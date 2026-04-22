Pamela Franco revela cómo Christian Domínguez controlaba su dinero y la dejó sin ahorros tras la separación: “No vi ni 10 céntimos”

En una emotiva entrevista con Andrea Llosa, Pamela Franco revela los detalles del control financiero que Christian Domínguez ejercía sobre ella. La cantante confiesa que él manejaba todas sus ganancias, dejándola sin dinero incluso para sus gastos personales. Video: Panamericana TV / La verdad a prueba

Pamela Franco, cantante y exintegrante de agrupaciones de cumbia, reveló en una entrevista con Andrea Llosa detalles inéditos sobre la administración de sus ingresos durante su relación con Christian Domínguez. Franco, quien mantuvo una relación con el líder de la Gran Orquesta Internacional desde finales de 2019 hasta enero de 2024, contó que fue él quien gestionó y cobró todo el dinero que ella generaba durante su convivencia, situación que la llevó a experimentar frustración y desilusión al final del vínculo.

La artista explicó que, tras dar a luz, decidió regresar a trabajar porque sentía la necesidad de aportar económicamente en el hogar. Sin embargo, lo que recibía por sus presentaciones y campañas era administrado exclusivamente por Domínguez. “Yo trabajaba con una marca y todo mi dinero él lo cobraba todo y lo administraba; nunca vi ni 10 céntimos”, contó Franco en el programa ‘La verdad a prueba’.

¿Cómo manejaban sus finanzas Pamela Franco y Christian Domínguez?

Pamela Franco relató que, en un inicio, aceptó esta dinámica bajo el acuerdo de que sus ingresos cubrirían los gastos diarios de la familia, mientras los de Domínguez serían destinados a ahorrar para la compra de una casa juntos. “Le di esa potestad para comprarnos una casa y lo que ganaba yo lo ponía para los gastos y él para la casa, casa que nunca hubo”, detalló.

Con el tiempo, la situación empezó a incomodarla. Franco confesó que debía solicitarle a Domínguez dinero, incluso para necesidades básicas como movilizarse en taxi.

Pamela Franco denuncia que Christian Domínguez administró todo su dinero durante su relación y nunca se lo devolvió, según su testimonio en televisión. (Instagram Pamela Franco / Christian Domínguez)

“Yo quería movilizarme para un lugar y le tenía que llamar para que me yapee, luego eso me empezó a fastidiar”, recordó. Según la cantante, esta dependencia económica la llevó a sentir una presión adicional, especialmente porque no le permitía contar con sus propios recursos para tomar decisiones cotidianas.

Fin de la relación sin ver “ni 10 céntimos”

La relación entre Pamela Franco y Christian Domínguez terminó en enero de 2024, tras el escándalo de infidelidad con Mary Moncada —el famoso ‘ampay del auto-rana’—. Al momento de la ruptura, Franco solicitó la devolución del dinero que había generado y que Domínguez administraba, pero recibió una respuesta que la dejó sorprendida y decepcionada.

“Me dijo: ‘No tienes ni un sol’, delante de mi hermano”, relató entre lágrimas la artista. Franco afirmó que nunca vio materializado el proyecto de la casa propia ni recuperó el dinero que aportó durante la relación. “Casa que nunca hubo y que cuando terminó conmigo… me dijo ‘no tienes ni un sol’”, reiteró.

Pamela Franco también compartió que, tras el nacimiento de su hija en marzo de 2021, su prioridad pasó a ser la maternidad y el bienestar de la menor, quien fue diagnosticada con autismo. La artista explicó que el proceso de aceptación y aprendizaje fue intenso y que, durante ese periodo, su relación con Domínguez se volvió más distante.

Franco comentó que, pese a la dificultad del proceso, nunca obligó a Domínguez a permanecer a su lado y que sus prioridades cambiaron con el tiempo. “Yo estaba completamente enfocada en mi hija”, señaló, añadiendo que asumió la maternidad como un aprendizaje y una fortaleza.

En una emotiva y reveladora entrevista, Pamela Franco habla por primera vez sobre el autismo de su hija, compartiendo cómo esta experiencia la ha fortalecido. Además, cuenta su versión sobre la controversial relación que mantuvo con el futbolista Christian Cueva. Video: Panamericana TV / La verdad a prueba

Reacción de Christian Domínguez

Hasta el momento, Christian Domínguez no se ha pronunciado directamente sobre las declaraciones de Pamela Franco ni sobre la administración del dinero durante su relación. El cantante ha declarado en medios que su prioridad es cuidar su imagen profesional y familiar, y que no busca perjudicar a la madre de su hija.

La situación se produce en un contexto de alta exposición mediática para ambos, tras la separación y las recientes denuncias cruzadas. Pamela Franco se ha juntado con Melanie Martínez para crear la canción ‘Que no me provoque’, en clara alusión hacia Christian Domínguez, que parece no le ha gustado nada.

Tras ello, el cantante ha entablado una denuncia por violencia psicológica contra Melanie Martínez, la madre de su hija mayor, por la canción, las promociones de sus helados artesanales con personajes que estarían en contra del cumbiambero, entre otros puntos.

Franco continúa con su carrera artística y se viene presentando en diferentes medios para promocionar la canción que ha lanzado con Martínez. Además, la cantante, quien ha iniciado una nueva etapa en su vida junto a Christian Cueva, se sinceró y reveló detalles de cuando estuvo como pareja de Christian Domínguez, así como su relación extramatrimonial con Cueva.