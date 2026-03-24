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Melanie Martínez se quiebra y denuncia maltrato de Karla Tarazona a su hija Camila en programa de Andrea Llosa

La empresaria reveló entre lágrimas que su hija Camila, fruto de su relación con Christian Domínguez, habría sido víctima de maltrato en la casa de Tarazona.

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Melanie Martínez se quiebra y
Melanie Martínez se quiebra y denuncia maltrato de Karla Tarazona a su hija Camila en programa de Andrea Llosa

La polémica entre Melanie Martínez, Christian Domínguez y Karla Tarazona suma un nuevo capítulo lleno de dolor y controversia. En una emotiva entrevista con Andrea Llosa para el programa ‘La Verdad a prueba’, Melanie se quebró al relatar el difícil momento que atraviesa su hija Camila, de 17 años, y denunció maltratos sufridos por la adolescente en la casa de la expareja de su padre, Karla Tarazona.

Esta noche promete estar cargada de emociones y revelaciones. Melanie Martínez será la invitada principal de ‘La Verdad a prueba’, el espacio conducido por Andrea Llosa en Panamericana TV, donde hablará a fondo sobre el conflicto que enfrenta con el cantante de cumbia y el impacto en la vida de su hija Camila.

En el avance del programa, la empresaria sostiene que la joven habría sido víctima de maltrato durante su estadía con Karla Tarazona, señalando que la relación en esa casa era especialmente tensa y dolorosa para la adolescente.

Melany Martínez se sienta en el set de 'La Verdad a Prueba' para contarlo todo. Entre lágrimas, revela detalles íntimos de su conflictiva relación con Christian Domínguez y los problemas familiares que involucran a sus hijos.

“No la trataban bien”: la denuncia que conmociona

Entre lágrimas, Melanie describió uno de los episodios más difíciles para Camila: “No la trataban bien”, afirmó, haciendo referencia a la convivencia con Karla Tarazona y los hijos de esta última.

La empresaria relató que su hija llegó a confrontar a su padre, Christian Domínguez, preguntándole: “¿Por qué no te pones de mi lado? Él no es tu hijo, yo soy tu hija”, en alusión al trato preferencial que percibía hacia los hijos de Karla.

Melanie Martínez se quiebra y
Melanie Martínez se quiebra y denuncia maltrato de Karla Tarazona a su hija Camila en programa de Andrea Llosa

Un conflicto legal y emocional que no cesa

Melanie Martínez también visitó la set ‘Magaly TV La Firme’ y aseguró que Camila nunca se sintió protegida en ese entorno y que la falta de apoyo paterno profundizó su dolor.

“A mí me duele mucho. No quiero llorar, pero mi hija está pasando por muchas cosas ahora y su fortaleza a mí me da muchas más ganas de protegerla, confesó, visiblemente afectada.

La denuncia de Melanie lega en el marco de una batalla legal y mediática con Christian Domínguez. La empresaria reafirmó que seguirá adelante con la denuncia por violencia psicológica, convencida de que es necesario proteger a su hija y visibilizar una situación que, según ella, no debería vivir ninguna adolescente.

“Yo voy a seguir con esta denuncia hasta el final, porque no se merece que le hagan esto a una adolescente que recién está empezando a vivir, y que venga de la persona que debería de ser más protegida”, declaró, apuntando directamente al cantante de cumbia y padre de Camila.

Magaly Medina analiza rol paterno
Magaly Medina analiza rol paterno tras caso de Christian Domínguez. Captura: Magaly Tv La Firme.

“El hombre que debería protegerla es quien quiere destruirla”

En uno de los momentos más duros de la entrevista, Melanie Martínez lanzó una frase que resume el nivel de dolor y traición que siente su hija: “El hombre que debería protegerla de todo… es quien quiere destruirla”. La empresaria criticó la actitud de Christian Domínguez, a quien acusa de priorizar su imagen pública y no el bienestar emocional de Camila.

Medina recordó: “Los papás enseñan, nos enseñan a las hijas que la figura masculina está para proveer, para proteger. Es nuestro príncipe con armadura dorada, ¿no? Esos son nuestros papás para nosotras las hijas”.

Sin embargo, para Camila, la realidad habría sido opuesta. “Ya, mi hija me dice: ‘Si la persona que me tenía que cuidar es la que me traiciona, ¿qué me espera más adelante?’”, relató Melanie, evidenciando el sentimiento de abandono y vulnerabilidad.

La empresaria anunció que continuará con la denuncia hasta el final. ATV/ Magaly TV La Firme.

El rol de Karla Tarazona y la reacción de Camila

Según la versión de Martínez, Karla Tarazona no solo no protegió a Camila, sino que incentivó un ambiente hostil. La adolescente llegó a cuestionar la posición de su padre frente a los hijos de Karla: “¿Por qué no te pones de mi lado? Yo soy tu hija”, le habría reclamado Camila a Christian, reclamando un espacio de cariño y defensa que no encontró.

La situación ha dejado huella en la relación familiar y en la salud emocional de la joven, quien hoy enfrenta un proceso de sanación con el apoyo de su madre.

Camila Domínguez envía contundente mensaje
Camila Domínguez envía contundente mensaje a Christian Domínguez y Karla Tarazona. IG

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