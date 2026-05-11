Christian Domínguez conmueve a Karla Tarazona con un emotivo mensaje por el Día de la Madre y omite a Pamela Franco y Melanie Martínez

Christian Domínguez emocionó a Karla Tarazona con un mensaje lleno de admiración durante la celebración del Día de la Madre en radio.

Christian Domínguez protagonizó uno de los momentos más comentados del Día de la Madre al dedicarle un emotivo mensaje a Karla Tarazona en el programa radial de la conductora en Radio Panamericana.

El cantante, visiblemente emocionado, sorprendió a su pareja con palabras cargadas de admiración y amor, pero lo que más llamó la atención del público fue la ausencia total de cualquier mención a Pamela Franco y Melanie Martínez, madres de dos de sus hijas, en medio de las tensas polémicas que mantiene actualmente con ambas.

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“Eres una gran madre y una madre que ha luchado siempre. No haces otra cosa que no sea pensar en tu familia. Espero que algún día puedan admirarme a mí como te admiran a ti. Te amo mucho”, expresó el líder de la Gran Orquesta Internacional, con la voz entrecortada por la emoción.

El momento se produjo durante una sorpresa que la producción del programa radial preparó para Karla Tarazona en vísperas del Día de la Madre. El cumbiambero no solo destacó el rol de su pareja como madre, sino también el vínculo especial que tiene con sus hijos. “Tu mundo es trabajar y tu familia, y me encanta estar a tu lado y ver cómo tus hijos te admiran”, añadió.

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Christian Domínguez le dedicó unas sentidas palabras a Karla Tarazona, mientras sus hijos la emocionaron con sus saludos por el Día de la Madre. ¡Un homenaje inolvidable! Video: TikTok Radio Panamericana

La pregunta de Karla y la respuesta que lo dice todo

El momento más revelador llegó cuando la propia Karla Tarazona le preguntó públicamente si deseaba saludar a alguien más en esa fecha especial. “¿A quién más quieres saludar?”, consultó la conductora, quien no tardó en advertirle con humor: “Más te vale”.

La respuesta de Domínguez fue directa y sin rodeos: mencionó únicamente a su madre, a su hermana, a quien calificó como su “segunda mamá”, y a la propia Karla. Ni Pamela Franco ni Melanie Martínez recibieron ninguna mención, un silencio que en el contexto actual de las relaciones entre ambas partes habló por sí solo y generó inmediata reacción en redes sociales.

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La sorpresa no se limitó al mensaje de Domínguez. Los hijos de Karla Tarazona también participaron en la celebración. Alessandro destacó la fortaleza de su madre ante las dificultades: “Nos has demostrado que, a pesar de las dificultades, nunca te bajoneas y sigues adelante. Eres una luchadora y una guerrera”.

Por su parte, Valentino, el hijo menor que comparte con Christian Domínguez, también le dedicó palabras llenas de cariño: “Hoy celebramos el día de la madre con una mujer excepcional y ella es mi madre, una mujer increíble, trabajadora y que amo mucho”.

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Karla Tarazona anunció en televisión que emprenderá acciones legales contra Pamela Franco, quien insinuó que la conductora tuvo una relación con Christian Domínguez. Latina TV.

Polémicas con Pamela Franco y Melanie Martínez

El silencio de Domínguez hacia las madres de sus otras hijas se produce en un momento de alta tensión con ambas. Pamela Franco, madre de su hija menor, ha protagonizado en las últimas semanas una serie de declaraciones en televisión y pódcasts donde reveló que el cantante administraba su dinero durante la relación, que no aportó económicamente para el tratamiento de autismo de su hija y que, tras el ampay con Mary Moncada, la culpó a ella de la infidelidad.

Domínguez respondió enviándole una carta notarial exigiendo una rectificación, pero Franco se ratificó en sus declaraciones. Con Melanie Martínez, madre de su hija mayor Camila, la situación es igualmente tensa. Ambos mantienen un proceso legal activo, con denuncias cruzadas, mientras Camila ha expresado públicamente su distanciamiento de su padre.

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Melanie, por su parte, lanzó junto a Pamela Franco la canción ‘Que no me provoque’, interpretada como una indirecta al cantante, y ha continuado con su emprendimiento de helados artesanales, que ha recibido el respaldo de figuras como Vania Bludau, Isabel Acevedo y Leonard León.

Karla Tarazona, por su parte, ha mantenido una postura de indiferencia pública ante las declaraciones de sus “rivales”. “No me interesa absolutamente nada que venga de ese lado, ni lo que haga, ni lo que diga”, declaró recientemente, dejando en claro que prefiere resolver los conflictos por la vía legal y no en los medios.

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Christian Domínguez se sincera y confirma que fue retirado del programa "América Hoy" a último minuto debido al escándalo de infidelidad con Pamela Franco y Melanie Martínez. Video: TikTok @riclatorrez

La oportunidad laboral que se perdió

El Día de la Madre también coincidió con la revelación de que Domínguez estuvo a punto de incorporarse como conductor de ‘América Hoy’, pero que la oportunidad se frustró precisamente por las polémicas con sus exparejas. “Yo vine y un día anterior yo iba a estar parado en este set, quizás trabajando ya”, confesó el cantante en el programa matutino, acompañado de Karla Tarazona.

Janet Barboza confirmó la versión: “Christian Domínguez estaba considerado, nuestro productor Papo Tudela lo consideró para que sea parte del equipo de ‘América Hoy’. Sin embargo, a raíz de estos problemas, desgraciadamente se le bajó el dedo y ya él no pudo ingresar a esta chamba“.

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