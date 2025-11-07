Perú

Irregularidades en obras del Museo Tumbas Reales de Sipán ponen en riesgo la conservación del patrimonio cultural

1400 piezas entre textilería y joyas requieren una preservación especial que se esperaba garantizar con la ejecución del proyecto que ahora investiga Contraloría

Guardar
Restauran tumba del Señor de
Restauran tumba del Señor de Sipán. (Foto: Andina)

La Contraloría General de la República confirmó irregularidades en la ejecución del servicio de renovación del sistema y equipos de aire acondicionado del Museo Tumbas Reales de Sipán, en Lambayeque, y ordenó el inicio de acciones civiles y administrativas contra los responsables. Las fallas detectadas no solo generaron un perjuicio económico de más de 50 mil soles, sino que también ponen en riesgo la conservación del patrimonio arqueológico resguardado en uno de los museos más emblemáticos del país.

El Informe de Control evaluó el periodo comprendido entre el 21 de septiembre de 2023 y el 5 de mayo de 2025. La investigación determinó que la Unidad Ejecutora 005 Naylamp–Lambayeque, a cargo del Proyecto Especial Naylamp, autorizó pagos sin aplicar penalidades contractuales, pese a que el servicio no fue ejecutado en su totalidad.

El proyecto fue contratado por S/ 543.956, bajo el sistema de suma alzada y un plazo de 60 días, con inicio el 25 de octubre de 2023, tras una reducción del presupuesto original de S/ 720.000. La adjudicación se realizó de manera directa y por emergencia, debido al riesgo que representaban las intensas lluvias y el posible fenómeno El Niño para la preservación del museo y sus piezas.

Entrada gratis al Museo Tumbas
Entrada gratis al Museo Tumbas Reales de Sipán este domingo 6 de julio - MINCUL

Personal ausente durante casi toda la etapa del proyecto

El informe revela que el contratista presentó su plan de trabajo con retraso, y que sus trabajadores no estuvieron presentes gran parte de los días indicados para el proyecto. El personal clave dejó de asistir 54 días calendario de los 60 estipulados, mientras que el personal de apoyo no acudió durante 49 fechas.

Pese a las inasistencias y a que las labores no fueron concluidas, el área usuaria otorgó la conformidad de pago, que incluyó actividades no ejecutadas al momento de su aprobación.

Contraloría identificó irregularidades en la
Contraloría identificó irregularidades en la ejecución del servicio de renovación del sistema de aire acondicionado del Museo. (CGR)

Además, la supervisión del servicio fue insuficiente. El encargado omitió reportar los días de ausencia del personal lo que impidió que la entidad aplicara la penalidad máxima del 10% del contrato, equivalente a S/ 54.395. La Contraloría subrayó que estas omisiones evidencian una falta de control y seguimiento en la ejecución del servicio, cuyo objetivo era garantizar la estabilidad ambiental del museo.

Conservación de las piezas del Señor de Sipán en riesgo

El proyecto tenía como finalidad mantener condiciones óptimas de temperatura y humedad en las salas del museo, esenciales para conservar las piezas metálicas, textiles y cerámicas descubiertas en la tumba del Señor de Sipán, figura central de la cultura mochica. Sin embargo, los incumplimientos y la falta de supervisión comprometen el sistema de climatización, indispensable para proteger las más de 1.400 piezas de oro, plata y cobre que conforman la colección.

La Contraloría advirtió que los retrasos y pagos irregulares en proyectos de este tipo no solo afectan los recursos públicos, sino que también ponen en riesgo el patrimonio histórico del país, considerado un bien cultural de valor incalculable.

El hallazgo en 1987 de
El hallazgo en 1987 de la tumba intacta del Señor de Sipán en Lambayeque marcó un hito en la arqueología mundial, revelando los secretos de la enigmática cultura Moche y redefiniendo el patrimonio histórico peruano. Foto: Andina

El museo, inaugurado en 2002 y visitado por miles de personas al año, depende de un sistema de conservación estable para evitar la oxidación y el deterioro de los objetos que forman parte del legado.

Disponen proceso administrativo y acciones legales

El oficio fue remitido al director ejecutivo del Proyecto Especial Naylamp–Lambayeque, Carlos Eduardo Wester La Torre, con la disposición de iniciar un procedimiento administrativo contra el servidor público involucrado en las irregularidades.

