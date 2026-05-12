Universitario vs Atlético Grau: día, hora y canal TV del choque por el Torneo Apertura de la Liga 1 2026

Universitario recibirá a Atlético Grau en el estadio Monumental por el Torneo Apertura 2026.

Tras el empate con Sport Boys, Universitario de Deportes iniciará una nueva etapa con Héctor Cúper al mando. El técnico argentino se alista para tener su gran debut frente Atlético Grau por la fecha 15 del Torneo Apertura 2026.

Los ‘cremas’ luchan para terminar con la mala racha pese que sus chances son mínimas en el campeonato local. La irregularidad los tiene en la cuarta posición con 25 puntos, ocho puntos abajo que el líder Alianza Lima a falta de tres partidos para definir al ganador.

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Universitario vs Atlético Grau por el Torneo Apertura 2026

El enfrentamiento entre Universitario de Deportes y Atlético Grau se perfila como uno de los focos de atención en la jornada 15 del Torneo Apertura 2026. El choque, que se celebrará el viernes 15 de mayo en el estadio Monumental, ha generado expectación adicional por la posibilidad de que Héctor Cúper debute oficialmente como director técnico de los ‘cremas’.

Con la intención de llegar a una audiencia más amplia, la organización del torneo dispuso horarios especiales para la transmisión internacional del partido. El encuentro comenzará a las 20:00 horas en Perú, Colombia y Ecuador, permitiendo que los aficionados de estos países sigan el debut del técnico argentino en tiempo real.

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En otras regiones, el horario se ajusta para facilitar el acceso de los hinchas: en Chile, Venezuela, Bolivia y Miami la transmisión arrancará a las 21:00 horas. Por su parte, quienes se encuentren en Uruguay, Paraguay y Brasil podrán ver el partido a partir de las 22:00 horas.

Universitario buscará imponerse de visita ante Sport Boys en el Callao. Crédito: Prensa U

Canal TV para ver Universitario vs Atlético Grau por el Torneo Apertura 2026

El partido entre Universitario de Deportes y Atlético Grau, correspondiente a la fecha 15 del Torneo Apertura 2026 en el Estadio Monumental, será transmitido en exclusiva por el canal L1 Max. Esta señal, responsable de difundir todos los encuentros de la jornada, está disponible en sistemas como Best Cable, DirecTV, Claro, Win y Movistar, garantizando que los seguidores de cualquier lugar puedan disfrutar la transmisión sin limitaciones geográficas.

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Quienes opten por alternativas digitales cuentan con la aplicación Liga 1 Play, que permite ver el partido en vivo desde teléfonos móviles, tabletas o computadoras. Esta opción amplía las posibilidades de acceso, adaptándose a las distintas rutinas y ubicaciones de los aficionados.

Por otro lado, Infobae Perú realizará una cobertura especial del enfrentamiento. Los lectores tendrán a disposición información previa, actualizaciones minuto a minuto, detalles de los goles y jugadas más relevantes, así como las declaraciones de los protagonistas al término del encuentro. Esta propuesta informativa busca ofrecer un panorama completo para quienes quieren seguir de cerca todos los pormenores del campeonato nacional, más allá de la transmisión televisiva.

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Universitario recibe a Atlético Grau por la fecha 3 del Torneo Clausura 2025. Crédito: Liga 1

Precios de entradas

Todavía quedan boletos para el duelo en el estadio Monumental. Los hinchas de la ‘U’ podrán asegurar su asiento a través del portal de Ticketmaster.

- Norte: S/. 25 soles

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- Sur Familiar: S/. 25 soles

- Oriente: S/. 65 soles

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- Occidente Lateral: S/. 75 soles

- Occidente Central: S/. 90 soles

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- Palco: S/. 160 soles

Precios de entradas del Universitario vs Atlético Grau por el Torneo Apertura 2026.