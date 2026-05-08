Al menos cuatro empresas peruanas son reconocidas en el índice Dow Jones de sostenibilidad

InRetail es una de las empresas reconocidas en este grupo del Dow Jones. - Crédito Difusión

Una de las tendencias empresariales actuales es la preocupación por el cuidado del medio ambiente, una situación de gravedad real a la que ahora las empresas han llegado para aplicar medidas y medir su impacto.

De ahí que nacen indicadores, como el Dow Jones Best-in-Class MILA Pacific Alliance Index, el cual busca medir el desempeño de compañías consideradas las mejores en su clase, que son miembros del S&P MILA Pacific Alliance Composite y que cumplen con ciertos requisitos de sustentabilidad de mejor manera que sus pares dentro de una determinada industria.

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Gracias a este índice, que forma parte de una de las familias de mediciones de sostenibilidad más relevantes para inversionistas, analistas y otros grupos de interés que incorporan factores ESG en la evaluación empresarial, se ha incluido a al menos cuatro empresas peruanas dentro del Dow Jones Best-in-Class MILA (Mercado Integrado Latinoamericano), por su desempeño en sostenbilidad: estas son InRetail Perú, UNACEM, Rímac Seguros y Alicorp.

La sostenbilidad no solo es un tema del medio ambiente, sino también del equilibrio en el crecimiento económico. - Crédito Andina

Inretail logra reconocimiento en sostenibilidad

La metodología de este índice del Dow Jones considera criterios ambientales, sociales y de gobierno corporativo, y permite identificar a compañías que, dentro de sus respectivos sectores, muestran prácticas alineadas con altos estándares internacionales.

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En el caso de InRetail Perú —conformado por Supermercados Peruanos, Farmacias Peruanas y Real Plaza— ha sido incluida por quinto año consecutivo en el Dow Jones Best in Class Index MILA Pacific. Para ellos “lograr la inclusión en el índice valida el liderazgo de la empresa en sostenibilidad frente a sus pares. Y señala una gestión avanzada de riesgos socioambientales”.

“La compañía alcanzó un puntaje de 76/100 en el Corporate Sustainability Assessment (CSA) en la categoría Food & Staples Retailing, significativamente por encima del promedio de la industria (28). Esto la posiciona en el 1er lugar en la región y 5to a nivel global en su sector", destacaron.

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Alicorp logra reconocimiento por primera vez

También la empresa peruana Alicorp fue destacada al ser incluida por primera vez en el Índice Best in Class MILA elaborado por S&P Dow Jones. El reconocimiento coloca a la compañía en la vitrina de los inversionistas globales más exigentes, consolidándose como una organización con una imagen de equilibrio del éxito la rentabilidad financiera con un impacto positivo y sostenible.

“Este ingreso al Índice Best in Class MILA PACIFIC es un reconocimiento a nuestro desempeño en sostenibilidad y a la implementación disciplinada de una estrategia financiera enfocada en el crecimiento rentable. Estratégicamente, facilita el acceso a mecanismos de financiamiento sostenible, y nos otorga mayores oportunidades para seguir invirtiendo a futuro”, sostuvo Malena Morales Valentín, vicepresidente de Asuntos Corporativos de Alicorp.

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También incorporan a UNACEM

El grupo UNACEM, el cual se crea a partir de la fusión entre Cementos Lima y Cemento Andino, y es un grupo empresarial con un portafolio de compañías diversificado en negocios de cemento, concreto, energía y servicios, con presencia en Perú, Ecuador, Chile, Colombia y los EE. UU., también logró entrar en los destacados.

La sostenibilidad cada vez es más importante para las empresas. - Crédito Composición Infobae/Edwin Montesinos/Andina

“La inclusión del Grupo UNACEM se sustenta en su desempeño en la Evaluación de Sostenibilidad Corporativa (CSA) de S&P Global, donde alcanzó 78 puntos, resultado que previamente lo ubicó en el Top 10% de su sector e impulsó su ingreso al Sustainability Yearbook 2026″, resaltó la empresa.

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Rímac fue la única aseguradora peruana

Por el lado de Rímac Seguros, esta fue incluida por primera vez en el Dow Jones Sustainability MILA Pacific Alliance Index, bajo un enfoque Best-in-Class, mejor desempeño por sector. En su edición vigente al 1 de mayo de 2026, la compañía es la única aseguradora peruana considerada dentro de esta medición regional.

“Esta inclusión representa un hito para Rímac y pone en valor el trabajo que venimos desarrollando para integrar la sostenibilidad en nuestra gestión. Ser parte de una medición Best-in-Class reafirma la importancia de seguir fortaleciendo nuestras prácticas ambientales, sociales y de gobierno corporativo, con una visión de largo plazo y orientada a generar valor para nuestros grupos de interés”, señaló Patricia Cortez, Gerente de Sostenibilidad y Asuntos Corporativos.

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