Perú

Precio del euro hoy en Perú: cotización de cierre del 11 de mayo

La moneda europea se ha mantenido estable respecto a la jornada anterior

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En el cierre de operaciones, el euro se cotizó en 4,04 soles, manteniendo el mismo nivel que en la jornada previa, donde también cerró a 4,04 soles. Dow Jones

En la última semana, el euro ha registrado un descenso del 1,06%, mientras que su evolución interanual muestra una caída del 3,08%.

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El tipo de cambio del euro a sol peruano se mantiene sin tendencia definida tras un día de estabilidad. La volatilidad actual del 2,45% es significativamente inferior a la volatilidad de referencia del 7,38%, lo que sugiere un periodo de estabilidad en el mercado cambiario.

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