecónomico que ganó

Ignacio Buse cae de forma estrepitosa ante Alejandro Tabilo, verdugo habitual en el circuito, y se despide de Aix-en-Provence

Se conoció que Universitario fichará figura de Alianza Lima o San Martín para la próxima Liga Peruana de Vóley: “Está cerca”

Mundialito de El Porvenir: los problemas que se produjeron en el desarrollo de la final del 2025