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¿Los peruanos toman cada vez más fernet? Inversión gastronómica binacional: claves del éxito entre Perú y Argentina

La integración gastronómica entre Argentina y Perú estimula el surgimiento de nuevas franquicias y genera oportunidades laborales para cocineros de ambos países

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Fernet Branca-InHouse
El consumo de yerba mate y fernet de origen argentino aumenta significativamente en Perú y redefine las preferencias gastronómicas locales.

El intercambio gastronómico entre Perú y Argentina atraviesa un momento de expansión, impulsado por la preferencia de los consumidores y la apuesta de nuevos emprendedores.

Es así que el consumo de productos argentinos como el fernet y la yerba mate en Perú ha experimentado un notable crecimiento, acompañado por la apertura de restaurantes y oportunidades laborales para chefs de ambos países, de acuerdo con Alejandro Guerra, fundador de Expo Argentina.

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Además, la presencia de restaurantes argentinos en Perú dejó de ser una rareza. En la actualidad, el ticket promedio de consumo en estos establecimientos oscila entre 80 y 150 soles, cerca de 45 dólares, según explica Guerra.

“A diferencia de Argentina que tiene una comunidad peruana muy grande, la comunidad argentina en Perú no es tanta, entonces el público para estos restaurantes es el local”, refiere el experto.

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Yerba mate, fernet y nuevos hábitos de consumo

El crecimiento en la importación de yerba mate y fernet resulta uno de los fenómenos más evidentes de este vínculo binacional. Sorprendentemente, señala, el mate está tomando cada vez más fuerza.

“La importación de hierba, al igual que la del fernet, está creciendo muy bien y eso hizo que los precios se pusieran más competitivos. Inclusive, los supermercados han tenido que bajar el precio puesto que hay muchos emprendedores que se dedican a importar ahora”, afirma Guerra.

Vista superior de un jugoso filete de carne en una sartén de hierro fundido, con pinzas y un tenedor, junto a ajo, romero y sal marina en una tabla de madera.
El intercambio comercial bilateral impulsa el crecimiento de la demanda de productos como ajíes, pisco y quinua peruanos en supermercados argentinos.

El consumo de yerba mate en Perú creció un 30% en los últimos tres años, mientras que la demanda de productos peruanos como ajíes, pisco y quinua en el mercado argentino aumentó un 15% anual.

Este dinamismo abre posibilidades para la expansión de franquicias, alianzas entre chefs y la consolidación de una oferta gastronómica binacional que responde tanto a la demanda local como a la curiosidad de los consumidores.

Emprendimiento, inversión y oportunidades laborales

La gastronomía binacional no solo genera nuevos hábitos de consumo, sino también oportunidades de inversión. Emprendedores argentinos, atraídos por la afinidad cultural y la apertura del mercado, han invertido en restaurantes, panaderías y cafeterías en Perú.

El capital inicial para abrir un restaurante de cocina extranjera en Lima ronda entre 40,000 y 100,000 dólares, cifra similar a la observada en Buenos Aires, ajustada a la inflación y los costos locales.

LANZAMIENTO DEL MUNDIAL DE LA YERBA MATE
Los restaurantes argentinos en Perú reportan tickets promedio de entre 80 y 150 soles, con el público local como principal clientela, según Expo Argentina. Foto: LUCIANO INGARAMO / Comunicacin Institucional Senado.

“La mejor oportunidad de inversión creo yo tiene que ver con la amistad que une los dos países, fuera del rubro que se elija este vínculo logra que ese emprendimiento o negocio luego en cualquiera de los dos lugares tenga su atractivo”.

En el plano laboral, la movilidad profesional también se ha incrementado. “Un chef argentino tiene un buen trabajo a la materia prima y acá en Perú va a aprender el uso de muchos condimentos y de fusiones distintas así que creo que tendría una posibilidad muy grande de llegar y un promedio de un chef en un restaurante está entre los 3,000 a los 5,000 soles”.

Tendencias y desafíos de la integración gastronómica

La integración de las cocinas argentina y peruana crea nuevas tendencias, como la adopción de influencias nikkei y cantonesas en restaurantes argentinos en Perú, sin perder el foco en la carne como estrella principal.

“Cada vez más propietarios de restaurantes argentinos están involucrándose más con la cocina nikkei y cantonesa, eso nos da sabores nuevos y experiencias distintas pero no se pierde el foco de la principal estrella de la gastronomía que es la carne”, confiere Guerra.

Interior de restaurante por la noche con mesas redondas y rectangulares de madera, sillas y pequeñas lámparas, con grandes ventanales al mar y luces
El sector gastronómico ofrece oportunidades de inversión en Lima y Buenos Aires, con una inversión inicial que ronda los USD 40.000 a USD 100.000.

El intercambio comercial de productos gourmet y bebidas alcohólicas muestra un alza anual estimada entre el 5% y el 10% en los últimos cinco años, una tendencia que se refleja en la creciente presencia de marcas y propuestas gastronómicas de ambos países.

“Cómo cualquier negocio el primer año es el quiebre, pasarlo es importante, de ahí podés empezar a hablar de un retorno de un 20 a 25 porciento mensual”, resume Guerra, para quien la integración gastronómica entre Perú y Argentina seguirá generando nuevas oportunidades de negocio y empleo en los próximos años.

Sobre la Expo Argentina 2026

La décima edición de Expo Argentina, el festival de cultura argentina más grande en el Perú, se realizará este 16 y 17 de mayo en la Concha Acústica del Campo de Marte, donde espera recibir más de 30.000 asistentes.

Será una experiencia que combina lo mejor de la gastronomía tradicional (asado, choripán, dulces típicos), música en vivo y activaciones para todo público. Las entradas cuestan 10 soles y se pueden adquirir a través de Passline

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