Aeropuerto Jorge Chávez conquista paladares a nivel internacional: Se ubica entre los mejores del mundo para comer y beber

Una amplia plaza de comida se abrirá en el Nuevo Aeropuerto Jorge Chávez. Esto es lo que se sabe de la oferta gastronómica que tendrá. - Crédito Composición Infobae/LAP/Andina

El Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, ubicado en el Callao, fue incluido en la lista de los mejores del mundo para comer y beber, según el ranking global de la revista Food & Wine.

La noticia fue confirmada por la Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo, resaltando el impacto de la propuesta culinaria local en el nuevo terminal, inaugurado en 2025.

El nuevo Jorge Chávez, tres veces más grande que su antecesor, ha logrado posicionar la gastronomía peruana como carta de presentación ante los millones de pasajeros que transitan por el aeropuerto.

El espacio Lima Mundial es el epicentro de esta experiencia, reuniendo sabores emblemáticos como anticuchos, arroz chaufa y makis, expresión de la riqueza de la cocina criolla y la fusión nikkei.

Esta oferta no solo celebra la diversidad del país, sino que también acompaña el creciente flujo de turistas internacionales, especialmente provenientes de Estados Unidos, el segundo mercado emisor para el Perú.

El interés de los visitantes por la comida local se refleja en cifras: el 98 % de los turistas estadounidenses que llegan al país participa en actividades gastronómicas, desde visitar restaurantes hasta recorrer mercados y tomar parte en degustaciones.

La inclusión del Jorge Chávez en el ranking de Food & Wine coincide con otros reconocimientos otorgados a Lima, como su presencia en las listas de las mejores ciudades para comer, beber y disfrutar de la pastelería.

Un avión al despegar fue captado este viernes, 30 de mayo, sobre un sector de la fachada principal del nuevo aeropuerto de Lima Jorge Chávez, en Callao (Perú). EFE/Paolo Aguilar

Estrategia comercial y expansión de la experiencia

El crecimiento del tráfico aéreo en 2025 impulsó la expansión del aeropuerto Jorge Chávez, que recibió 25,5 millones de pasajeros en su primer año de funcionamiento.

El concesionario Lima Airport Partners (LAP) delineó una estrategia para consolidar el terminal no solo como un hub regional de conexiones, sino como un referente en compras y experiencias gastronómicas.

Actualmente, el aeropuerto cuenta con 75 locales operativos y cerca de 17.000 m² de área comercial. La oferta está organizada en distintos formatos, con 26 locales de alimentos y bebidas, 30 tiendas de specialty retail, dos VIP lounges, siete locales de servicios al pasajero y siete casas de cambio.

La dinámica comercial se ajusta a la estacionalidad propia del turismo internacional, con períodos de alta demanda en los meses de julio y agosto.

El segmento de comidas y bebidas destaca por la presencia de marcas peruanas y globales. Food halls como Perú Suyo, en la zona pública, y operadores como Lagardère y Acurio, en los espacios internacionales y domésticos, integran propuestas como Tanta, El Bodegón, Sakamoto, Papacho’s, La Lucha, Las Reyes, Tori, y Burger Boy.

La constante actualización de la oferta responde a la competencia y la necesidad de sorprender a los viajeros con nuevas alternativas.

Durante 2026 continuarán las aperturas de marcas reconocidas, incluyendo restaurantes y tiendas de conveniencia. La estrategia, según ejecutivos del aeropuerto, busca mantener la ocupación total de los locales comerciales y ofrecer una experiencia diferenciada, tanto para quienes parten como para quienes llegan a Lima.

El nuevo diseño del Jorge Chávez permite una distribución más dinámica de los espacios comerciales, facilitando la integración de una mayor variedad de marcas y propuestas gastronómicas.

La ampliación del área comercial ha permitido que cada etapa del viaje esté acompañada por opciones adaptadas a los diferentes gustos y necesidades de los pasajeros.