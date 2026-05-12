Eddie Fleischman aseguró que Héctor Cúper “está por encima” de Mano Menezes y lo comparó con Diego Simeone: “Su reto es la Copa Libertadores”

El periodista deportivo aseguró que el DT argentino es superior a Mano Menezes, técnico de la selección peruana. (Video: Juego Cruzado)

La irregularidad en los resultados ha marcado el presente de Universitario de Deportes en la temporada, generando inquietud entre los hinchas y la directiva. En este contexto, el la ‘U’ anunció recientemente la llegada de Héctor Cúper como su nuevo DT, con el objetivo de revertir la situación tanto en la Liga 1 como en la próxima edición de la Copa Libertadores.

El nombramiento del argentino ha provocado reacciones inmediatas en el ámbito deportivo peruano. Entre las voces más destacadas está la de Eddie Fleischman, quien ofreció una valoración contundente sobre su perfil de entrenador.

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“Para resumirlo en una frase, para mí Héctor Cúper, si hablamos de cartel por trayectoria, por carrera profesional, por nivel de exigencia, por retos asumidos y conseguidos, creo que está por encima de Mano Menezes, el técnico de la selección”, afirmó en el programa de YouTube, Juego Cruzado.

El análisis del periodista deportivo se apoya en los logros obtenidos por el nuevo técnico crema en Europa. Cúper alcanzó dos finales de la Liga de Campeones de Europa con Valencia, aunque ambas terminaron en derrota. Fleischman señaló que el ‘Cabezón’ “tuvo mala suerte” en aquellas definiciones, pero destacó el mérito de haber llevado a un equipo español a instancias tan altas. Además, recordó que el entrenador logró posicionar al Mallorca como subcampeón de la Copa del Rey y consiguió dos Supercopas de España con ese club.

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Héctor Cúper dirigió a grandes 'cracks' del fútbol mundial, entre ellos, a Ronaldo Nazário en Inter de Milán, donde tuvo algunos inconvenientes. - créditos: EFE

Al comparar estilos, Eddie Fleischman identificó a Diego Simeone como el técnico de mayor similitud con Héctor Cúper en cuanto a propuesta y mentalidad. “Si yo encuentro a alguien de su perfil como técnico, de la idea, de la propuesta, Simeone. Es un pragmático y va a tratar de hacer lo que funcione. Es verdad que siempre ha jugado con cuatro en el fondo. Lo que yo digo es que te traes a Héctor Cúper y le vas a decir ‘profe, por si acaso, hay que seguir jugando con tres al fondo’”, comentó.

La llegada de Cúper representa un cambio de paradigma para la institución ‘merengue’. Así lo confirmó Horacio Zimmermann en el mismo espacio digital, aportando que la directiva y el plantel conocen que “Cúper llega para hacer un cambio”. El argentino, conocido por su rigor y por la capacidad de trabajar en situaciones adversas, asume el reto de devolver la competitividad a Universitario.

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El periodista Gustavo Peralta informó del equipo de trabajo del argentino en la 'U'. (Video: Linkeados / Modo Fútbol)

Eddie Fleischman sobre el mayor reto de Héctor Cúper en Universitario

Para Eddie Fleischman, el verdadero desafío de Héctor Cúper en el cuadro ‘crema’ no se limita a la Liga 1, sino que está enfocado en la Copa Libertadores. “Lo que significa el reto mayor para Cúper, lo que consiguió con Mallorca, que fue una final de la Copa del Rey, o lo que consiguió en Valencia, que fue una final, o con Inter ser subcampeón de Italia, es aquí la Copa Libertadores. Él tiene que proyectarse a que la ‘U’ es un equipo con carencias, con escasez para la Copa Libertadores”, acotó.

El comunicador recordó que el argentino ya ha demostrado capacidad para sacar rendimiento en contextos adversos, tal como ocurrió en Mallorca y Valencia. Justamente, la experiencia de Cúper en clubes europeos con recursos limitados es vista como una ventaja para enfrentar la realidad económica y deportiva de Universitario.

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Fleischman evocó la comparación que alguna vez hizo Juan Carlos Oblitas sobre Ricardo Gareca, señalando que el perfil de Cúper es el de un técnico que sabe trabajar en la escasez y convertir a sus equipos en competitivos. “Me hace acordar cuando Oblitas describió cuando vino Gareca y dijo ‘es un técnico que sabe trabajar en la escasez. Y Cúper ha sido un técnico que ha sabido trabajar en la escasez en Mallorca, en Valencia, con logros importantes. Entonces, yo siento que llega un equipo como la ‘U’ que a nivel local, campeone o no en este año, no tiene mucho por demostrar, siempre va a ser campeón o subcampeón”, sostuvo.