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EEUU revela desplante de Perú y advierte consecuencias por decisión de José Balcázar: “Así no se hacen negocios serios ni creíbles”

El embajador Bernie Navarro señaló que la propuesta presentada a Perú contemplaba beneficios industriales y tecnológicos, y lamentó la interrupción de un proceso que calificó como estratégico para la cooperación bilateral

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Bernie Navarro arribó a Lima para iniciar oficialmente su gestión como nuevo embajador de Estados Unidos en el Perú, en un contexto marcado por la cercanía del Bicentenario de la relación bilateral. Foto: Agencia Andina
Bernie Navarro arribó a Lima para iniciar oficialmente su gestión como nuevo embajador de Estados Unidos en el Perú, en un contexto marcado por la cercanía del Bicentenario de la relación bilateral. Foto: Agencia Andina

El embajador de Estados Unidos en Perú, Bernie Navarro, reveló este miércoles que el Gobierno del presidente interino José María Balcázar canceló sin aviso formal la ceremonia prevista para la firma de la compra de aviones F-16 Block 70, evento que iba a realizarse en la Base Aérea Las Palmas y en el Palacio de Gobierno el 17 de abril.

A través de un comunicado difundido por canales oficiales de Washington, el embajador relató que funcionarios y representantes de Lockheed Martin, empresa elegida para la venta, aguardaban el acto protocolar tres días después de haber sido notificados “por escrito” de la selección.

“Se acordó entonces para el 17 de abril una firma técnica a las 7:00 a.m. y una firma ceremonial a las 5:00 p.m. El equipo estadounidense, tanto funcionarios gubernamentales como ejecutivos de alto nivel de Lockheed Martin estaban listos para presentarse (...) según lo solicitado”, refirió.

No obstante, “Estados Unidos se enteró de que la firma fue pospuesta a través de la radio nacional. Hay una manera correcta de hacer negocios serios y creíbles con una de las empresas líderes del mundo, y esta no lo es”, añadió.

Navarro también advirtió que la decisión de Balcázar de aplazar la compra de los F-16 podría comprometer la viabilidad del acuerdo y elevar los costos, debido a que la fabricación de aeronaves de combate depende de una cadena de suministro compleja con plazos estrictos.

Fotografía de archivo del presidente interino de Perú, José María Balcázar. EFE/ John Reyes Mejia
Fotografía de archivo del presidente interino de Perú, José María Balcázar. EFE/ John Reyes Mejia

“Cuando un productor organiza la entrega de un producto de este nivel, no existe un retraso pequeño o irrelevante. Hay numerosos actores involucrados, coordinación logística y trabajo técnico que se activa para hacer posible el proyecto para el Perú. Los contratos con proveedores mantienen el costo durante un tiempo limitado; luego los precios aumentan”, explicó.

El comunicado añadió que el paquete ofrecido al Perú “no estará disponible en un par de meses ni siquiera en unas semanas”, debido al incremento de la demanda internacional y el ajuste de precios.

Asimismo, precisó queWashington presentó una propuesta “totalmente alineada con los requisitos técnicos, financieros y procedimentales del Perú”, que incluía un F-16 Block 70 de cuarta generación completamente nuevo, la versión más avanzada del modelo, además de un programa integral de capacitación para personal peruano e inversiones orientadas al empleo y al desarrollo de la industria aeroespacial local.

La delegación estadounidense afirmó que, durante un año y medio, mantuvo la confidencialidad del proceso a solicitud del gobierno peruano y evitó declaraciones públicas. No obstante, recordó la relación histórica entre ambos países y su cooperación en defensa, seguridad y desarrollo.

El presidente anunció que el voto de confianza del gabinete se solicitará después de las elecciones del 12 de abril.
El presidente anunció que el voto de confianza del gabinete se solicitará después de las elecciones del 12 de abril.

“Durante el último año y medio, EEUU ha trabajado de cerca y de buena fe para cumplir con cada aspecto de la solicitud de Perú, a pesar de los continuos cambios de liderazgo en Perú y los plazos que se fueron postergando”, añadió el pronunciamiento.

“(Ambos países) han sido países amigos durante 200 años y comparten una duradera asociación en defensa. (...) Perú es clave para nuestras metas compartidas para una región más segura, más fuerte y más próspera”, zanjó.

Balcázar insistió en su decisión de recomendar que el próximo Gobierno, que asumirá en julio, sea el que decida la compra, una cuestión que desencadenó hoy una crisis en su Ejecutivo con las renuncias de los ministro de Relaciones Exteriores y de Defensa.

En un mensaje a la Nación, afirmó que la operación “no va a ser motivo de confrontación” con EEUU, después de que se había seleccionado el F-16 de ese país frente al Saab Gripen sueco y al Rafale francés.

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