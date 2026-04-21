¿Qué pasa con El Niño Costero en Perú y por qué provoca un otoño más volátil en Lima? Esto explica el Senamhi

El Niño Costero intensifica la inestabilidad climática en Lima durante este otoño con temperaturas y lluvias fuera del patrón habitual. (Senamhi)

La presencia del fenómeno de El Niño Costero está intensificando la inestabilidad climática en Lima durante el otoño, alterando el patrón habitual de temperaturas y lluvias en la capital y la costa peruana, según explicó Yury Escajadillo, subdirector de Predicción Climática del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).

El otoño en Lima y la costa peruana ya se caracteriza por cambios bruscos de temperatura, vientos y precipitaciones irregulares. Sin embargo, la actual condición de temperatura superficial del mar más cálida debida a El Niño está exacerbando esta inestabilidad.

De acuerdo con el Senamhi, durante los meses de diciembre a marzo, la costa peruana recibe cerca del 56 % del total anual de lluvias, mientras que en abril comienza una fase de transición con un descenso natural de las precipitaciones.

Senamhi registra récords históricos de temperatura en abril en regiones como Lima, Cajamarca y La Libertad debido al calentamiento del océano.

Yury Escajadillo precisó que el verano dejó excesos de lluvias en la margen occidental del país, especialmente en febrero, aunque en el norte las precipitaciones resultaron deficientes en algunos momentos. En marzo, las lluvias se concentraron en zonas como Tumbes y Piura, mientras que en los últimos días del mes de abril, la actividad pluviométrica se desplazó hacia el sur.

Nuevos récords

La anomalía térmica se refleja en temperaturas del aire superiores a lo habitual en la costa peruana. El Senamhi documentó valores extremos desde enero, tanto en temperaturas máximas diurnas como en mínimas nocturnas.

“A partir de enero y febrero, lo que ha predominado en las costas peruanas son condiciones cálidas”, remarcó Escajadillo. En los primeros días de abril, la tendencia cálida continuó desde el norte hasta el sur del litoral.

El Niño Costero causa impactos diferenciados en Perú, generando lluvias excesivas en la costa norte y déficits en la sierra o reducción en el sur según la época. (Senamhi)

Las estaciones meteorológicas han registrado récords de temperatura para abril en puntos como Cajamarca, La Libertad y zonas de Lima. “Esos lugares han registrado temperaturas que nunca se habían reportado en este mes”, detalló el vocero de Senamhi. En paralelo, algunas estaciones del interior del país, como Sihuas (Áncash), anotaron valores excepcionalmente bajos para el periodo.

La situación en Lima

El monitoreo específico para Lima Metropolitana, que abarca distritos como el Callao, Jesús María y La Molina, muestra que las temperaturas mínimas nocturnas permanecen por encima de los valores normales para esta época. Mientras tanto, las temperaturas máximas han oscilado entre lo normal y ligeros descensos. “Estamos en una transición de anomalías positivas durante las noches o madrugadas”, explicó Escajadillo.

La plataforma digital de Senamhi permite a la ciudadanía consultar eventos extremos recientes, como olas de calor y excesos de temperatura en distintos distritos y meses, lo que facilita el seguimiento de la evolución climática asociada a El Niño Costero.

El monitoreo del Senamhi confirma que la ciudadanía puede consultar eventos extremos recientes como olas de calor y excesos de temperatura por distrito y mes. (Andina)

Impactos diferenciados

El fenómeno de El Niño Costero no impacta de manera uniforme en todo el país ni en todas las estaciones. El ingeniero Escajadillo explicó que las consecuencias sobre lluvias y temperaturas dependen de la ubicación geográfica, el mes y el tipo de calentamiento del mar.

Si el calentamiento se concentra en la costa norte, suele haber exceso de lluvias en verano. Cuando se extiende al Pacífico central, las señales pueden variar, generando lluvias deficientes en la sierra.

En invierno, el impacto principal de El Niño Costero es térmico, mientras que en verano se manifiesta sobre todo en lluvias, con diferencias notables entre el norte y el sur. En el norte, El Niño Costero incrementa la probabilidad de precipitaciones, mientras que en el sur suele observarse una reducción de lluvias.

Pronósticos para los próximos meses

De acuerdo con los pronósticos del Senamhi, hasta el 21 de abril se prevé una “ventana húmeda” donde podrían registrarse lluvias en el norte y otras regiones, aunque las cantidades no alcanzarían los niveles observados durante el verano. Para el periodo de fines de abril e inicios de mayo, se espera una tendencia a la normalización de las precipitaciones.

En cuanto a las temperaturas, Senamhi anticipa que la costa norte y parte de la costa central experimentarán condiciones más cálidas de lo normal entre abril y junio. La institución advirtió que durante el otoño, el impacto de El Niño Costero en la franja costera se manifestará principalmente en temperaturas elevadas, tanto diurnas como nocturnas.

El monitoreo de Senamhi señala que, mientras persista el calentamiento superficial del mar asociado a El Niño Costero, la costa peruana podría experimentar un otoño con temperaturas superiores a lo normal y una acentuación de la inestabilidad climática.

Este fenómeno seguirá bajo observación en los próximos meses, con especial atención a la evolución de temperaturas y la eventual aparición de nuevos récords en distintas regiones.