Perú

Roberto Sánchez guarda silencio ante la prensa por presunta apropiación de fondos de campaña de Juntos por el Perú

El secretario general del partido, Ernesto Zunini, se pronunció sobre la investigación que involucra a Roberto Sánchez, asegurando que el candidato responderá ante la justicia este 27 de mayo

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El candidato del partido Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, enfrentará un juicio oral por una presunta falsa declaración ante la ONPE. La denuncia señala que los aportes de campaña habrían sido desviados a sus cuentas personales y las de su hermano, William Sánchez Palomino. Tras estas revelaciones, el aspirante ha decidido guardar silencio, un panoram distinto al que se mostraba días antes y respondía a sus contricantes.

El partido, con local en el jirón Tarma en el Cercado de Lima, se encuentra bajo la atención pública luego de que un reportaje de Cuarto Poder expusiera las denuncias sobre el destino de los fondos electorales.

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De acuerdo con un reporte de Canal N, Roberto Sánchez evitó responder preguntas al salir de su local de campaña, una actitud diferente a la que mostraba días antes, cuando sí atendía a la prensa y contestaba a sus adversarios políticos. William Sánchez Palomino, hermano del candidato, también rehusó hacer declaraciones y se alejó rápidamente del lugar, tomando un bus de transporte público.

El candidato y su hermano no respondieron ante la prensa, mientras la cúpula partidaria defiende su transparencia y atribuye las acusaciones a exmilitantes
El candidato y su hermano no respondieron ante la prensa, mientras la cúpula partidaria defiende su transparencia y atribuye las acusaciones a exmilitantes|Andina (Composición Infobae)

El juicio de Roberto Sánchez

La denuncia, revelada la noche anterior, sostiene que el dinero destinado a las cuentas del partido habría terminado en las cuentas personales de Sánchez y su hermano. La investigación apunta a una posible apropiación indebida y falsedad en los reportes de un total de “204 mil 951 soles”, los cuales debieron ser declarados, pero en la presentación ante la ONPE es de “cero”.

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El ambiente en Juntos por el Perú se tornó hermético. Ernesto Zunini, secretario general del partido, defendió la postura del candidato y señaló que responderá a la justicia.

“Que se le investigue no quiere decir que sea culpable. Él, siendo ministro, siendo congresista, siempre ha respondido ante la justicia, nunca ha rehuido”, declaró Zunini a la prensa.

El candidato presidencial peruano Roberto Sánchez, del partido Juntos por Perú, asiste a una rueda de prensa mientras se espera que la autoridad electoral confirme el nombre del rival de Keiko Fujimori antes de la segunda vuelta del 7 de junio, en Lima, Perú, 16 de abril de 2026. REUTERS/Angela Ponce TPX IMÁGENES DEL DÍA
El candidato presidencial peruano Roberto Sánchez, del partido Juntos por Perú, asiste a una rueda de prensa mientras se espera que la autoridad electoral confirme el nombre del rival de Keiko Fujimori antes de la segunda vuelta del 7 de junio, en Lima, Perú, 16 de abril de 2026. REUTERS/Angela Ponce TPX IMÁGENES DEL DÍA

En otro momento, aseguró que son “uno de los partidos que menos cobra” y que las cuotas de inscripción y postulación son menores respecto a otras organizaciones políticas. “En algunos casos ni siquiera hemos cobrado”, afirmó Zunini, comparando la situación de Juntos por el Perú con partidos donde las cifras alcanzan decenas de miles.

Consultado sobre la correcta declaración de esos ingresos ante la ONPE, el dirigente afirmó que es posible verificar esa información, aunque no ofreció detalles específicos al respecto. Zunini explicó que la denuncia proviene de exmilitantes y personas asociadas a otros sectores políticos. Según el secretario general, algunos de ellos realizaron aportes en el pasado, pero posteriormente desconocieron esas contribuciones tras dejar el partido, y otros estarían relacionados con el entorno de Yehude Simon.

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El juicio oral al que será sometido Roberto Sánchez está previsto para el 27 de mayo. De la misma manera, José Domingo Pérez salió a frente a defenderlo. Esto sucede en cara a la segunda vuelta de las elecciones, donde el candidato podría competir con Keiko Fujimori dejando atrás a Rafael López Aliaga.

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