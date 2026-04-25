Perú

JNJ ratifica a fiscal implicado en presunta red criminal de Patricia Benavides

Miguel Vegas Vaccaro continuará en el Ministerio Público. Viene siendo investigado por la haber atendido en cuestión de horas una denuncia de Patricia Chirinos contra los jueces que otorgaron una medida cautelar a la anterior JNJ

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Miguel Vegas Vaccaro fue nombrado adjunto supremo por Patricia Benavides, quien tiene un abierto conflicto con la JNJ. Foto: Fiscalía
Miguel Vegas Vaccaro fue nombrado adjunto supremo por Patricia Benavides, quien tiene un abierto conflicto con la JNJ. Foto: Fiscalía

La Junta Nacional de Justicia (JNJ) ratificó al fiscal superior Miguel Ángel Vegas Vaccaro, quien es investigado por presuntamente haber actuado a favor de los intereses de la presunta organización criminal de la exfiscal de la Nación Patricia Benavides.

Durante la gestión de Patricia Benavides, fue promovido a fiscal adjunto supremo provisional y fue ubicado en la Fiscalía Suprema Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos.

Justamente, desde este despacho, en noviembre de 2024, el fiscal Vegas Vacaro habría atendido en cuestión de horas una denuncia supuestamente redactada por Patricia Chirinos contra los jueces integrantes de la Tercera Sala en lo Constitucional de Lima, abriendo una investigación preliminar por haber otorgado una medida cautelar a favor de la anterior Junta Nacional de Justicia (JNJ).

Según la investigación fiscal, la redacción de la denuncia, la presentación ante el Ministerio Público, la derivación al despacho de Vegas Vaccaro y la apertura de la investigación preliminar, fue coordinado por orden de Patricia Benavides. Ella, de acuerdo con la carpeta fiscal, tenía interés de que los jueces de la Sala Constitucional sean investigados para que el Congreso no acate la medida cautelar que estos habían otorgado a la JNJ y se debata la moción para remover a los entonces consejeros.

Por su presunta participación en el entramado, Miguel Vegas Vaccaro viene siendo investigado en una Fiscalía Suprema por presunto cohecho pasivo específico. La investigación preparatoria, según pudo conocer Infobae, ya fue formalizada.

Miguel Angel Vegas Vaccaro tiene sobre sí una serie de cuestionamientos. Su cercanía a Patricia Benavides habría sido uno de los factores que lo mantenían en el cargo. Epicentro TV.
Miguel Angel Vegas Vaccaro tiene sobre sí una serie de cuestionamientos. Su cercanía a Patricia Benavides habría sido uno de los factores que lo mantenían en el cargo. Epicentro TV.

El avance de la investigación contra el fiscal Vegas Vaccaro y los fiscales implicados ha sido materia de múltiples informes publicados en Infobae. De igual manera, este diario cubrió la denuncia constitucional de la Fiscalía de la Nación contra Patricia Benavides y Patricia Chirinos por este caso.

Fiscal ratificado

La JNJ tiene pleno de conocimiento de que el fiscal Miguel Vegas Vaccaro está incluido en una carpeta fiscal. Así lo dio a conocer el consejero Francisco Távara Córdova en su ponencia ante los miembros.

“Tiene una carpeta fiscal, pero hemos pedido informes, se encuentra en trámite (la investigación preparatoria) y está amparado por la presunción de inocencia, de tal manera que tiene calificación como bueno (en rubro conducta)”, dijo Távara.

En su ponencia, el consejero le otorga un puntaje de 87,37 puntos en el rubro idoneidad. “Esto sería como excelente, de acuerdo a los parámetros que tenemos aprobados”, dijo. Por ello, al considerar que cumple con ambos rubros, propuso su ratificación.

Ahora bien, si bien el Pleno de la JNJ aprobó la ponencia por unanimidad, se propuso que en la resolución de ratificación se le exhorte a “orientar su conducta al estricto cumplimiento de sus deberes funcionales a fin de no comprometer su permanencia en el cargo y afectar la imagen institucional”.

Sin embargo, esta propuesta solo fue respaldada por los consejeros Cayo Galindo y Jaime de la Puente. El resto de miembros –María Teresa Cabrera, Gino Ríos, Germán Serkovic, Víctor Chanduví y Francisco Távara– votaron por aprobar la ponencia en los términos expuestos. Es decir, sin una exhortación al fiscal Miguel Vegas Vaccaro.

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