Kuntur-1: estudiantes peruanos construyen cohete y competirán en torneo internacional

El proyecto Kuntur-1, realizado por el Grupo de Ingeniería Aeroespacial de la PUCP, validó tecnología nacional sin acceso a información técnica especializada (Créditos: GIA PUCP)

Un equipo de jóvenes peruanos logró un hito para la ingeniería local al diseñar, construir y lanzar con éxito Kuntur-1, un cohete de propulsión sólida desarrollado íntegramente en el país.

El dispositivo, cuyo nombre significa “cóndor” en quechua, alcanzó una altitud superior a los 500 metros durante una prueba realizada en Chincha, en la región de Ica.

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Es el primer cohete de estas características creado desde cero por integrantes del Grupo de Ingeniería Aeroespacial de la Pontificia Universidad Católica del Perú (GIA-PUCP). El proyecto surgió en 2023 dentro de las aulas universitarias y hoy reúne a más de 60 estudiantes y egresados, todos enfocados en la meta de impulsar la tecnología aeroespacial nacional.

El éxito de Kuntur-1 posiciona a la ingeniería peruana en el ámbito aeroespacial y abre camino a futuras investigaciones universitarias - Créditos: GIA PUCP.

Según el gerente general del GIA-PUCP, Angelo Camero, el desafío inicial fue trabajar sin acceso a información técnica especializada y partir prácticamente de cero. “Kuntur-1 demuestra que sí es posible hacer desarrollo aeroespacial en el Perú. Partimos prácticamente de cero, sin acceso a información pública especializada, y aun así logramos validar nuestra tecnología”, detalló.

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El dispositivo mide aproximadamente 1,2 metros de largo y 80 milímetros de diámetro, utiliza un motor de combustión sólida y está equipado con un sistema de recuperación por paracaídas.

El diseño incluye subsistemas esenciales como estructura, aerodinámica y propulsión, todos desarrollados por el propio equipo, que debió superar tanto limitaciones técnicas como vacíos regulatorios para avanzar. La validación del lanzamiento se realizó bajo la supervisión de la Comisión Nacional de Investigación y Desarrollo Aeroespacial (Conida), entidad responsable de la regulación del sector en Perú.

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Grupo universitario supera desafíos y posiciona a Perú en la carrera aeroespacial regional - Créditos: GIA PUCP.

“Son cohetes pequeños, pero capaces de alcanzar grandes altitudes. A diferencia de otros sistemas más complejos, este utiliza un propulsor sólido que, al encenderse, genera el empuje necesario para el vuelo”, explicó Felipe Carbajal, ingeniero mecánico de la PUCP y encargado del diseño del proyecto.

La experiencia de Kuntur-1 marca un avance relevante para la ciencia y tecnología universitaria peruana, al demostrar que es posible concretar desarrollos independientes a nivel local. El acompañamiento de la Conida permitió llevar a cabo las pruebas bajo condiciones controladas y garantizar la seguridad de la operación. El equipo ahora se prepara para representar al país en el Latin American Space Challenge, una competencia internacional que se realizará en Brasil.

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En el torneo, los estudiantes buscarán medirse frente a delegaciones con mayor experiencia y recursos, confiando en el trabajo desarrollado desde el Perú. “Sabemos que es una competencia exigente, pero confiamos en el talento peruano y en la tecnología que hemos desarrollado. Nuestro objetivo es claro: llegar al podio”, afirmó Camero.

El equipo se prepara para competir en el Latin American Space Challenge y desarrolla nuevos proyectos como cohetes multietapa y motores híbridos - Créditos: GIA PUCP.

El GIA-PUCP no se detiene en este logro y ya proyecta nuevos retos. Paralelamente a la preparación para el concurso internacional, el grupo desarrolla cohetes multietapa y motores híbridos, con el objetivo de consolidar un programa universitario sostenible que impulse el crecimiento del sector aeroespacial en el país.

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La meta de los integrantes es sentar las bases para futuras generaciones de especialistas y posicionar a la ingeniería peruana en el mapa regional. La experiencia adquirida con Kuntur-1 constituye un punto de partida para nuevas investigaciones y desafíos tecnológicos, abriendo posibilidades para que la ciencia aplicada siga creciendo desde el ámbito académico y nacional.