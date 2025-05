La emoción del papa León XIV al recibir un zapallo loche en el Vaticano: símbolo de su conexión con Chiclayo que lo acogió como obispo

Desarticulan red ‘gota a gota’ en Cusco: ‘Gata’, un expolicía y sus hijos entre los 20 detenidos de la banda ‘Los Bad Money’ La Fiscalía desarticuló una red criminal que operaba bajo el esquema de préstamos informales. El grupo aplicaba intereses abusivos y ejercía violencia sistemática contra quienes no podían pagar. En paralelo, la informalidad financiera sigue creciendo en el país, alimentando este tipo de mafias

La actriz Jely Reátegui vuelve hablar sobre la maternidad tras ocho años: “Aún no me atraviesa la idea del todo” La ganadora de El Gran Chef reflexiona sobre su postura frente a la maternidad revelando que, aunque lo ha considerado, aún no siente el deseo real de ser madre.