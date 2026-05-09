Perú

Conoce el pronóstico del clima de la ciudad de Ayacucho

Ayacucho cuenta con diferentes atractivos turísticos y conocer el clima puede ayudarte a evitar inconvenientes en tu visita

Guardar
Google icon
Conocer el pronóstico del tiempo puede ayudarte a planificar mejor tu día y evitar contratiempos. (Wikimedia)
Conocer el pronóstico del tiempo puede ayudarte a planificar mejor tu día y evitar contratiempos. (Wikimedia)

El clima en Ayacucho influye directamente en la vida cotidiana y las actividades económicas, como la agricultura y el comercio, que son pilares de la región. Para los locales, anticipar lluvias intensas o días soleados ayuda a gestionar cultivos y mercados, mientras que para los turistas, conocer el pronóstico es esencial para aprovechar al máximo eventos culturales o caminatas en zonas turísticas.

En este contexto, el pronóstico del clima de Ayacucho para este domingo, 10 de mayo es:

PUBLICIDAD

Cielo nublado durante el día variando a cielo cubierto al atardecer con lluvia ligera.

Además se espera que la temperatura máxima sea de 20ºC mientras que la mínima de 11ºC.

PUBLICIDAD

La alta radiación solar, común en la altitud andina, también requiere precauciones como el uso de protector solar, especialmente en días despejados. Por ello, estar informado sobre el clima no solo mejora la planificación, sino que también contribuye a una conexión más auténtica y segura con la riqueza cultural y natural de Ayacucho.

Los climas de la ciudad andina

El clima de Ayacucho suele mantenerse templado y dividirse en temporada seca y de lluvias. (Wikimedia)
El clima de Ayacucho suele mantenerse templado y dividirse en temporada seca y de lluvias. (Wikimedia)

Las temperaturas en Ayacucho presentan una estabilidad notable durante todo el año, con máximas diarias entre 23 ℃ y 25 ℃ y mínimas que varían de 9 ℃ a 11 ℃. Según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (SENAMHI), la ciudad se ubica a unos 2.700 metros sobre el nivel del mar y se caracteriza por un clima templado y seco.

Este entorno climático distingue dos estaciones: de noviembre a marzo predomina una temporada de lluvias cuyas precipitaciones mensuales pueden superar los 120 mm, mientras que la estación seca se extiende de abril a octubre, período en el que las lluvias son escasas y prevalecen los cielos despejados.

Cabe señalar que el evento climático de El Niño ha generado variaciones en los patrones habituales de lluvia y temperatura en la región, incrementando la frecuencia y magnitud de lluvias intensas que pueden alterar la rutina local.

Los lugares turísticos en la ciudad de Ayacucho

Ayacucho es conocida por su gran valor cultural e histórico de diferentes épocas de Perú (Wikimedia)
Ayacucho es conocida por su gran valor cultural e histórico de diferentes épocas de Perú (Wikimedia)

Ayacucho, conocida como la "Ciudad de las Iglesias", es un destino turístico en Perú que combina historia, cultura y paisajes andinos, por lo que recibe miles de visitantes nacionales y extranjeros cada año, de acuerdo con el sitio especializado en turismo, Perú Travel, las principales atracciones de la ciudad son:

Plaza Mayor de Ayacucho: el corazón de la ciudad, rodeado de arquitectura colonial, casonas históricas y la Catedral de Ayacucho. Es un punto de encuentro vibrante, especialmente durante festividades como la Semana Santa. Su entorno refleja el legado colonial, con balcones de madera y arcos de piedra. Es ideal para disfrutar de la vida local y observar eventos culturales.

Catedral de Ayacucho: ubicada en la Plaza Mayor, esta iglesia del siglo XVII es un ícono del barroco andino, con altares dorados y una fachada imponente. Es un centro espiritual y artístico, con interiores que albergan obras de arte religioso y un papel clave en la Semana Santa.

Iglesias coloniales: Ayacucho cuenta con más de 30 iglesias, como la Iglesia de Santo Domingo, San Francisco de Asís, La Merced y la Compañía de Jesús, cada una con detalles barrocos y churriguerescos únicos. Representan el rico patrimonio religioso y artístico de la ciudad, con altares tallados y retablos que narran la historia colonial.

Museo de la Memoria: Dedicado a preservar la memoria del conflicto armado interno (1980-2000), este museo ofrece una mirada conmovedora a la historia reciente de Ayacucho. Es un espacio educativo que honra a las víctimas y fomenta la reflexión sobre la paz y la resiliencia.

Complejo Arqueológico de Wari: A 22 km de la ciudad, este sitio fue la capital de la cultura Wari (600-1100 d.C.), con restos de templos, calles y sistemas hidráulicos. Es una ventana al pasado preincaico, mostrando la sofisticación de esta civilización andina.

