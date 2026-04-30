Colombia

La Segura alertó a sus seguidores ppor las consecuencias de su cirugía “Me estoy muriendo del dolor”

La empresaria caleña compartió en sus redes sociales detalles sobre su proceso de recuperación tras la implantación de un neuroestimulador en su espalda, un dispositivo diseñado para aliviar el dolor que ha venido enfrentando

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Natalia Segura comparte cómo enfrenta el sufrimiento físico y emocional tras un ataque y complicaciones médicas - @la_segura @laredcaracol/IG
La Segura preocupa a sus seguidores tras revelar complicaciones en su recuperación postoperatoria - @la_segura @laredcaracol/IG

La Segura, reconocida creadora de contenido, generó inquietud entre sus seguidores tras compartir una actualización sobre su estado de salud luego de someterse a una cirugía.

A través de sus redes sociales, la influenciadora mostró el avance de su recuperación y relató las dificultades que ha atravesado en los últimos días.

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En una de sus publicaciones recientes, La Segura publicó una imagen donde se le observa visiblemente afectada, un reflejo del desgaste físico y emocional que ha experimentado tras la intervención. Esta fotografía provocó una reacción inmediata de su comunidad digital, que se volcó a enviarle mensajes de ánimo y apoyo ante la complejidad del proceso que atraviesa.

La influenciadora explicó que el dolor ha sido un obstáculo significativo. Comentó que la intensidad de las molestias le ha impedido descansar adecuadamente, una confesión que encendió aún más la preocupación en redes sociales. Pese a intentar mantener una actitud positiva, reconoció que su cuerpo aún se está adaptando y que el camino de la recuperación está resultando más desafiante de lo esperado.

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Aunque La Segura no detalló todos los aspectos médicos de su caso, se sabe que el procedimiento al que se sometió consiste en la implantación de un neuroestimulador medular, una tecnología diseñada para pacientes con dolor crónico que no han respondido a otros tratamientos. Este sistema funciona mediante un dispositivo que la influenciadora controla desde un mando, permitiéndole regular la intensidad y frecuencia de los impulsos eléctricos que ayudan a bloquear las señales de dolor antes de que lleguen al cerebro.

La propia creadora aclaró que la intervención corresponde a una etapa de prueba, que se prolongará durante aproximadamente 15 días. Durante este periodo, deberá evaluar si el neuroestimulador logra el alivio que busca y decidir, junto con su equipo médico, si se procede a una cirugía definitiva.

La preocupación llegó después de que la caleña apareciera en redes sociales a explicarles a sus millones de seguidores que, pese a la intervención, el dolor parecía ser más agudo. “No sé si es que tiene mucha intensidad, de hecho, me tocó bajarle, porque llegué a un punto en el que me iba a poner a llorar. O sea, me estoy muriendo mal del dolor”, reveló.

La Segura ha mantenido informada a su comunidad sobre cada avance y dificultad en su proceso de salud, mostrando tanto los momentos de fortaleza como los de vulnerabilidad. En sus historias de Instagram, La Segura aclaró que, pese a la persistencia del dolor, decidió llamar a un experto en neuroestimulador que la ayude con el dolor.

“Me tocó llamar a una de las personas que sabe de estos aparatos y tengo que decir que varias cosas de las que siento están dentro de lo normal y me dijo que igual eso se tenía que reajustar”, explicó La segura.

En medio de la incertidumbre, la influenciadora continúa afrontando el postoperatorio con el respaldo de su familia y de una comunidad que permanece atenta a cada actualización sobre su estado. El proceso de evaluación y adaptación al neuroestimulador sigue en marcha, mientras La Segura mantiene la esperanza de encontrar una solución efectiva para el dolor que ha impactado su calidad de vida.

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