Asimismo, la Contraloría informó que el caso fue elevado al Procurador Público de la institución para el inicio de las acciones civiles correspondientes, con el fin de recuperar el perjuicio económico causado al Estado.

Restos del Señor de Sipán
Restos del Señor de Sipán y cerámica de la cultura Moche, Museo Tumbas Reales de Sipán.

La Contraloría anunció que continuará con acciones de seguimiento en las obras del museo para garantizar que se restablezcan las condiciones adecuadas de conservación y que los funcionarios responsables asuman las consecuencias administrativas y legales derivadas del informe.

Temas Relacionados

Contraloría General de la RepúblicaMuseo Tumbas Reales de SipánSeñor de SipánLambayequeperu-noticias

Más Noticias

Sporting Cristal vs Cienciano EN VIVO HOY: minuto a minuto en el Gallardo por Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Los ‘celestes’ buscarán el triunfo frente al ‘papá’ para asegurar el tercer lugar en los ‘play offs’ para la Copa Libertadores 2026. Sigue las incidencias del vibrante duelo

Sporting Cristal vs Cienciano EN

Perú destaca en la COP30 por haber cumplido el 40% de sus medidas contra el cambio climático

El ministro Miguel Ángel Espichán presentó en Belén el Fondo Bosques Tropicales para Siempre, una iniciativa clave para frenar la deforestación y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero

Perú destaca en la COP30

¿Qué pasó con Mr. Nawat? Todos los detalles del escándalo en el ‘Miss Universo 2025’ que llevó a su expulsión del certamen de belleza

El director de Miss Universo Tailandia protagonizó un fuerte altercado con Fátima Bosch y fue sancionado por la organización global. Raúl Rocha anunció medidas legales y pidió respeto hacia las concursantes.

¿Qué pasó con Mr. Nawat?

Soda Stereo agota primera fecha de su concierto en Lima y anuncia segundo show en Arena 1

La banda argentina no solo tocará el próximo 22 de mayo del 2026, sino que acaba de abrir una nueva fecha de concierto en Perú.

Soda Stereo agota primera fecha

Así Machu Picchu reafirma su liderazgo ambiental: un modelo de turismo sostenible que logró disminuir su huella de carbono por visitante

El santuario inca obtuvo su tercera certificación como destino turístico carbono neutral gracias a un modelo de gestión que une a la comunidad, las autoridades y el sector privado en acciones pioneras de conservación y sostenibilidad

Así Machu Picchu reafirma su
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Rafael López Aliaga se va

Rafael López Aliaga se va de la MML y los trenes Caltrain quedan abandonados al sol en el Parque de la Muralla

Oficial Mayor asegura que no autorizó el uso de cámara del Congreso en mitin fujimorista, porque estaba de vacaciones

Congreso: Podemos propone eliminar pensión vitalicia que reciben expresidentes del Perú

Pedro Castillo insiste en negar su golpe de Estado y cuestiona pedido de 19 años de prisión por conspiración

Betssy Chávez podría permanecer indefinidamente en la embajada de México si Perú niega el salvoconducto, advierte excanciller

ENTRETENIMIENTO

¿Qué pasó con Mr. Nawat?

¿Qué pasó con Mr. Nawat? Todos los detalles del escándalo en el ‘Miss Universo 2025’ que llevó a su expulsión del certamen de belleza

Soda Stereo agota primera fecha de su concierto en Lima y anuncia segundo show en Arena 1

Otro escándalo en ‘Miss Universo 2025′: ‘Miss Chile’ genera polémica tras difundir controvertido video

Mr. Nawat pide disculpas y aclara el conflicto con Miss México en el ‘Miss Universo 2025′: “Jamás quise faltar el respeto”

Chef peruano, fan de Guns N’ Roses, fue despedido tras tomarse una foto con Axl Rose: “Sí, valió la pena”

DEPORTES

Sporting Cristal vs Cienciano EN

Sporting Cristal vs Cienciano EN VIVO HOY: minuto a minuto en el Gallardo por Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Tabla de posiciones de la Liga 1 Perú 2025: así van los equipos en la fecha 18 del Torneo Clausura y Acumulada

A qué hora juega Sporting Cristal vs Cienciano HOY: partido en el Gallardo por Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Cinco equipos en la cuerda floja: duelos decisivos de la penúltima fecha y la batalla por la permanencia en la Liga 1 2025

Universitario vs Alianza Lima: día, hora y canal TV confirmado del clásico final ida por la Liga Femenina 2025