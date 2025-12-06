Perú

Perú y Francia destinan 375 millones de euros a un ambicioso plan de viviendas ecoamigables

La cooperación entre el Fondo Mivivienda y la Agencia Francesa de Desarrollo ha permitido impulsar estándares ambientales, ampliar programas sociales y fortalecer la construcción sostenible, beneficiando a más de 49 mil familias en todo el país

Gracias a esta colaboración entre
Gracias a esta colaboración entre ambos países, más hogares peruanos han podido acceder a viviendas actuales y eficientes, diseñadas para usar menos agua y energía. Foto: iStock

Durante la última década, Perú y Francia han consolidado una alianza que marca un antes y un después en el desarrollo habitacional sostenible del país. A través del trabajo conjunto entre el Fondo Mivivienda (FMV) y la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD), se han movilizado más de 375 millones de euros para impulsar proyectos orientados a mejorar la eficiencia de los hogares y promover ciudades más responsables con el ambiente.

Este esfuerzo bilateral ha permitido ampliar el acceso a soluciones habitacionales modernas y de menor consumo de recursos, beneficiando a miles de familias peruanas. Según el Ministerio de Vivienda, la cooperación ha sido determinante para acercar viviendas dignas, eficientes e inclusivas a hogares que antes no contaban con estas oportunidades.

Una década de cooperación orientada a la sostenibilidad

Desde 2015, la alianza entre el FMV y la AFD ha financiado iniciativas con criterios ambientales, sociales y de eficiencia energética. Gracias a ello, más de 49 mil familias han podido acceder a viviendas con sistemas que optimizan el uso del agua y la energía, además de contar con mejores condiciones de habitabilidad. El sector Vivienda subrayó que este trabajo refleja un impacto social significativo al facilitar hogares de calidad para la población.

La AFD en Perú destacó que “la sostenibilidad y la inclusión pueden incorporarse en las políticas de vivienda” y reiteró su compromiso de acompañar al país en su transición ecológica y social. La entidad recalcó que la experiencia acumulada demuestra que estos enfoques no solo son viables, sino también esenciales para un desarrollo urbano responsable.

Desde 2015, el trabajo conjunto
Desde 2015, el trabajo conjunto entre el FMV y la AFD ha respaldado proyectos que incorporan estándares ambientales, sociales y de uso responsable de la energía. Foto: Andina

Avances normativos y mejoras en los programas del FMV

Durante estos 10 años de colaboración se aprobaron herramientas clave para promover la construcción responsable. Entre ellas figura el Código Técnico de Construcción Sostenible, que establece estándares orientados al uso eficiente de recursos. Además, se incorporaron tecnologías de ahorro hídrico y energético y se fortalecieron las acciones dirigidas a poblaciones vulnerables dentro de los programas del FMV.

Otro avance relevante fue el fortalecimiento del Sistema de Administración de Riesgos Ambientales y Sociales (SARAS), que impulsa una gestión más rigurosa de los impactos sociales y ambientales de los proyectos habitacionales. Con ello, la cooperación permitió elevar la calidad y responsabilidad de las iniciativas financiadas.

Compromiso renovado para ampliar el acceso a viviendas ecoamigables

El FMV resaltó que esta alianza ha consolidado su posición como referente en la promoción de un modelo habitacional sostenible alineado con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y con las prioridades nacionales. La institución indicó que los resultados alcanzados demuestran la importancia de mantener políticas de largo plazo orientadas a la eficiencia y la inclusión.

Finalmente, el Ministerio de Vivienda, el FMV y la AFD reafirmaron su intención de continuar trabajando en soluciones financieras y técnicas que permitan ampliar la oferta de viviendas seguras, sostenibles y adaptadas a las necesidades actuales del país. Las entidades coincidieron en que este esfuerzo conjunto seguirá siendo un pilar estratégico para el desarrollo urbano del Perú.

A lo largo de esta
A lo largo de esta década de trabajo conjunto se pusieron en marcha instrumentos esenciales para impulsar edificaciones sostenibles. Foto: Revista Gana Más

¿Qué es el Fondo Mivivienda?

El Fondo Mivivienda (FMV) es una empresa estatal de derecho privado, adscrita al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS), creada en 1998 con la misión de facilitar el acceso a una vivienda digna para la población, especialmente para las familias de menores ingresos. Su labor consiste en promover y financiar la compra, construcción o mejora de viviendas, mediante el otorgamiento de créditos hipotecarios y subsidios que apoyan a quienes no podrían obtener una vivienda adecuada por sus propios medios.

En los últimos años, Fondo Mivivienda se ha adaptado también para impulsar vivienda social sostenible y responsable con el medio ambiente, incorporando criterios de eficiencia energética y bienestar social en sus proyectos. Además, la entidad ha continuado expandiendo su cobertura: hasta marzo de 2025, había colocado más de 206.600 créditos por un valor acumulado de S/ 23.547 millones.

Sindicato y empleador: Causas de

Alejandra Santana, venezolana que brilla

Alerta en Perú por terremoto

¿Se puede hacer una cena

Minsa impulsa modificaciones a fichas
Condenado por homicidio y con

Mónica Cabrejos defiende a Samahara

Resultados de la fecha 7

