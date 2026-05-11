Perú

Municipalidad de Chorrillos lanza convocatoria con sueldos de hasta S/ 5.500: hay vacantes para secundaria y profesionales

El reclutamiento estará vigente hasta el 21 de mayo, por lo que los interesados deben actuar con rapidez. La entidad ha enfatizado que es fundamental revisar las bases de cada puesto

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Las restricciones de la municipalidad de Chorrillos para ingresar a la playa Agua Dulce
Las restricciones de la municipalidad de Chorrillos para ingresar a la playa Agua Dulce

La Municipalidad de Chorrillos abrió una nueva convocatoria laboral CAS vigente con 24 plazas disponibles para personas con distintos niveles de formación, desde secundaria completa hasta profesionales titulados. Esta oferta se presenta como una de las oportunidades más recientes en Lima para quienes buscan incorporarse al sector público con remuneraciones competitivas.

Publicada el 8 de mayo de 2026, la convocatoria estará vigente hasta el 21 de mayo, por lo que los interesados deben actuar con rapidez. La entidad ha enfatizado que es fundamental revisar las bases de cada puesto, ya que allí se detallan los requisitos específicos, funciones y documentación obligatoria para completar correctamente la postulación.

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¿Qué vacantes ofrece la Municipalidad de Chorrillos?

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La automatización llegó a los despachos. Revisar contratos y procesar casos ya no es exclusivo de los abogados. La IA redefine el ejercicio legal.  (Freepik)

La convocatoria CAS N.° 004 incluye plazas en áreas como administración, contabilidad, arquitectura, derecho y fiscalización. A continuación, el detalle organizado según nivel educativo:

🔹 Para profesionales y bachilleres

  • Analista de Tesorería (1 vacante) Requiere bachiller en Contabilidad o Administración. Remuneración: S/ 4.500
  • Analista Contable (1 vacante) Requiere título profesional en Contabilidad, colegiado y habilitado. Remuneración: S/ 5.000
  • Especialista en Proyectos de Inversión (1 vacante) Dirigido a profesionales en Ingeniería, Economía, Administración o Ciencia Política, colegiados. Remuneración: S/ 5.500
  • Especialista en Arquitectura (1 vacante) Requiere título profesional en Arquitectura, colegiado y habilitado. Remuneración: S/ 5.500
  • Abogado/a (1 vacante) Requiere título en Derecho, colegiado y habilitado. Remuneración: S/ 3.800

🔹Para personas con secundaria completa

  • Inspector Municipal (8 vacantes) Requisito: secundaria completa. Remuneración: S/ 2.203
  • Fiscalizador (11 vacantes) Requisito: secundaria completa. Remuneración: S/ 2.000

En total, se ofrecen 24 plazas, lo que convierte a esta convocatoria en una alternativa amplia tanto para profesionales como para quienes buscan ingresar al ámbito público sin estudios superiores.

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¿Cómo postular a la convocatoria CAS 2026?

Municipalidad Metropolitana de Lima inaugura renovada avenida Alipio Ponce que conecta Chorrillos y SJM. (Foto: FB/MML)
Municipalidad Metropolitana de Lima inaugura renovada avenida Alipio Ponce que conecta Chorrillos y SJM. (Foto: FB/MML)

Para participar en este proceso de selección de la Municipalidad de Chorrillos, es clave seguir cuidadosamente cada paso indicado en las bases oficiales. A continuación, una guía clara para no quedar fuera:

1. Revisa las bases completas. Cada puesto tiene condiciones específicas. Es indispensable verificar requisitos como experiencia laboral, formación académica y cursos adicionales.

2. Prepara tu CV documentado. No basta con un currículum simple. Debes adjuntar sustento de todo lo declarado: títulos, certificados, constancias de trabajo y DNI.

3. Completa los anexos obligatorios. Las convocatorias CAS suelen exigir formatos específicos que deben llenarse correctamente. Un error en estos documentos puede invalidar tu postulación.

4. Presenta tu postulación dentro del plazo. La fecha límite es el 21 de mayo de 2026. No se aceptarán expedientes fuera de plazo.

5. Sigue el canal indicado. La postulación puede ser virtual o presencial, dependiendo de lo que indiquen las bases. Es clave respetar exactamente ese procedimiento.

Este proceso se desarrolla bajo el régimen Contrato Administrativo de Servicios (CAS), una modalidad del Estado que permite contratar personal para funciones específicas con beneficios establecidos por ley.

En un contexto donde miles de peruanos buscan empleo estable, este tipo de convocatorias genera gran interés por ofrecer ingresos competitivos y la posibilidad de adquirir experiencia en el sector público. Por ello, la recomendación principal es no improvisar la postulación, revisar cada detalle y enviar un expediente completo.

Si estás interesado en trabajar en una municipalidad de Lima, esta puede ser una oportunidad concreta para dar ese paso, siempre que cumplas con los requisitos y postules dentro del plazo establecido.

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