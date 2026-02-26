Perú

Terminal del antiguo aeropuerto Jorge Chávez podría regresar como centro comercial

Se destinarán US$ 10 millones para que el el antigui aeropuerto sea terminal FBO (fixed base operator), que será dedicado a la aviación ejecutiva y operativa, pero podría además estar abierto nuevamente al público

La antigua terminal del Aeropuerto
La antigua terminal del Aeropuerto Jorge Chávez no es olvidada, y podría regresar como centro comercial. - Crédito Andina

Lima Airport Partners, operadores del Nuevo Aeropuerto Jorge Chávez, revelaron en conferencia de prensa los impactos económico del ecosistema del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez hacia el 2030.

Dentro de esta conferencia, sin embargo, también se dieron detalles de finalmente cómo ser usará la antigua terminal del aeropuerto de Lima, recordada por haber acompañado a millones de pasajeros peruanos durante años hasta el cambio a la nueva.

Así, el antiguo terminal será transformado en el primer terminal FBO de Lima y será dedicado a la aviación ejecutiva y corporativa; entiéndase FBO como ‘fixed base operator’, una base de operaciones, en sencillo. Pero además, según Paola Loayza, gerente de Real Estate y Cargo de LAP, contemplan cuatro posibles usos adicionales para este lugar: un centro comercial, un centro de convenciones, un centro logístico y de almacenes o un centro de mantenimiento.

En desarrollo...

