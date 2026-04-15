Perú

La economía de Perú crece 3,61% en el primer bimestre 2026, pero recibe una estocada en tres de sus sectores clave

El PBI del país andino mostró una expansión interanual del 3,44%, apalancada en febrero por el comercio, servicios, construcción y manufactura. Pero no todo fue color de rosa

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anchoveta - pesca
La economía peruana creció un 3,68% en febrero de 2026 impulsada por comercio, servicios, construcción y manufactura, según el INEI.

En febrero de 2026, la economía peruana registró un crecimiento de 3,68% en comparación con el mismo mes del año anterior, según el reporte del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).

Con este resultado, la producción nacional acumuló un avance de 3,61% en el primer bimestre del año, impulsada por el buen desempeño de sectores como comercio, servicios, construcción, manufactura, transporte, alojamiento y restaurantes, electricidad, gas y agua, agropecuario y telecomunicaciones.

Sin embargo, la economía -que registró una expansión interanual de 3,44%- también enfrentó caídas significativas en los sectores de pesca, minería e hidrocarburos, así como en financiero y seguros.

Comercio, servicios y construcción lideran el crecimiento

El sector comercio creció 6,06% en febrero, impulsado por el aumento de las ventas al por mayor y menor, así como el dinamismo en el comercio automotriz, favorecido por la estabilidad del tipo de cambio y un mayor acceso al crédito.

Los servicios de alojamiento y restaurantes aumentaron 7,22%, apoyados en la reactivación de los negocios gastronómicos y en la realización de eventos y celebraciones como el Día de San Valentín, carnavales y festividades regionales.

Por su parte, la construcción avanzó 8,90%, reflejado en el incremento del consumo interno de cemento y el mayor avance físico de obras públicas y privadas, especialmente en infraestructura vial y servicios básicos.

Plato blanco con ceviche peruano, mostrando trozos de pescado blanco, cebolla morada, ají amarillo en juliana, cilantro fresco, camote naranja y maíz.
Alojamiento y restaurantes registraron un crecimiento de 7,22% impulsados por festividades como el Día de San Valentín y carnavales regionales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Manufactura y energía también aportan al avance

La manufactura presentó un crecimiento de 2,74%, determinado principalmente por el buen desempeño del subsector fabril no primario, con incrementos en bienes de consumo, bienes intermedios y de capital.

En tanto, el sector electricidad, gas y agua subió 2,99%, gracias a la mayor generación hidroeléctrica y de energías renovables, así como al aumento en la distribución de gas y el suministro de agua potable en empresas clave.

Agropecuario y transporte mantienen el ritmo

El sector agropecuario registró un avance de 0,71%, sostenido en el crecimiento del subsector pecuario, que compensó la disminución en varios cultivos agrícolas.

En transporte, almacenamiento y mensajería, la producción aumentó 4,10%, con mayor actividad en transporte terrestre, aéreo y acuático, y un incremento en los servicios de almacenamiento y mensajería debido al mayor requerimiento logístico.

El agro creció 0,71% en febrero, impulsado por el aumento en la producción pecuaria pese a la caída de varios cultivos agrícolas. REUTERS/Angela Ponce
El agro creció 0,71% en febrero, impulsado por el aumento en la producción pecuaria pese a la caída de varios cultivos agrícolas. REUTERS/Angela Ponce

Pesca, minería e hidrocarburos muestran retrocesos

En la otra vereda, el sector pesca se contrajo 5,20% debido a la caída en la extracción de especies continentales, pese al repunte de la pesca marítima, especialmente de anchoveta destinada a la industria.

Minería e hidrocarburos disminuyó 1,11%, lastrado sobre todo por la menor producción de hidrocarburos, aunque la minería metálica mantuvo cifras estables con ligeros avances en cobre y hierro.

El sector financiero y de seguros retrocedió 0,25%, principalmente por la reducción de créditos y depósitos en moneda extranjera, y por la caída en créditos de consumo y depósitos a plazo.

mineria - reinfo
Pesca y minería mostraron retrocesos en febrero, aunque la pesca marítima de anchoveta creció 25,9% y la minería metálica tuvo avances puntuales.

Otros sectores: telco, servicios a empresas y gobierno

El sector telecomunicaciones y otros servicios de información creció 0,57%, impulsado por el mayor uso de internet y la televisión por suscripción, pese al retroceso en telefonía y otros servicios informativos.

Los servicios prestados a empresas aumentaron 4,05%, gracias a la demanda en publicidad, investigación de mercados, turismo y servicios técnicos y administrativos.

Finalmente, los servicios de gobierno mostraron un avance de 3,57%, por la mayor actividad en administración pública, defensa y otros servicios estatales.

Con estos resultados, la economía peruana mantiene una tendencia positiva en el primer bimestre de 2026, aunque la caída de sectores clave como pesca, minería e hidrocarburos y financiero todavía puede representar un revés para sostener un crecimiento equilibrado, sobre todo cuando este año se espera el cambio de gobernantes.

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