2025, el año en que la defensa del medio ambiente en el Perú tuvo nombre y rostro: conoce a los guardianes de nuestro territorio

El 2025 fue un año en el que la defensa del medio ambiente volvió a ocupar un lugar central en la agenda pública en el Perú, impulsada no solo por alertas científicas y conflictos territoriales, sino por rostros concretos que encarnaron esa lucha desde distintos frentes. En un contexto marcado por derrames de petróleo, expansión de economías ilegales, conflictos por la tierra y una creciente presión sobre los ecosistemas amazónicos, varias figuras — algunas conocidas, otras anónimas — lograron visibilizar problemáticas históricas que siguen abiertas.

Este review del año pone el foco en quienes, desde territorios indígenas, comunidades ribereñas, espacios religiosos y zonas rurales amenazadas, destacaron por su rol en la defensa ambiental, la justicia climática y la protección de la Amazonía peruana. Sus historias no siguen un mismo patrón, pero confluyen en un punto clave: la protección de la vida y del territorio en escenarios de alto riesgo.

Olivia Bisa Tirko, liderazgo indígena y justicia ambiental desde Loreto

En noviembre de 2025, el nombre de Olivia Bisa Tirko ingresó con fuerza a la agenda internacional al ser reconocida con el Premio Global 2025 a la Justicia Ambiental y Climática, en representación de Latinoamérica. La distinción, otorgada por la organización Forum Eco-Social Transformations con sede en Viena, la eligió entre 22 personas nominadas de distintos continentes por su compromiso con la protección ambiental y la defensa de ecosistemas vulnerables.

Olivia es presidenta del Gobierno Territorial Autónomo de la Nación Chapra, ubicado en la provincia de Datem del Marañón, en Loreto. Desde que asumió el cargo en 2022, su liderazgo estuvo marcado por la resistencia frente a los impactos de la industria petrolera en territorios indígenas. Uno de los episodios más críticos fue el derrame de petróleo ocurrido en septiembre de 2022 en el kilómetro 177 del Oleoducto Norperuano, que contaminó ríos y quebradas fundamentales para la pesca y la seguridad alimentaria del pueblo Chapra.

A más de dos años del incidente, las huellas del crudo siguen siendo visibles en zonas del territorio, mientras las comunidades continúan exigiendo una remediación ambiental efectiva. Olivia se convirtió en una de las principales voceras de esta demanda, denunciando no solo los daños ecológicos, sino también la falta de respuestas oportunas y sostenidas por parte de las autoridades y las empresas involucradas.

Su rol como lideresa indígena también implicó riesgos personales significativos. Durante 2025, denunció amenazas contra ella y su familia, situación que la llevó a ser incluida en listas nacionales de defensores indígenas en situación de alto riesgo. Aun así, su liderazgo logró fortalecer la identidad cultural de mujeres y jóvenes Chapra, y posicionar el caso de su territorio en espacios nacionales e internacionales vinculados a la justicia climática.

Mari Luz Canaquiri Murayari y la defensa del río Marañón como sujeto de derechos

La lideresa indígena Mari Luz Canaquiri emitió un discurso donde denunció al gobierno de Dina Boluarte de despojar a los pueblos indígenas de sus derechos y su tierra | Foto composición: Infobae Perú

Otra figura clave del 2025 en materia ambiental fue Mari Luz Canaquiri Murayari, lideresa kukama kukamiria y presidenta de la Asociación de Mujeres Huaynakana Kamatahuara Kana. Su nombre cobró relevancia internacional tras recibir el Premio Medioambiental Goldman 2025, conocido como el “Nobel verde”, por una lucha que marcó un hito jurídico sin precedentes.

En marzo de 2024, tras más de dos años de proceso judicial, un tribunal reconoció al río Marañón como un ser vivo con derechos, entre ellos el derecho a fluir libremente y a estar libre de contaminación. La sentencia también reconoció a las comunidades kukama como guardianas del río, y ordenó al Estado implementar medidas de protección para toda la cuenca.

Durante décadas, el Marañón y sus afluentes han sido afectados por derrames de petróleo, principalmente vinculados al Oleoducto Norperuano. Estudios citados durante el proceso judicial evidenciaron la presencia de metales pesados en la sangre de pobladores ribereños, así como impactos directos en la salud, la pesca y el acceso a agua segura.

Mari Luz, nacida y criada a orillas del río, articuló esta defensa desde una mirada comunitaria y espiritual. Para el pueblo kukama, el río no es solo una vía fluvial, sino un elemento sagrado ligado a sus antepasados y a su forma de vida.

Además, en su discurso de agradecimiento por el reconocimiento internacional, Mari Luz denunció el gobierno de la entonces presidenta Dina Boluarte por despojar a los pueblos indígenas de su tierra y sus derechos, volviendo a colocar en debate la relación entre la naturaleza, pueblos indígenas y modelos extractivos en la Amazonía.

Defensores ambientales anónimos: la lucha silenciosa por la tierra y la vida

Más allá de los reconocimientos internacionales, el 2025 también estuvo marcado por la situación de defensores ambientales anónimos que enfrentan amenazas constantes por proteger sus territorios. Un estudio elaborado por organizaciones como ProPurús, ORAU y DAR identificó 226 defensores indígenas en situación de riesgo entre 2010 y 2024, principalmente en regiones amazónicas como Ucayali, Loreto y Huánuco.

Las amenazas están asociadas, en su mayoría, a la expansión de economías ilegales como la tala clandestina, el narcotráfico, la minería ilegal y el tráfico de tierras. En muchos casos, los líderes comunales han denunciado invasiones de sus territorios ancestrales, hostigamientos permanentes y la ausencia de una protección estatal efectiva, pese a la existencia de normas y protocolos específicos.

Durante el 2025, investigaciones periodísticas y reportes de organizaciones civiles volvieron a evidenciar que las medidas de protección otorgadas por el Estado son insuficientes o llegan tarde, especialmente en zonas remotas de la Amazonía. Detrás de las cifras, hay historias de comunidades enteras que viven bajo amenaza, donde defender un bosque, un río o una parcela de tierra implica exponerse a la violencia.

Estos defensores —cuyos nombres muchas veces se mantienen en reserva por seguridad— representan uno de los rostros menos visibles, pero más constantes, de la lucha por el medio ambiente en el país.

Bonus: El papa León XIV y el clima en el centro de su mensaje

Pope Leo XIV attends the inauguration of the "Borgo Laudato Si'" Advanced Training Center at the papal summer residence in Castel Gandolfo, Italy, September 5, 2025. FILIPPO MONTEFORTE/Pool via REUTERS

El 2025 también marcó un punto de atención en el ámbito religioso con el inicio del pontificado del papa León XIV, el primer pontífice estadounidense, quien cuenta con DNI peruano y pasó gran parte de su vida misionera en territorio nacional. Su elección despertó expectativas sobre la continuidad del enfoque ambiental impulsado por su predecesor, el papa Francisco.

En sus primeros meses, León XIV reiteró que el cuidado de la creación es una responsabilidad ética y espiritual. En el marco de encuentros organizados por el Movimiento Laudato si’, recordó que la defensa del medio ambiente está vinculada a la justicia social y al cuidado de los más vulnerables. “Dios nos preguntará si hemos cultivado y cuidado el mundo que Él creó”, señaló durante una conferencia celebrada en octubre.

Su mensaje reforzó la idea de la “casa común” como un eje transversal que conecta fe, territorio y crisis climática. En un año atravesado por conflictos ambientales, su postura contribuyó a mantener el tema en el debate global, conectando la agenda climática con valores éticos y comunitarios que trascienden fronteras.