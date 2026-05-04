Perú

Minedu reconoce falta de financiamiento para la Beca Bicentenario y descarta nueva convocatoria en 2026

La cartera educativa confirmó que la falta de fondos impide el inicio de un nuevo proceso para los interesados en la beca de postgrado, afectando a quienes contaban con aceptación en universidades del exterior

Guardar
María Cuadros Espinoza - Ministerio de Educación - Minedu - 17 marzo
El Ministerio de Educación confirma que no habrá convocatoria para la Beca Generación Bicentenario en 2026 por falta de presupuesto asignado.

El Ministerio de Educación admitió un déficit de presupuesto que impide lanzar una nueva convocatoria para la Beca Generación Bicentenario en 2026, dejando fuera a cientos de postulantes que ya contaban con admisión en universidades extranjeras.

La ministra de Educación, María Esther Cuadros, compareció hoy 4 de mayo ante la Comisión de Educación del Congreso de la República para responder por la situación.

PUBLICIDAD

Durante su intervención, Cuadros explicó que, al asumir la gestión en el Ministerio de Educación (Minedu), encontró que solo se había asignado el 67 % del presupuesto solicitado para el programa. Esto generó un escenario de incertidumbre para los estudiantes que esperaban acceder a la Beca Generación Bicentenario, iniciativa que financia estudios de postgrado en el extranjero para peruanos.

Beca Generación del Bicentenario: miles de soles invertidos y hasta 40% de beneficiarios no vuelve al país. (Foto: Agencia Andina)
Beca Generación del Bicentenario: miles de soles invertidos y hasta 40% de beneficiarios no vuelve al país. (Foto: Agencia Andina)

Según detalló la titular del Minedu, se priorizó la continuidad de quienes ya cursaban estudios, efectuando transferencias presupuestales internas.

PUBLICIDAD

“La situación que encontramos fue la falta de financiamiento para la continuidad, primero de los becarios. Tenemos más de 60 mil becarios que continúan estudiando en Beca 18 y tenemos 283 estudiantes que están dentro de Beca Bicentenario”, precisó Cuadros ante la comisión parlamentaria, en declaraciones recogidas por Exitosa.

Las becas más costosas

De acuerdo con la ministra, la Beca Bicentenario se caracteriza por tener un alto costo dentro de los programas educativos del Estado. Cerca del 40 % de los beneficiarios no ha retornado al país tras culminar sus estudios, lo que representa un desafío adicional para la política pública. Además, Cuadros remarcó que muchas de las especialidades financiadas por este programa no se alinean con la demanda laboral existente en el Perú.

En relación con las transferencias, la ministra señaló que se destinaron 77 millones de soles para garantizar la continuidad de los becarios vigentes, recursos que provinieron del presupuesto del propio Minedu. A esto se sumó una transferencia adicional de 100 millones de soles, de los cuales la mitad se financió desde el Ministerio y el restante desde el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), para cubrir 5.184 becas.

Beca Generación del Bicentenario 2022
Beca Generación del Bicentenario 2022. Foto: Andina

Sin nueva convocatoria

María Esther Cuadros confirmó ante el Congreso que no se realizará una nueva convocatoria de la Beca Bicentenario en 2026. La falta de asignación presupuestaria imposibilitó abrir el proceso para nuevos postulantes, decisión que afecta a estudiantes que, aun habiendo recibido cartas de admisión de universidades extranjeras, no podrán acceder a la beca.

Exitosa reportó que la ministra dejó en claro que el financiamiento para los estudiantes ya beneficiados está asegurado. “En primer lugar, se hizo una transferencia de 77 millones para completar el financiamiento de los becarios que tienen continuidad. Estos 77 se sacó del presupuesto del Minedu. Luego se hizo una transferencia de 100 millones para 5184 becas. 50 del presupuesto del Ministerio y 50 del MEF”, detalló Cuadros.

Respuestas ante el Congreso

La exposición de la ministra ante la Comisión de Educación, Juventud y Deporte del Congreso buscó aclarar las razones detrás de la polémica, luego de las críticas públicas y de la incertidumbre generada entre los postulantes. Cuadros reiteró que la problemática fue heredada, pues “cuando asumió la cartera ya había un déficit presupuestal que no pudieron solucionar”, según consignó Exitosa.

La situación coloca a la Beca Generación Bicentenario bajo la lupa, tanto por el manejo presupuestal como por los resultados en el retorno de los profesionales al país. Mientras tanto, más de 60 mil becarios mantienen sus estudios activos en otros programas estatales, aunque cientos de postulantes al programa insignia de postgrado quedaron sin acceso por la falta de fondos.

