Colombia

La Segura recordó cómo era su figura antes de los problemas de salud por biopolímeros: “Pa’ deprimirme”

A través de sus historias de Instagram, La Segura mostró imágenes de su cuerpo antes de someterse a la extracción de biopolímeros, y habló abiertamente sobre las consecuencias físicas y emocionales de esa experiencia

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La Segura se sometió a una nueva cirugía por cuenta de los biopolimeros - crédito @la_segura/Instagram
La Segura reflexionó en redes sociales sobre los cambios en su cuerpo tras enfrentar complicaciones de salud derivadas de procedimientos estéticos - crédito @la_segura/Instagram

La Segura, reconocida creadora de contenido, compartió recientemente con sus seguidores una reflexión sobre los cambios que ha experimentado en su cuerpo debido a complicaciones de salud relacionadas con procedimientos estéticos.

La influencer, que cuenta con una amplia comunidad en redes sociales, sorprendió al publicar un video en el que recuerda cómo lucía su figura antes de someterse a intervenciones que modificaron su aspecto físico.

La Segura hizo parte de un grupo de personalidades del entretenimiento digital que recurrieron a la inyección de biopolímeros para moldear y realzar su cuerpo. Sin embargo, con el paso del tiempo, esta sustancia comenzó a generar efectos adversos en su organismo, provocando la aparición de bolitas sólidas que se adherían a los tejidos, generando dolor y protuberancias visibles.

Este tipo de complicaciones han sido reportadas por otras celebridades que recurrieron a procedimientos similares, alertando sobre los riesgos asociados a estas prácticas.

La Segura mostró cómo avanza su proceso de recuperación tras la extracción de los biopolímeros-Colombia-23-03-2022
Tras una cirugía para retirar biopolímeros, la creadora de contenido mostró abiertamente el proceso de recuperación y sus implicaciones físicas - crédito @harry_homa- Instagram 'La Segura'

Para enfrentar el problema, la creadora de contenido se sometió a una intervención quirúrgica en la que se retiró una parte significativa de estas formaciones. Como resultado, la zona afectada experimentó una reducción notable en tamaño y composición. Pese a las secuelas físicas, La Segura ha optado por compartir su proceso de recuperación de manera abierta, buscando generar conciencia sobre las consecuencias de recurrir a métodos estéticos que no siempre garantizan resultados positivos.

En una reciente dinámica de preguntas y respuestas en Instagram, un seguidor le pidió que mostrara cómo lucía antes de atravesar estos problemas de salud. En respuesta, La Segura publicó un video antiguo y expresó: “Un video del antes pa’ deprimirme (algún día)”, dejando ver la nostalgia que le produce recordar esa etapa. No obstante, también manifestó su deseo de recuperar una figura similar, pero de manera natural y saludable en el futuro.

La segura mostró su figura antes de tener que someterse a intervenciones para extraer biopolímeros de sus glúteos - crédito @la_segura/ Instagram
La Segura mostró su figura antes de tener que someterse a intervenciones para extraer biopolímeros de sus glúteos - crédito @la_segura/ Instagram

La publicación generó una gran cantidad de reacciones en redes sociales, donde sus seguidores la apoyaron y destacaron su valentía al mostrar sin filtros la realidad detrás de los procedimientos estéticos. Actualmente, La Segura se encuentra estable y ha enfocado su mensaje en advertir a otras personas sobre los riesgos de los biopolímeros, alentando a preferir alternativas más seguras para el cuidado del cuerpo y la autoestima.

La lucha de La Segura con los biopolímeros

La Segura ha hecho pública su lucha contra los biopolímeros y los efectos devastadores que estos han causado en su salud física y emocional. La influencer colombiana relató que su historia con los procedimientos estéticos comenzó en 2013, cuando recibió las primeras aplicaciones de biopolímeros en sus glúteos.

Natalia Segura
La Segura relató que su historia con los biopolímeros comenzó en 2013, cuando recibió las primeras aplicaciones en sus glúteos - crédito @laredcaracol/IG

En sus propias palabras, “mi cuerpo ha sido flagelado desde 2013, cuando le metieron los tiros, le hicieron una que otra cirugía y le aplicaron biopolímeros en dos ocasiones”. A lo largo de más de una década, ha enfrentado diferentes intervenciones que dejaron secuelas visibles y complicaciones de salud.

Uno de los momentos más críticos en su proceso ocurrió en 2022, cuando se sometió a una primera cirugía para extraer parte de los biopolímeros. Sin embargo, las complicaciones no terminaron allí. En octubre de 2023, La Segura anunció que tuvo que pasar nuevamente por el quirófano tras presentar una infección grave en la zona intervenida, con acumulación de pus y material infectado. Ella misma relató: “estaba llena de pus y de materia por dentro. Tenía los biopolímeros infectados y eso era algo que nadie sabía, hasta que el doctor entró. Cuando me desperté me dijo que antes podía caminar, porque eso era sumamente peligroso”.

La recuperación fue larga y dolorosa, y la influencer no dudó en mostrar a sus seguidores las cicatrices que le quedaron, así como las limitaciones físicas que enfrentó durante el proceso.

Las secuelas de estas intervenciones han sido tanto físicas como emocionales. En entrevistas y publicaciones, La Segura ha confesado que los biopolímeros “dañaron mi vida por completo hace 3 años, me tiraron a una cama, pero hoy por hoy he aprendido a vivir con un dolor crónico”.

Primer plano de una lámpara de quirófano con múltiples focos LED que emiten una luz azul brillante. Se observa parte de la estructura de soporte.
En 2024 y 2025, confirmó que continuó con nuevas valoraciones médicas y cirugías reconstructivas, aunque los dolores y las secuelas persisten - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta experiencia la llevó a convertirse en una vocera sobre los riesgos de estos procedimientos, aconsejando a sus seguidores: “no se dejen llevar por la presión social” y exhortando a optar solo por tratamientos estéticos seguros y bajo supervisión profesional. En 2024 y 2025, la creadora de contenido confirmó que continuó con nuevas valoraciones médicas y cirugías reconstructivas, reconociendo que los dolores y las secuelas continúan, pero que está comprometida con su recuperación y con advertir sobre los peligros de los biopolímeros.

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