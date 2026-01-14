Papa León XIV se emociona al ver la bandera del Perú en el Vaticano y vuelve a evidenciar su profundo vínculo con el país

Durante un saludo habitual a los fieles en el Vaticano, el papa León XIV se detuvo al ver una bandera peruana, reaccionando con una sonrisa y una visible emoción que sorprendió a los presentes. (Andina)

La escena ocurrió en uno de los espacios más observados del mundo. Entre saludos breves, manos extendidas y miradas que se cruzaban sin detenerse demasiado, un gesto rompió el protocolo implícito del recorrido papal en el Vaticano. La presencia de una bandera rojiblanca sobresalió entre la multitud y provocó una reacción inmediata en el papa León XIV.

El recorrido del pontífice transcurría con normalidad hasta ese punto. La multitud reunida esperaba un saludo, una bendición fugaz, un contacto breve. Sin embargo, el símbolo peruano, alzado con insistencia desde la primera fila, cambió el ritmo de la escena y capturó la atención del líder de la Iglesia católica.

El momento resultó tan espontáneo como revelador. El papa detuvo la mirada, dejó escapar una expresión de emoción visible y respondió con una sonrisa amplia, un gesto que no pasó desapercibido entre los fieles ni entre los observadores atentos del Vaticano.

Detrás de esa reacción se encuentra una historia personal y pastoral ligada de manera directa al Perú, país donde Robert Francis Prevost desarrolló una parte decisiva de su vida religiosa y al que decidió vincularse de forma definitiva mediante la nacionalización.

El gesto que rompió el protocolo

El momento fue captado por cámaras y teléfonos móviles, y rápidamente circuló entre comunidades peruanas dentro y fuera del país. (Andina)

El papa León XIV caminaba entre los fieles, bendiciéndolos, dándoles la mano y regalándoles una sonrisa. El contacto resultaba breve, casi automático, hasta que la bandera peruana apareció extendida con fuerza. El pontífice reconoció de inmediato el símbolo patrio rojo y blanco que se imponía, entre otras cosas.

La reacción sorprendió incluso a quienes lo acompañaban. El rostro del papa reflejó una emoción difícil de disimular, un cambio notorio frente a la secuencia habitual de saludos. La escena fue captada por cámaras y teléfonos, y rápidamente circuló entre comunidades peruanas dentro y fuera del país.

El gesto fue interpretado como una muestra de cercanía con una nación que marcó su trayectoria eclesial. Para muchos fieles, la reacción confirmó un vínculo que trasciende los cargos y se sostiene en la experiencia vivida.

Un vínculo forjado en tierras peruanas

De la diócesis de Chiclayo al balcón de San Pedro: el viaje de Robert Prevost hacia el pontificado como León XIV. Foto: Composición Infobae Perú

Mucho antes de convertirse en el máximo líder de la fe católica, Robert Prevost llegó al Perú en 1985 como misionero. Su primer destino fue Chulucanas, en la región Piura, donde cumplió funciones como vicario parroquial y canciller.

En 1988 recibió un nuevo encargo y fue enviado a Trujillo. En esa ciudad asumió responsabilidades clave dentro de la Orden de San Agustín: prior de la comunidad entre 1988 y 1992, director de formación durante una década y maestro de profesos entre 1992 y 1998. Estas tareas consolidaron su papel como formador y guía espiritual.

El paso por Perú no se limitó a labores internas de la Iglesia. Prevost mantuvo un contacto constante con comunidades locales y con la realidad social del país, una experiencia que influyó en su visión pastoral y en su posterior trayectoria internacional.

Tras años de trabajo dentro de la Orden Agustiniana, Prevost fue elegido prior general a nivel mundial, cargo que desempeñó entre 2001 y 2013. Esa función lo colocó al frente de una congregación con presencia en distintos continentes y reforzó su perfil como líder con experiencia global.

El 26 de septiembre de 2015, el papa Francisco lo nombró obispo de Chiclayo. Ese mismo año obtuvo la nacionalidad peruana mediante el proceso de naturalización, una decisión que reforzó su identificación con el país donde desarrolló buena parte de su misión.

La elección como papa León XIV

Newly elected Pope Leo XIV, Cardinal Robert Prevost of the United States appears on the balcony of St. Peter's Basilica, at the Vatican, May 8, 2025.

El 8 de mayo de 2025, durante la cuarta ronda de votaciones del segundo día del cónclave, el cardenal Prevost fue elegido sucesor de Francisco. Con ese resultado, se convirtió en el papa León XIV y asumió la conducción de la Iglesia católica en un escenario internacional complejo.

Su elección fue recibida con especial atención en el Perú, donde su nombre resultaba familiar para comunidades religiosas y fieles que siguieron de cerca su labor pastoral durante décadas.

Robert Francis Prevost, de 69 años, cuenta con una formación académica destacada. Obtuvo el bachillerato en Ciencias Matemáticas en la Universidad Villanova y luego se especializó en Derecho Canónico en la Universidad Angelicum de Roma, donde alcanzó el doctorado “magna cum laude”.

Su dominio de varios idiomas fortaleció su desempeño en misiones internacionales: español, francés, italiano y portugués, además de la lectura de latín y alemán. Esta capacidad lingüística facilitó su labor en distintos contextos culturales.

El reconocimiento dentro de la Iglesia también fue destacado por especialistas. “Es un agustino muy, muy renombrado”, afirmó Kurth Mendoza, periodista especializado en temas católicos, en declaraciones a RPP. La frase resume la percepción que acompaña al actual pontífice desde antes de su elección.

La emoción frente a la bandera peruana, registrada en el Vaticano, expuso una faceta personal que conecta su presente como papa con un pasado marcado por años de servicio en el Perú, un país que sigue presente en su memoria y en sus gestos públicos.