Temas Relacionados

Beca Generación BicentenarioBecas UniversitariasMineduMinisterio de Educaciónperu-noticias

Más Noticias

50 frases motivadoras de grandes líderes, filósofos y científicos para inspirarte cada día

Desde Albert Einstein hasta Mahatma Gandhi, estas frases históricas ofrecen enseñanzas sobre perseverancia, disciplina, éxito y crecimiento personal para aplicar cada día

50 frases motivadoras de grandes líderes, filósofos y científicos para inspirarte cada día

100 frases motivadoras para mujeres en el Día de la Madre que inspiran fortaleza y amor propio

Una recopilación de frases motivadoras y reflexiones de expertos, psicólogos y líderes reconocidos para homenajear la fortaleza, resiliencia y amor incondicional de las madres.

100 frases motivadoras para mujeres en el Día de la Madre que inspiran fortaleza y amor propio

Florangel Terrero cuestiona la premiación de la Liga Peruana de Vóley tras no ser galardonada y destaca a Yanlis Féliz como MVP

La jugadora de Géminis expresó su disconformidad con la premiación, expuso estadísticas de su rendimiento y cuestionó que su compatriota no haya recibido ningún reconocimiento

Florangel Terrero cuestiona la premiación de la Liga Peruana de Vóley tras no ser galardonada y destaca a Yanlis Féliz como MVP

Hija de Pompinchú revela sus últimos momentos con él: “Le dije que lo amaba y que era fuerte”

Rosa se mostró emotiva tras la última despedida a su padre y confesó que esperaban que se recupere

Hija de Pompinchú revela sus últimos momentos con él: “Le dije que lo amaba y que era fuerte”

Mujer atropella y casi mata a vigilante en Trujillo: imágenes captan el preciso momento del accidente

Juan Martínez Torres vivió momentos de terror al ser embestido por un vehículo que apareció de la nada a toda velocidad. El video, captado en Trujillo, muestra la desesperación del hombre segundos antes del impacto

Mujer atropella y casi mata a vigilante en Trujillo: imágenes captan el preciso momento del accidente
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

JNJ ratifica a una fiscal condenada a prisión suspendida e inhabilitada para ejercer cargos públicos

JNJ ratifica a una fiscal condenada a prisión suspendida e inhabilitada para ejercer cargos públicos

PJ confirmó ejecución de allanamientos de 23 personas involucradas en contrataciones irregulares durante el gobierno de José Jerí

Presidente de la Confiep rechaza la existencia de un supuesto “fraude” en las elecciones 2026 y pidió frenar esta narrativa

Presidente José Balcázar: compra de los F-16 “fue a dedo” y el próximo gobierno puede “convalidarla o no”

JNE aclara que Fernando Tuesta, exjefe de la ONPE, no lidera ni participa en auditoría de la primera vuelta electoral

ENTRETENIMIENTO

Hija de Pompinchú revela sus últimos momentos con él: “Le dije que lo amaba y que era fuerte”

Hija de Pompinchú revela sus últimos momentos con él: “Le dije que lo amaba y que era fuerte”

Onelia Molina y su curiosa respuesta sobre un posible perdón a Mario Irivarren: “Quiero mucho a su familia”

Nelly Rossinelli muestra a su hijo de 16 años pilotando un avión y expresa su orgullo: “Estoy viendo crecer a un hombre bueno”

El último adiós a Pompinchú: cómico ambulante Alonso Gonzales Mendoza fue despedido por familiares y seguidores

Janet Barboza sorprende al reunir a Nilver Huarac y su actual pareja Félix Moreno

DEPORTES

Florangel Terrero cuestiona la premiación de la Liga Peruana de Vóley tras no ser galardonada y destaca a Yanlis Féliz como MVP

Florangel Terrero cuestiona la premiación de la Liga Peruana de Vóley tras no ser galardonada y destaca a Yanlis Féliz como MVP

PJ ordena que Jean Ferrari vaya a juicio oral por presunta corrupción

Clarivett Yllescas y su confesión sobre la selección tras el éxito con Alianza Lima: “Quiero volver, pero mi cuerpo no me lo permite”

Alianza Lima se llevó este cuantioso premio económico como campeón de la Liga Peruana de Vóley

Se filtró lo que le dijo Christian Cueva al árbitro para expulsarlo en Universitario vs Juan Pablo II: “No le insultó”