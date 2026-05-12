Preocupación por el posible riesgo de fuga de Maricsa Alfaro Cerna, acusada por la muerte de vigilante en Trujillo

En medio de escenas de profundo dolor, familiares y amigos dieron el último adiós al vigilante de seguridad que falleció tras ser atropellado por una conductora en estado de ebriedad en Trujillo. Los asistentes vistieron polos pidiendo justicia y exigieron la máxima sanción para la responsable.| TV Perú

La investigación penal contra Maricsa Polet Alfaro Cerna por el atropello y fallecimiento del vigilante Juan Martínez Torres en Trujillo ha tomado un rumbo crucial ante la preocupación creciente por el desconocimiento del paradero de la conductora, señalada por intentar fugar del lugar del accidente.

El 3 de mayo, según informes y registros de cámaras de seguridad, una camioneta Mercedes-Benz conducida por Alfaro Cerna atropelló a un vigilante de 54 años en la urbanización El Golf, distrito de Víctor Larco. La víctima fue internada cinco días en la unidad de cuidados intensivos, permaneciendo en estado de muerte cerebral hasta que falleció debido a múltiples fracturas y traumatismos.

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El proceso dio un giro judicial el pasado 8 de mayo, cuando la víctima falleció producto de las lesiones producidas en el incidente y la Fiscalía de La Libertad recalificó los hechos de lesiones culposas objetivas por una imputación de homicidio culposo agravado, por lo que se solicitó 5 años y 4 meses de prisión efectiva y una reparación civil de S/ 329.280 para los herederos de Martínez Torres.

Desde el inicio, agentes consignaron el caso como una “caída de altura”, pese a que imágenes y testimonios confirmaban el atropello. El general Ricardo Espinoza, jefe policial regional, declaró que los policías involucrados fueron separados de sus cargos y afrontan una investigación interna por falta de profesionalismo, a cargo de la Policía Nacional del Perú.

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Familiares piden cárcel para conductora

El dosaje etílico practicado a la conductora arrojó 1,84 gramos de alcohol por litro de sangre, resultado que supera el límite legal, de acuerdo a la Policía Nacional del Perú, que también acreditó que la licencia de Alfaro Cerna llevaba vencida por cuatro años al momento del incidente.

Durante el velorio de Juan Martínez Torres, familiares expresaron indignación y exigieron que Maricsa Alfaro Cerna sea encarcelada preventivamente, cuestionando su libertad ante el proceso en curso.

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“No es posible que nos maten a un familiar, a un tío, un hijo, porque se está yendo feliz en su casa una persona que comete un asesinato”, manifestó una de las familiares de Martínez Torres al programa periodístico Ocurre Ahora durante su velorio. La hermana del vigilante fallecido también exigió justicia y que la conductora sea encarcelada. “Que se vaya presa porque él mató a mi hermano injustamente. Todo el mundo ha visto los gritos de auxilio que ha pedido mi hermano”.

La penalista Romy Chang advirtió que, tras el fallecimiento del vigilante, la acusada enfrenta consecuencias penales más severas: “Luego de su fallecimiento, ella tiene que aparecer, tiene que responder frente a todos los llamados que la fiscalía y el poder judicial hagan”. Chang precisó que la libertad de Alfaro Cerna podría ser revocada si la autoridad determina riesgo de fuga, dada la gravedad del delito: “Habrá que valorar que, al parecer, según reportan los vecinos, ella se subió a su vehículo con la intención de escapar”. Además, la abogada subrayó la importancia de que la procesada demuestre mantener su rutina sin cambios para probar que no existe peligro de fuga.

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El fiscal provincial Joan Balladares explica los fundamentos legales detrás de la decisión de no solicitar prisión preventiva para Marisa Polet Alfaro Cerna, la mujer que atropelló a un vigilante en Trujillo mientras conducía en estado de ebriedad. (Crédito: Canal N)

Fiscalía pide más de 5 años de prisión

El Ministerio Público fundamentó su solicitud de una condena de cinco años y cuatro meses de prisión y la inhabilitación definitiva para conducir en la conducción en estado de ebriedad, la falta de permiso vigente y agravantes por reincidencia, ya que Alfaro Cerna ya protagonizó un accidente vial en 2019 tratando de eludir a un camión. El vehículo implicado, vinculado a Grupo Forestal del Perú S.A.C., continúa bajo custodia para peritajes forenses.

La investigación también explora responsabilidades policiales y administrativas por el acta original que distorsionó los hechos. La familia de la víctima y sectores ciudadanos han rechazado cualquier posibilidad de “arreglo” extrajudicial, emprendiendo marchas públicas para exigir justicia y máxima transparencia durante el proceso.

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Tras el cambio en la acusación y el aumento de presión social, el abogado Jorge Villavicencio renunció a la defensa de Maricsa Polet Alfaro Cerna, decisión que comunicó públicamente: “Cumplo con informar que mi participación como defensa técnica de la señorita Maricsa Polet Alfaro Cerna ha culminado oficialmente”, señaló Villavicencio, transmitiendo sus condolencias a los deudos y fundamentando su salida en razones profesionales y de prudencia.