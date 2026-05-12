Perú

Operan a paciente de 85 años sin abrirle el pecho y logran eliminar peligrosa arritmia

El paciente presentaba extrasístole ventricular frecuente, una alteración que deteriora la función cardíaca y compromete la calidad de vida

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El procedimiento tuvo una duración de noventa minutos, se realizó con el paciente consciente y permitió una recuperación rápida tras la intervención - Créditos: Essalud.
El procedimiento tuvo una duración de noventa minutos, se realizó con el paciente consciente y permitió una recuperación rápida tras la intervención - Créditos: Essalud.

El avance de la medicina cardiovascular en el Perú ha marcado un nuevo hito gracias a la intervención llevada a cabo en el Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen de Essalud. Un equipo especializado logró devolver la esperanza a un paciente de 85 años que padecía una arritmia ventricular catalogada como grave, situación que amenazaba severamente su calidad de vida. La operación, realizada por la Unidad de Electrofisiología, combinó tecnología de última generación y destreza médica en un caso considerado de alto riesgo.

Don Rolando Medina, residente de San Juan de Lurigancho, había visto su rutina alterada por episodios constantes de extrasístole ventricular, una alteración caracterizada por latidos cardíacos prematuros que, en su caso, minaban la capacidad de bombeo del corazón.

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De acuerdo con el doctor Jael Fernández Prado, coordinador de la Unidad de Electrofisiología, la arritmia se localizaba en una zona especialmente sensible rodeada de vasos sanguíneos esenciales, lo que incrementaba la complejidad del tratamiento y requería una intervención meticulosa.

El médico precisó que durante la intervención se utilizó cartografía cardíaca avanzada y ecografía intracardíaca para identificar la región exacta donde se originaba la arritmia, lo que permitió eliminar el tejido responsable mediante energía controlada, sin incisiones mayores ni abrir el tórax del paciente.

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El equipo utilizó cartografía cardíaca y ecografía intracardíaca avanzadas para ubicar el foco de la arritmia, eliminó el tejido afectado mediante energía controlada y evitó incisiones mayores - Créditos: Andina.
El equipo utilizó cartografía cardíaca y ecografía intracardíaca avanzadas para ubicar el foco de la arritmia, eliminó el tejido afectado mediante energía controlada y evitó incisiones mayores - Créditos: Andina.

El procedimiento, que se extendió durante noventa minutos, se desarrolló con el paciente completamente consciente. Esta técnica minimizó riesgos asociados a la anestesia general y contribuyó a una recuperación más rápida.

“En otros lugares, por su edad y el deterioro de su corazón, quizás jamás lo hubieran intervenido. Aquí se dio la oportunidad de curarse”, expresó el galeno.

La operación estuvo a cargo de un equipo multidisciplinario que incluyó electrofisiólogos, anestesiólogos, cardiólogos y personal de enfermería, todos coordinados para reducir cualquier posibilidad de complicación durante y después del acto médico.

Gracias a la utilización de dispositivos de cierre vascular, Medina pudo abandonar el hospital al día siguiente de la intervención. El paciente expresó su reconocimiento al equipo del Hospital Almenara y destacó la atención recibida durante todo el proceso. “Es un excelente equipo. Mientras me intervenían, me conversaban para subirme la moral”, señaló el señor.

Essalud señala que la Unidad de Electrofisiología del Hospital Almenara proyecta realizar cerca de 400 ablaciones complejas en el transcurso de este año. Este volumen de procedimientos sitúa al centro sanitario como uno de los referentes nacionales en el tratamiento de alteraciones del ritmo cardíaco.

El paciente presentaba extrasístole ventricular frecuente, una alteración que deteriora la función cardíaca y compromete la calidad de vida - Créditos: Essalud.
El paciente presentaba extrasístole ventricular frecuente, una alteración que deteriora la función cardíaca y compromete la calidad de vida - Créditos: Essalud.

Otra operación exitosa

Hace algunas semanas, un paciente de 67 años fue sometido a una cirugía cardiovascular de alta complejidad que se extendió durante cinco horas en el Hospital Nacional Cayetano Heredia.

Un equipo multidisciplinario del Instituto Nacional Cardiovascular (Incor), EsSalud y el Ministerio de Salud (Minsa) logró restablecer el flujo sanguíneo en arterias coronarias gravemente obstruidas mediante la creación de nuevos bypass, lo que permitió reducir el riesgo de infarto y mejorar la calidad de vida del paciente.

Esta intervención formó parte de la Maratón Quirúrgica Nacional, una iniciativa que impulsa la colaboración entre instituciones y el intercambio de conocimientos médicos. Las autoridades resaltaron la importancia del trabajo conjunto y el acceso a tecnología avanzada para afrontar enfermedades cardíacas severas.

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