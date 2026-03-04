Tras adquisición de Inka Chips, Alicorp ahora acuerda compra de filiales de Flora Food, dueña de La Danesa

Si se materializa la operación, la empresa peruana fortalecería su posicionamiento en la región dentro del sector de alimentos y bienes de consumo masivo. Foto: composición Infobae Perú/composición Infobae Perú

A poco de concretar la adquisición de Inka Chips, Alicorp continúa moviendo sus fichas en la región. La firma de alimentos y consumo masivo vinculada al Grupo Romero firmó un acuerdo para adquirir el 100% de las acciones de un conjunto de empresas pertenecientes al grupo Flora Food, reconocido por marcas como La Danesa.

La operación será canalizada a través de su subsidiaria Alicorp Holdco España y todavía depende de la obtención de las autorizaciones regulatorias correspondientes en los países donde se encuentran las compañías involucradas. De concretarse, la transacción ampliaría la presencia regional de la peruana en el negocio de alimentos y productos de consumo.

Alcance de la operación en siete países

El acuerdo comprende la compra de las sociedades Flora Food Guatemala S.A., Flora Food Panama S. de R.L., Flora Food Dominican Republic, S.R.L., C.I., Flora Food Colombia S.A.S., Flora Food Ecuador Cia. Ltda., Flora Food Peru S.A.C. y Flora Food Chile SpA. Estas empresas operan en Guatemala, Panamá, República Dominicana, Colombia, Ecuador, Perú y Chile.

Todas forman parte del grupo Flora Food, organización internacional enfocada en alimentos de origen vegetal y productos asociados a nutrición y bienestar. A través de filiales locales, la compañía comercializa su portafolio en distintos mercados de América Latina, donde mantiene participación en el segmento de consumo masivo.

La compra comprende la adquisición de 7 sociedades en distintos países. Foto: The Plan Base

De completarse la compra, Alicorp integraría estas operaciones a su estructura regional, fortaleciendo su posición en los países donde ya tiene presencia y sumando nuevas plataformas de negocio en la región.

Condiciones y aprobaciones regulatorias

La empresa informó que el cierre de la transferencia accionaria estará sujeto al cumplimiento de condiciones precedentes habituales en este tipo de transacciones corporativas. Entre ellas, destaca la necesidad de obtener el visto bueno de las autoridades de competencia en determinadas jurisdicciones.

En particular, se requerirá la aprobación de la Superintendencia de Industria y Comercio, la Superintendencia de Competencia Económica y la Trinidad and Tobago Fair Trading Commission.

Asimismo, la compañía precisó que el anuncio fue remitido como hecho de importancia ante la Superintendencia del Mercado de Valores, en cumplimiento de lo establecido en la Resolución SMV N.° 005-2014-SMV/01.

La empresa indicó que la comunicación fue presentada como Hecho de Importancia ante la Superintendencia del Mercado de Valores. Foto: SMV

Alicorp concreta la adquisición de la participación mayoritaria en Inka Crops

La peruana Alicorp cerró la compra del 60% del capital de Inka Crops S.A. y Procesadora Tropical S.A., operación que se hizo efectiva el 2 de marzo de 2026. El proceso, que había sido anunciado en noviembre de 2025, se completó tras cumplirse las condiciones pactadas y constituye un avance relevante dentro de su plan de crecimiento en categorías de mayor valor agregado.

El valor de la operación ascendió a cerca de USD 72,2 millones, según el Hecho de Importancia remitido a la Superintendencia del Mercado de Valores. El importe final podría variar conforme a los ajustes habituales previstos en este tipo de transacciones. Con esta movida, la empresa refuerza su presencia en el segmento de snacks premium, un nicho con dinamismo tanto en Perú como en el exterior.

La compra se canalizó mediante Alicorp Inversiones S.A., subsidiaria del grupo, luego de obtener la autorización del Indecopi, organismo responsable de evaluar concentraciones empresariales para garantizar la libre competencia. Este visto bueno era condición necesaria para concretar la transferencia accionaria.

Tras el cierre, la compañía suma capacidades industriales y mejora su acceso a materias primas agrícolas clave. Además, la integración facilita una gestión más articulada de la cadena de suministro asociada a la elaboración de snacks con insumos de origen peruano.

El monto podría estar sujeto a las modificaciones habituales previstas en este tipo de transacciones empresariales. Foto: AgroPerú