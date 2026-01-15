Perú

En 2025 se robaron 167 celulares por hora en Perú, menos que el año pasado

Datos de Osiptel. Cada año desde el 2022 se roban menos celulares. La entidad reconoce las mejoras tras medidas más estrictas de control

El 2025 el robo de celulares siguió bajando, pero aún las medidas aplicadas no dan una solución contundente. - Crédito Osiptel

El Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel) ha revelado las cifras de los robos de celulares en el país en 2025. Si bien hay buenas noticias, que sugiere la disminución de la incidencia de este delito, aún el impacto de las medidas no es contundente.

En 2025, según los reportes de los usuarios a las empresas operadoras, se contaron 1 millón 462 mil 487 de celulares robados, una cifra que si bien es alta, significó una reducción de 6,8 % frente al 2024, cuando se registraron 1 millón 569 mil 126 casos.

Según cálculos del Osiptel y a partir del análisis de la información del Registro Nacional de Equipos Terminales Móviles para la Seguridad (Renteseg), esto significó que por día se robaron 4.007 celulares. Según cálculo de Infobae Perú, esto quiere decir que cada hora se robaron 167 celulares en Perú. Casi tres celulares por minuto, durante el 2025.

Motociclistas con chaleco naranja continúan robando celulares en San Borja, Cercado de Lima y otros puntos de la capital - Panamericana Noticias

Cada año roban menos celulares en Perú

Este resultado forma parte de una tendencia sostenida. En los últimos nueve años, el reporte por robo de celulares disminuyó en 38 %, pasando de un promedio de 6 mil 456 equipos robados por día a 4 mil 7 al cierre de 2025.

El Osiptel explicó que esta reducción responde a la implementación de medidas de control más estrictas, entre ellas el bloqueo de equipos móviles robados, alterados o no registrados en la lista blanca del Renteseg. A ello se suman las medidas temporales adoptadas por el Estado en la lucha contra la criminalidad.

Con respecto a diciembre de 2025, el reporte de celulares robados fue de 123 mil 202, lo que representó una caída de 9,74 % respecto al mismo mes de 2024, cuando se reportaron 136 mil 501 casos.

Sin embargo, sí debe resaltarse que este indicador es una muestra que sugiere que se roban menos celulares en Perú. Dado que lo que se toma son reportes de los mismos usuarios, este es el indicador más directo que se tiene sobre robo de celulares. Pero si estos usuarios no lo reportan, no se puede contar el robo en el sistema. Es decir, le indicador cuenta la cantidad de celulares robados en Perú que fueron reportados. Pero se debe considerar que también puede sugerir que se reportan menos celulares robados.

Joven robó celular de ambulante luego de hacerse pasar como cliente. (Fotocomposición Infobae Perú (Marlon Carrasco)/Foto: X/@RogerAderly)

La hora en que más se roba

De acuerdo con la información remitida por las empresas operadoras al Osiptel, la hora con mayor incidencia de robos diario sigue siendo a las 10:00 a. m., con un promedio de 287 celulares, seguido de las 11:00 a. m. (273) y otro pico importante a las 7:00 p. m. (262).

Esto sugiere que las horas en que los peruanos están en el transporte público son las más comunes en que se roban, justo cuando estén camino al trabajo y saliendo de este. Por eso también uno de los días con mayores reportes es el día laboral por excelencia, cuando empieza la semana.

“En cuanto a los días de la semana, los lunes concentraron el mayor número de reportes, con un promedio de 4.846 casos, seguidos por el sábado (4.194) y el domingo (4.152), según cifras del Renteseg”, aclaró Osiptel.

