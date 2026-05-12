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¿Cómo medir la presión arterial en casa y cuándo una cifra ya es peligrosa?

Medirse la presión arterial en casa se ha convertido en una herramienta clave para detectar a tiempo problemas cardiovasculares. Sin embargo, hacerlo mal puede alterar los resultados

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Primer plano de un médico tomando la presión arterial a una mujer con un esfigmomanómetro y un estetoscopio en su brazo izquierdo
Un profesional de la salud toma la presión arterial a una paciente, una medida crucial para la detección temprana de riesgos para la salud renal. (Infobae / Difusión)

La hipertensión arterial es una de las enfermedades crónicas que afecta a aproximadamente 5,5 millones de peruanos mayores de 15 años. Aunque en la mayoría de los casos no presenta síntomas, la presión arterial elevada puede provocar daños severos en órganos como el corazón, el cerebro, los riñones y la visión si no se detecta ni se controla oportunamente.

En el contexto del Día Mundial de la Hipertensión, especialistas insisten en la necesidad de medir la presión arterial de forma regular, incluso cuando se goza de buena salud. Según el cardiólogo Arnold Zárate Trillo, de Sanitas Consultorios Médicos, gran parte de los pacientes solo acude a consulta cuando ya existen daños en órganos.

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“La mayoría espera tener síntomas para consultar, y con la hipertensión ese momento puede llegar cuando ya existe daño importante en el organismo”, indicó.

¿Cómo medir correctamente la presión arterial en casa?

Controlar la presión arterial en casa puede ayudar a detectar a tiempo cualquier alteración y llevar un mejor seguimiento de la salud cardiovascular. Sin embargo, para obtener resultados confiables es importante realizar la medición de forma adecuada.

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Los especialistas recomiendan utilizar un tensiómetro digital validado y seguir algunas pautas básicas antes de tomar la presión:

  • Descansar al menos cinco minutos antes de la medición
  • Evitar consumir café, bebidas energéticas, alcohol o cigarrillos 30 minutos antes
  • No haber realizado actividad física intensa previamente
  • Sentarse con la espalda apoyada y los pies sobre el piso
  • Mantener el brazo relajado y apoyado a la altura del corazón
  • No hablar ni moverse durante la medición

Además, se aconseja realizar dos mediciones con uno o dos minutos de diferencia y registrar los resultados para compartirlos con el médico en caso sea necesario.

Los expertos también recomiendan medir la presión siempre a la misma hora, especialmente en personas diagnosticadas con hipertensión o que reciben tratamiento para controlar la enfermedad

¿Cuándo una presión arterial ya es peligrosa?

Fotografía de una mujer de cabello canoso sentada frente a un médico de espaldas que usa una tablet. Sobre la mesa hay un tensiómetro, frascos y un modelo de cerebro.
Una mujer adulta mayor, con expresión pensativa, se sienta en una consulta médica mientras un doctor revisa una tablet, con un tensiómetro, frascos de medicamentos y un modelo anatómico del cerebro sobre el escritorio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La hipertensión arterial se produce cuando la presión sanguínea se mantiene elevada de manera constante por encima de 140/90 mmHg.

140/90mmHg140/90\ \mathrm{mmHg}140/90 mmHg

Sin embargo, los médicos advierten que incluso valores ligeramente elevados pueden representar un riesgo si se mantienen en el tiempo.

Entre los síntomas que podrían aparecer cuando la presión ya está afectando el organismo se encuentran:

  • Dolor u opresión en el pecho
  • Falta de aire
  • Dolor de cabeza intenso
  • Mareos
  • Visión borrosa
  • Debilidad en un lado del cuerpo
  • Náuseas o sudoración excesiva

No obstante, muchas personas pueden vivir durante años con hipertensión sin notar ninguna señal de alerta.

Las enfermedades que puede provocar la presión alta

La hipertensión no controlada es el principal factor de riesgo para desarrollar enfermedades cardiovasculares y accidentes cerebrovasculares (ACV). Además, puede generar otras complicaciones severas.

Infarto al corazón

La presión elevada obliga al corazón a trabajar con mayor esfuerzo, lo que endurece las arterias y reduce el flujo de sangre. Esto puede derivar en un infarto.

Accidente cerebrovascular (ACV)

La hipertensión daña progresivamente las arterias cerebrales y favorece la formación de coágulos o hemorragias.

Insuficiencia cardíaca

El esfuerzo continuo debilita el corazón y reduce su capacidad para bombear sangre correctamente.

Enfermedad renal crónica

Los vasos sanguíneos de los riñones también se deterioran con la presión alta, afectando su capacidad para filtrar desechos.

Problemas de visión

La hipertensión puede dañar los vasos de la retina y causar visión borrosa o incluso pérdida parcial de la vista.

¿Cada cuánto tiempo debes medirte la presión?

Los especialistas recomiendan controlar la presión arterial incluso si no existen síntomas.

  • Adultos sanos: al menos una vez al año
  • Personas con factores de riesgo: cada 3 a 6 meses
  • Pacientes diagnosticados con hipertensión: según indicación médica y de forma constante

La medición puede realizarse en centros de salud, farmacias o en casa utilizando un tensiómetro validado.

¿Cómo prevenir la hipertensión?

Aunque la hipertensión no tiene cura, sí puede controlarse con cambios en el estilo de vida y seguimiento médico.

Los especialistas recomiendan:

  • Reducir el consumo de sal
  • Evitar alimentos ultraprocesados y embutidos
  • Realizar al menos 150 minutos de actividad física por semana
  • Mantener un peso saludable
  • Dormir entre siete y ocho horas
  • Reducir el estrés
  • Evitar el tabaco y limitar el consumo de alcohol

Además, quienes ya reciben tratamiento no deben suspender la medicación sin supervisión médica, incluso si la presión parece estar controlada.

En Perú, más de 5.5 millones de personas viven con hipertensión arterial, una enfermedad silenciosa que puede prevenirse y controlarse con chequeos oportunos y hábitos saludables.

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