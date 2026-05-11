Precio del euro hoy en Perú: cotización de cierre del 11 de mayo

En el cierre de operaciones, el euro se cotizó en 4,04 soles, manteniendo el mismo nivel que en la jornada previa, donde también cerró a 4,04 soles. Dow Jones

En la última semana, el euro ha registrado un descenso del 1,06%, mientras que su evolución interanual muestra una caída del 3,08%.

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El tipo de cambio del euro a sol peruano se mantiene sin tendencia definida tras un día de estabilidad. La volatilidad actual del 2,45% es significativamente inferior a la volatilidad de referencia del 7,38%, lo que sugiere un periodo de estabilidad en el mercado cambiario.