Mirador de Acuchimay: un mirador natural a pocos kilómetros de la ciudad, que ofrece vistas panorámicas de Ayacucho y los Andes circundantes. Es Ideal para caminatas, fotografía y disfrutar de la belleza de la región andina.

Temas Relacionados

Clima en AyacuchoPronóstico del tiempo en AyacuchoClima en PerúÚltimas actualizacionesClima en PerúClima en Ayacucho

Más Noticias

Minsa intensifica vigilancia en colegios para contener el virus Coxsackie y evitar suspensión masiva de clases

El Ministerio de Salud refuerza los controles en instituciones educativas ante el aumento de casos de la enfermedad mano, pie y boca, y descarta por ahora el cierre generalizado de escuelas

Minsa intensifica vigilancia en colegios para contener el virus Coxsackie y evitar suspensión masiva de clases

A qué hora juega Alianza Lima vs Sporting Cristal HOY: partido clave en Matute por Torneo Apertura de Liga 1 2026

Encuentro de alto calibre en el estadio Alejandro Villanueva, donde hay obligación por los tres puntos, pese a que el presente de ambos equipos no es el mismo. Revisa los horarios del clásico

A qué hora juega Alianza Lima vs Sporting Cristal HOY: partido clave en Matute por Torneo Apertura de Liga 1 2026

Alondra Alarcón, voleibolista de la selección, confiesa su deseo de jugar por Alianza Lima y confirma su regreso a la Liga Peruana de Vóley

La deportista de 21 años terminó sus estudios en Estados Unidos y está lista para volver al campeonato nacional. Su nuevo club está casi definido

Alondra Alarcón, voleibolista de la selección, confiesa su deseo de jugar por Alianza Lima y confirma su regreso a la Liga Peruana de Vóley

“Pido a los hijos que no se olviden de una”: el conmovedor pedido de adulta mayor del Hogar Canevaro durante homenaje por el Día de la Madre

La institución organizó una jornada de reconocimiento que incluyó actividades artísticas y la entrega de flores a las adultas mayores, resaltando el valor de la maternidad y la convivencia en la comunidad del centro

“Pido a los hijos que no se olviden de una”: el conmovedor pedido de adulta mayor del Hogar Canevaro durante homenaje por el Día de la Madre

Día de la Madre: la historia de Karina y Mía, la niña de 7 años que dio vida y esperanza a otros cinco menores

Especialistas advirtieron que la tasa de donación de órganos en el Perú cayó a 0.5 donantes por millón de habitantes después de la pandemia de Covid-19

Día de la Madre: la historia de Karina y Mía, la niña de 7 años que dio vida y esperanza a otros cinco menores
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

ONPE al 99.425% EN VIVO: resultados oficiales de las Elecciones 2026 de Perú en la recta final

ONPE al 99.425% EN VIVO: resultados oficiales de las Elecciones 2026 de Perú en la recta final

Ministerio de Justicia rechazó indulto para Pedro Castillo: ¿Cómo avanza la apelación contra su condena de 11 años de prisión?

Con resultados al 99%, Roberto Sánchez y Rafael López Aliaga disputan voto a voto para pasar al balotaje de Perú

Congreso blinda otra vez a Patricia Benavides: Archivan denuncia por presunta corrupción en la Corte de Lima

Autos nuevos por S/1 millón y contratos blindados: polémica por decisiones administrativas tomadas en el Congreso

ENTRETENIMIENTO

Conciertos por el Día de la Madre 2026: Todos los espectáculos para celebrar a mamá en su día

Conciertos por el Día de la Madre 2026: Todos los espectáculos para celebrar a mamá en su día

Rebeca Escribens rompe en llanto tras sorpresa de su hijo mayor por el Día de la Madre: “Todo lo que soy se lo debo a él”

‘La Reina del Flow’ en Lima: ¿Cuándo inicia la preventa de entradas para ver a los actores en concierto?

Ducelia Echevarría: el radical cambio de su vida tras dejar los realities y alejarse de la televisión

Karina Jordán desarma prejuicios en ‘Las cosas que sé que son verdad’: “Hay que comenzar a escuchar al que piensa diferente”

DEPORTES

A qué hora juega Alianza Lima vs Sporting Cristal HOY: partido clave en Matute por Torneo Apertura de Liga 1 2026

A qué hora juega Alianza Lima vs Sporting Cristal HOY: partido clave en Matute por Torneo Apertura de Liga 1 2026

Alondra Alarcón, voleibolista de la selección, confiesa su deseo de jugar por Alianza Lima y confirma su regreso a la Liga Peruana de Vóley

Yordy Reyna consigue histórico ascenso con Rodina como futbolista diferencial: disputará la Liga Premier de Rusia 2026/27

Dónde ver Alianza Lima vs Sporting Cristal HOY: canal TV del partidazo por fecha 14 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026

Alianza Lima vs Sporting Cristal EN VIVO HOY: minuto a minuto del clásico en Matute por Torneo Apertura de Liga 1 2026