Perú

Aeropuerto Jorge Chávez conquista paladares a nivel internacional: Se ubica entre los mejores del mundo para comer y beber

El renovado terminal limeño fue destacado por Food & Wine en su ranking internacional, impulsando a la gastronomía peruana como protagonista de la experiencia de viaje

Guardar
plaza de comida Perusuyo en el Nuevo Aeropuerto Jorge Chávez y foto de pan con chicharrón
Una amplia plaza de comida se abrirá en el Nuevo Aeropuerto Jorge Chávez. Esto es lo que se sabe de la oferta gastronómica que tendrá. - Crédito Composición Infobae/LAP/Andina

El Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, ubicado en el Callao, fue incluido en la lista de los mejores del mundo para comer y beber, según el ranking global de la revista Food & Wine.

La noticia fue confirmada por la Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo, resaltando el impacto de la propuesta culinaria local en el nuevo terminal, inaugurado en 2025.

El nuevo Jorge Chávez, tres veces más grande que su antecesor, ha logrado posicionar la gastronomía peruana como carta de presentación ante los millones de pasajeros que transitan por el aeropuerto.

El espacio Lima Mundial es el epicentro de esta experiencia, reuniendo sabores emblemáticos como anticuchos, arroz chaufa y makis, expresión de la riqueza de la cocina criolla y la fusión nikkei.

Esta oferta no solo celebra la diversidad del país, sino que también acompaña el creciente flujo de turistas internacionales, especialmente provenientes de Estados Unidos, el segundo mercado emisor para el Perú.

El interés de los visitantes por la comida local se refleja en cifras: el 98 % de los turistas estadounidenses que llegan al país participa en actividades gastronómicas, desde visitar restaurantes hasta recorrer mercados y tomar parte en degustaciones.

La inclusión del Jorge Chávez en el ranking de Food & Wine coincide con otros reconocimientos otorgados a Lima, como su presencia en las listas de las mejores ciudades para comer, beber y disfrutar de la pastelería.

Un avión al despegar fue captado este viernes, 30 de mayo, sobre un sector de la fachada principal del nuevo aeropuerto de Lima Jorge Chávez, en Callao (Perú). EFE/Paolo Aguilar
Un avión al despegar fue captado este viernes, 30 de mayo, sobre un sector de la fachada principal del nuevo aeropuerto de Lima Jorge Chávez, en Callao (Perú). EFE/Paolo Aguilar

Estrategia comercial y expansión de la experiencia

El crecimiento del tráfico aéreo en 2025 impulsó la expansión del aeropuerto Jorge Chávez, que recibió 25,5 millones de pasajeros en su primer año de funcionamiento.

El concesionario Lima Airport Partners (LAP) delineó una estrategia para consolidar el terminal no solo como un hub regional de conexiones, sino como un referente en compras y experiencias gastronómicas.

Actualmente, el aeropuerto cuenta con 75 locales operativos y cerca de 17.000 m² de área comercial. La oferta está organizada en distintos formatos, con 26 locales de alimentos y bebidas, 30 tiendas de specialty retail, dos VIP lounges, siete locales de servicios al pasajero y siete casas de cambio.

La dinámica comercial se ajusta a la estacionalidad propia del turismo internacional, con períodos de alta demanda en los meses de julio y agosto.

El segmento de comidas y bebidas destaca por la presencia de marcas peruanas y globales. Food halls como Perú Suyo, en la zona pública, y operadores como Lagardère y Acurio, en los espacios internacionales y domésticos, integran propuestas como Tanta, El Bodegón, Sakamoto, Papacho’s, La Lucha, Las Reyes, Tori, y Burger Boy.

La constante actualización de la oferta responde a la competencia y la necesidad de sorprender a los viajeros con nuevas alternativas.

Durante 2026 continuarán las aperturas de marcas reconocidas, incluyendo restaurantes y tiendas de conveniencia. La estrategia, según ejecutivos del aeropuerto, busca mantener la ocupación total de los locales comerciales y ofrecer una experiencia diferenciada, tanto para quienes parten como para quienes llegan a Lima.

El nuevo diseño del Jorge Chávez permite una distribución más dinámica de los espacios comerciales, facilitando la integración de una mayor variedad de marcas y propuestas gastronómicas.

La ampliación del área comercial ha permitido que cada etapa del viaje esté acompañada por opciones adaptadas a los diferentes gustos y necesidades de los pasajeros.

