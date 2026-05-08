Las exportaciones de Perú se disparan un 33,5% en el primer trimestre por el cobre y el oro

Las exportaciones peruanas alcanzaron los 27.217 millones de dólares (23.122 millones de euros) en el primer trimestre, lo que supone un incremento interanual del 33,5%, principalmente por el aumento de los precios internacionales del cobre o el oro.

Según los datos del Centro de Investigación de Economía y Negocios Globales de la Asociación de Exportadores (CIEN-Adex), las exportaciones tradicionales alcanzaron los 21.832 millones de dólares (18.547 millones de euros) y las no tradicionales los 5.384 millones de dólares (4.574 millones de euros), un 43,8% y un 3,4% más, respectivamente.

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De los 15 sectores analizados entre enero y marzo, siete registraron resultados negativos, entre ellos el de joyería (-81,7%), metalmecánica (-28%), confecciones (-9,1%), minería no metálica (-6,7%) y textil (-6,2%).

China, India y Estados Unidos concentraron el 61% de las exportaciones peruanas en el primer trimestre por la demanda de minerales. Por el contrario, Perú acaparó el 1,3% de las importaciones chinas y el 0,3% de las de EE.UU.

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