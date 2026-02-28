Papa León XIV tiene local de votación en Perú para las Elecciones 2026: ONPE le asignó mesa en Chiclayo, pero él reside en el Vaticano

El Papa León XIV, el primer pontífice americano, se muestra en esta imagen compuesta junto a una urna electoral con la bandera de Perú. (Composición Infobae Perú)

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), organismo estatal encargado de organizar los comicios en Perú, habilitó la consulta pública de locales de votación para las elecciones generales del 12 de abril de 2026. Entre los ciudadanos peruanos que figuran en el padrón aparece el nombre del papa Robert Francis Prevost, hoy León XIV.

Según la plataforma oficial, el pontífice mantiene como domicilio electoral la ciudad de Chiclayo, en la región Lambayeque, al norte del Perú, donde ejerció como obispo durante varios años antes de asumir mayores responsabilidades en el Vaticano. Su inscripción confirma que posee Documento Nacional de Identidad (DNI) peruano vigente y que está formalmente habilitado para participar en los comicios presidenciales y legislativos.

En Perú, el voto es obligatorio para los ciudadanos entre 18 y 70 años. Sin embargo, aunque León XIV, de 70 años de edad, figure en el padrón electoral y tenga asignado un local de votación en Chiclayo, la posibilidad de que viaje al país para sufragar es considerada altamente improbable.

La plataforma web de la ONPE muestra la consulta del local de votación de un ciudadano peruano en Chiclayo, Lambayeque, detallando su mesa y centro de sufragio para las elecciones generales.

Actualmente, el papa reside en el Vaticano, donde ejerce como jefe de Estado y máxima autoridad de la Iglesia Católica. Un desplazamiento a Perú en plena agenda pontificia supondría un operativo diplomático y de seguridad de gran magnitud. Además, al tener registrado su domicilio electoral en territorio peruano, no podría votar desde el extranjero.

El dato, no obstante, tiene un fuerte simbolismo internacional: León XIV no solo mantiene un vínculo pastoral con Perú —país donde desarrolló buena parte de su labor misionera— sino también un lazo jurídico como ciudadano peruano por naturalización.

Elecciones 2026: ONPE inicia entrenamiento virtual para garantizar correcto proceso de votación. (Foto: Agencia Andina)

Las elecciones generales peruanas del 12 de abril de 2026 definirán al próximo presidente, vicepresidentes y miembros del Congreso para el período 2026-2031. De no alcanzarse mayoría absoluta en la primera vuelta, la legislación contempla una segunda ronda electoral en junio.

Papa León XIV actualizó su documento de identidad peruano

En mayo de 2025, el papa Robert Francis Prevost, León XIV, actualizó su documento nacional de identidad peruano desde el Vaticano. Como parte de la campaña “Identificación sin Fronteras”, una delegación del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) viajó hasta la Santa Sede para realizar el trámite.

Primer plano del antiguo Documento Nacional de Identidad (DNI) de Robert Francis Prevost, mostrando su fotografía y datos personales, emitido por la República del Perú.

El procedimiento se llevó a cabo el pasado 30 de mayo de 2025 e incluyó la toma de fotografía, firma y huellas digitales, lo que permitió la emisión de un nuevo DNI electrónico 3.0 con sus datos actualizados, manteniendo como domicilio registrado la ciudad de Chiclayo, al norte del Perú.

Su lazo con el Perú

Como se recuerda, el pontífice fue misionero durante más de 20 años en el país. Durante su estancia en el Perú, fue nombrado obispo de la Diócesis de Chiclayo, cargo que ocupó desde 2015 hasta 2023. Ese año fue convocado a Roma por su antecesor, el papa Francisco, para asumir como prefecto del Dicasterio para los Obispos y presidente de la Pontificia Comisión para América Latina, dos de los cargos más influyentes en la estructura de la Santa Sede.

En distintas intervenciones públicas, León XIV ha recordado con afecto su paso por el Perú y, en particular, por Chiclayo, ciudad a la que ha descrito como una comunidad “de fe profunda y esperanza firme”. Tras su elección como pontífice, envió un saludo especial a su “querida diócesis de Chiclayo”, pronunciando palabras en español que evidenciaron su cercanía cultural y pastoral con el país. Su prolongada labor misionera, así como su decisión de mantener la nacionalidad peruana, han sido interpretadas como señales del vínculo personal y espiritual que conserva con el Perú.