Perú

Corazón galo: Francia ha inyectado más de 1.200 millones de euros para el desarrollo de Perú en una década, ¿en qué sectores?

Las prioridades actuales del Grupo AFD en Perú incluyen transiciones ecológicas, sociales y económicas, en coordinación con actores públicos y privados, como las cajas municipales

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El Grupo AFD apoya la gestión de riesgos ante desastres naturales, facilitando préstamos contingentes y asistencia técnica para fortalecer la capacidad institucional del Estado peruano. REUTERS/Benoit Tessier
El Grupo AFD apoya la gestión de riesgos ante desastres naturales, facilitando préstamos contingentes y asistencia técnica para fortalecer la capacidad institucional del Estado peruano. REUTERS/Benoit Tessier

En su décimo aniversario en Perú, el Grupo AFD —operador del Estado francés a través de la Agencia Francesa de Desarrollo, Proparco y Expertise France— informó que la cooperación entre ambos países ha movilizado de más de 1.200 millones de euros en proyectos de vivienda, inclusión financiera, resiliencia climática y desarrollo territorial.

De acuerdo con un comunicado de prensa, entre los principales resultados de esta cooperación se destaca el apoyo al desarrollo de ciudades y viviendas sostenibles.

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En estos 10 años, más de 82.000 viviendas sociales se han construido con financiamiento y asistencia técnica del Grupo AFD, de las cuales más de 45.000 incorporan estándares ambientales, promoviendo modelos urbanos más responsables.

Este esfuerzo ha sido posible gracias a la colaboración con el Fondo MiVivienda, incentivando la adopción de buenas prácticas en construcción y gestión urbana.

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Inclusión financiera y fortalecimiento de las cajas municipales

El Grupo AFD ha trabajado junto a socios peruanos para fortalecer el sistema de cajas municipales de microfinanzas, facilitando el acceso al crédito en territorios rurales y poco bancarizados.

Destacan la movilización de cerca de 18 millones de euros en alianza con Caja Huancayo, destinados a productos financieros sostenibles, y un préstamo de 20 millones de euros para Caja Cusco enfocado en el emprendimiento femenino y el acceso al crédito rural.

Además, la cooperación con la Federación Peruana de Cajas Municipales de Ahorro y Crédito (FEPCMAC) busca consolidar el sistema y ampliar el alcance de soluciones financieras incluyentes.

Ejecutivo publica la Ley de Vivienda de Interés Social. (Foto: Agencia Andina)
La cooperación ha fortalecido la inclusión financiera rural, con inversiones en cajas municipales como Caja Huancayo y Caja Cusco, y apoyo al emprendimiento femenino.

Herramientas para la gestión de riesgos y resiliencia climática

La cooperación franco-peruana ha impulsado el desarrollo de mecanismos como el préstamo contingente, que permite al Estado movilizar recursos de forma rápida ante desastres naturales.

Este instrumento se complementa con la asistencia técnica de Expertise France, fortaleciendo capacidades institucionales y mecanismos de respuesta ante emergencias. El objetivo es dotar al país de herramientas financieras y técnicas que mejoren la resiliencia frente a eventos climáticos extremos.

El Grupo AFD también ha apoyado iniciativas para fortalecer la gobernanza territorial y promover economías sostenibles en la Amazonía peruana. Estos proyectos, orientados a la preservación de la biodiversidad y el desarrollo local, se alinean con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y refuerzan la cooperación con comunidades y autoridades regionales.

Francia - AFD
El Grupo AFD celebra 10 años de cooperación en el Perú con una inversión de 868 millones de euros para soluciones sostenibles.

Compromiso de largo plazo para nuevas transiciones

Durante esta década, la cooperación se ha basado en la combinación de financiamiento, asistencia técnica y generación de conocimiento, con el objetivo de transformar prioridades públicas en proyectos concretos de impacto territorial.

“El Grupo AFD constituye un aliado del Perú. Podemos brindar una variedad de herramientas, financieras como técnicas, para apoyar al país con base en sus prioridades y su visión”, indicó Xavier Mesnard, director de la AFD para el Perú.

Con presencia en más de 160 países y más de 4.000 proyectos alineados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el Grupo AFD reafirma su compromiso de acompañar al Perú en sus desafíos de desarrollo sostenible y abre una nueva etapa de cooperación orientada a las transiciones ecológicas, sociales y económicas, en estrecha colaboración con actores públicos, privados y comunidades locales.

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