Minedu reconoce falta de financiamiento para la Beca Bicentenario y descarta nueva convocatoria en 2026

El Ministerio de Educación confirma que no habrá convocatoria para la Beca Generación Bicentenario en 2026 por falta de presupuesto asignado.

El Ministerio de Educación admitió un déficit de presupuesto que impide lanzar una nueva convocatoria para la Beca Generación Bicentenario en 2026, dejando fuera a cientos de postulantes que ya contaban con admisión en universidades extranjeras.

La ministra de Educación, María Esther Cuadros, compareció hoy 4 de mayo ante la Comisión de Educación del Congreso de la República para responder por la situación.

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Durante su intervención, Cuadros explicó que, al asumir la gestión en el Ministerio de Educación (Minedu), encontró que solo se había asignado el 67 % del presupuesto solicitado para el programa. Esto generó un escenario de incertidumbre para los estudiantes que esperaban acceder a la Beca Generación Bicentenario, iniciativa que financia estudios de postgrado en el extranjero para peruanos.

Beca Generación del Bicentenario: miles de soles invertidos y hasta 40% de beneficiarios no vuelve al país. (Foto: Agencia Andina)

Según detalló la titular del Minedu, se priorizó la continuidad de quienes ya cursaban estudios, efectuando transferencias presupuestales internas.

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“La situación que encontramos fue la falta de financiamiento para la continuidad, primero de los becarios. Tenemos más de 60 mil becarios que continúan estudiando en Beca 18 y tenemos 283 estudiantes que están dentro de Beca Bicentenario”, precisó Cuadros ante la comisión parlamentaria, en declaraciones recogidas por Exitosa.

Las becas más costosas

De acuerdo con la ministra, la Beca Bicentenario se caracteriza por tener un alto costo dentro de los programas educativos del Estado. Cerca del 40 % de los beneficiarios no ha retornado al país tras culminar sus estudios, lo que representa un desafío adicional para la política pública. Además, Cuadros remarcó que muchas de las especialidades financiadas por este programa no se alinean con la demanda laboral existente en el Perú.

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En relación con las transferencias, la ministra señaló que se destinaron 77 millones de soles para garantizar la continuidad de los becarios vigentes, recursos que provinieron del presupuesto del propio Minedu. A esto se sumó una transferencia adicional de 100 millones de soles, de los cuales la mitad se financió desde el Ministerio y el restante desde el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), para cubrir 5.184 becas.

Beca Generación del Bicentenario 2022. Foto: Andina

Sin nueva convocatoria

María Esther Cuadros confirmó ante el Congreso que no se realizará una nueva convocatoria de la Beca Bicentenario en 2026. La falta de asignación presupuestaria imposibilitó abrir el proceso para nuevos postulantes, decisión que afecta a estudiantes que, aun habiendo recibido cartas de admisión de universidades extranjeras, no podrán acceder a la beca.

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Exitosa reportó que la ministra dejó en claro que el financiamiento para los estudiantes ya beneficiados está asegurado. “En primer lugar, se hizo una transferencia de 77 millones para completar el financiamiento de los becarios que tienen continuidad. Estos 77 se sacó del presupuesto del Minedu. Luego se hizo una transferencia de 100 millones para 5184 becas. 50 del presupuesto del Ministerio y 50 del MEF”, detalló Cuadros.

Respuestas ante el Congreso

La exposición de la ministra ante la Comisión de Educación, Juventud y Deporte del Congreso buscó aclarar las razones detrás de la polémica, luego de las críticas públicas y de la incertidumbre generada entre los postulantes. Cuadros reiteró que la problemática fue heredada, pues “cuando asumió la cartera ya había un déficit presupuestal que no pudieron solucionar”, según consignó Exitosa.

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La situación coloca a la Beca Generación Bicentenario bajo la lupa, tanto por el manejo presupuestal como por los resultados en el retorno de los profesionales al país. Mientras tanto, más de 60 mil becarios mantienen sus estudios activos en otros programas estatales, aunque cientos de postulantes al programa insignia de postgrado quedaron sin acceso por la falta de fondos.