Temas Relacionados

Aeropuerto Jorge ChávezComida peruanaperu-noticiasCallao

Más Noticias

Puca picante: receta del delicioso plato de Ayacucho

En las mesas tradicionales de Ayacucho, este guiso suele servirse en platos hondos, acompañado de papas blancas al horno y decorado con hojas de huacatay

Puca picante: receta del delicioso plato de Ayacucho

Comprar departamento en Lima: qué debes evaluar antes de tomar una decisión

Con más oferta en el mercado, factores como ubicación, distribución y costos adicionales pueden marcar la diferencia entre una buena compra y un error caro

Comprar departamento en Lima: qué debes evaluar antes de tomar una decisión

Universitario insiste por fichar a Aixa Vigil para la Liga Peruana de Vóley 2026/2027: “Han habido conversaciones y no estarían tan lejos”

La escasa participación de la atacante peruana bajo la dirección de Guilherme Schmitz podría motivarla a optar por un cambio hacia Ate

Universitario insiste por fichar a Aixa Vigil para la Liga Peruana de Vóley 2026/2027: “Han habido conversaciones y no estarían tan lejos”

Administración de Universitario evalúa la continuidad del cuestionado Álvaro Barco tras errar en contrataciones de Rabanal y Gassama

El director deportivo del conjunto ’crema’ fue el encargado de concretar los refuerzos para el equipo tricampeón. Sin embargo, solo uno los fichajes para esta temporada se ha hecho con un lugar en el equipo

Administración de Universitario evalúa la continuidad del cuestionado Álvaro Barco tras errar en contrataciones de Rabanal y Gassama

Shirley Arica y Pablo Heredia se reconcilian y duermen juntos en ‘La Granja VIP Perú’

Tras superar diferencias y protagonizar uno de los romances más comentados del reality, Shirley y Pablo sorprendieron a todos al dormir juntos en el granero.

Shirley Arica y Pablo Heredia se reconcilian y duermen juntos en ‘La Granja VIP Perú’
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Resultados ONPE al 95.309 % EN VIVO: el conteo oficial avanza y solo quedan actas pendientes por resolver en el JNE

Resultados ONPE al 95.309 % EN VIVO: el conteo oficial avanza y solo quedan actas pendientes por resolver en el JNE

ONPE responde a polémica: Niega contratación de extranjeros en pleno proceso electoral

El Congreso evalúa reforma para fortalecer trabajo fiscal ante la criminalidad

JNE desestima convocar elecciones complementarias en mesas de Lima afectadas por fallas de ONPE

Piero Corvetto: Estos son los argumentos del PJ para no ordenar su detención preliminar

ENTRETENIMIENTO

Shirley Arica y Pablo Heredia se reconcilian y duermen juntos en ‘La Granja VIP Perú’

Shirley Arica y Pablo Heredia se reconcilian y duermen juntos en ‘La Granja VIP Perú’

Sorpresa en Valentina Valiente: Elsa y Wilfredo se confiesan y sellan su acercamiento con un beso

El estado de salud de ‘Pompinchú’ tras su internamiento: “Sus riñones están bien dañados” y su familia pide ayuda

Amigo de Tilsa Lozano reconoce romance con conductora de TV tras ampay de ‘Magaly TV La Firme’

Magaly Medina lanza grave acusación contra su exabogado: “Intenta extorsionarme con videos”

DEPORTES

Universitario insiste por fichar a Aixa Vigil para la Liga Peruana de Vóley 2026/2027: “Han habido conversaciones y no estarían tan lejos”

Universitario insiste por fichar a Aixa Vigil para la Liga Peruana de Vóley 2026/2027: “Han habido conversaciones y no estarían tan lejos”

Administración de Universitario evalúa la continuidad del cuestionado Álvaro Barco tras errar en contrataciones de Rabanal y Gassama

Ignacio Buse expone su tristeza por su reñida eliminación en el Masters 1000 de Madrid, pero asegura que va ”por el camino correcto”

A qué hora juega Sporting Cristal vs Comerciantes Unidos: partido en Cutervo por fecha 12 del Torneo Apertura de Liga 1 2026

Paola Rivera sería la única extranjera que se quede en San Martín para la Liga Peruana de Vóley 2026/2027: ¿Fernanda Tomé se va?