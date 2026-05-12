Policía de Trujillo utiliza dron para capturar a presunto ladrón de celulares

Imágenes captadas por cámaras de alta resolución documentaron la persecución y la intervención final en Trujillo (Créditos: TVPerú)

Drones de alta tecnología se han convertido en aliados clave de la Policía Nacional del Perú (PNP) en la lucha contra la inseguridad ciudadana. En la ciudad de Trujillo, la captura de un presunto ladrón de celulares demostró la eficacia de estos dispositivos aéreos en tareas de vigilancia y persecución. El escuadrón de drones de la región policial La Libertad desplegó la aeronave no tripulada Rayo para rastrear y ubicar un vehículo sospechoso que circulaba a gran velocidad por distintas calles de la ciudad.

El operativo se centró en un automóvil rojo, conducido por Leider Alexander Leyder Gavidia Aquino, acusado de hurtar un teléfono móvil. Las imágenes aéreas registraron toda la secuencia: desde la localización del coche hasta la intervención final.

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A lo largo del trayecto, la unidad Halcones coordinó el seguimiento desde tierra mientras los agentes recibían información en tiempo real proporcionada por el monitoreo aéreo, lo que permitió anticipar los movimientos del sospechoso y organizar el cerco policial, según se observa en el reporte de TVPerú.

La intervención concluye con la incautación del automóvil empleado en la huida y la recuperación de teléfonos robados - Créditos: Captura de pantalla de TVPerú.

La persecución concluyó cuando los efectivos lograron interceptar el auto. Gavidia Aquino, vestido con un polo blanco, descendió del vehículo y acató las instrucciones de los policías. Por orden de los agentes, abrió la maletera para facilitar la inspección.

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La revisión permitió identificar elementos vinculados al delito: los investigadores incautaron el automóvil utilizado para la huida y recuperaron dos teléfonos celulares, piezas fundamentales para el desarrollo de las diligencias posteriores.

Uno de los aspectos más destacados de esta intervención radicó en la integración de tecnología avanzada al trabajo policial. La aeronave Rayo, equipada con cámaras de alta resolución y sistemas de transmisión directa, ofreció una perspectiva aérea que complementó la labor de campo y minimizó los riesgos durante la persecución.

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Las autoridades señalaron que la utilización de estos equipos ha elevado la capacidad de respuesta ante situaciones criminales y ha reducido el margen de maniobra para quienes intentan evadir a la justicia.

La tecnología avanzada reduce riesgos durante la persecución y mejora la capacidad de respuesta policial - Créditos: Captura de pantalla de TVPerú.

Coordinación y resultados efectivos

La acción conjunta entre las unidades Halcones y el escuadrón de drones permitió que la operación se desarrollara en pocos minutos, evitando posibles fugas y asegurando la integridad de los implicados.

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La Policía trasladó a Leider Gavidia Aquino a la comisaría El Alambre, donde quedó a disposición de las autoridades para las investigaciones correspondientes. El procedimiento incluyó la elaboración de actas, la verificación de antecedentes y la conservación de los bienes recuperados como pruebas esenciales para el caso.

Tecnología para capturar a delincuentes

La incorporación de tecnología avanzada en las labores policiales transforma la lucha contra la delincuencia y refuerza la seguridad ciudadana. Dispositivos como drones, cámaras de alta resolución y sistemas de monitoreo en tiempo real permiten a las fuerzas del orden identificar, rastrear y capturar a sospechosos con mayor rapidez y precisión.

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Estas herramientas no solo amplían el campo de visión de los agentes, sino que también reducen los riesgos durante las operaciones y facilitan la obtención de pruebas contundentes.

Al emplear tecnología de punta, la policía optimiza recursos, mejora la coordinación entre unidades y responde con mayor eficiencia ante situaciones delictivas, consolidando una estrategia moderna para enfrentar los retos de la criminalidad en entornos urbanos.

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